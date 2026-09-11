MotoGP San Marino 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Misano

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi kembali menjadi protagonis di Misano dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pembuka MotoGP San Marino 2026.

Juara bertahan Marc Marquez berhasil mengungguli pembalap Aprilia tersebut pada lap kedua terakhir, dengan laptime 1 menit 31,468 detik dengan ban deoan Soft dan belakang Medium bekas.

Bezzecchi hanya terpaut 0,060 detik di posisi kedua dengan kombinasi ban depan dan belakang Medium, pilihan ban yang sama dengan Raul Fernandez dari Trackhouse di posisi ketiga.

Seperti halnya Marc, Alex Marquez memilih ban depan Soft dan belakang Medium saat mengamankan posisi keempat untuk Gresini.

Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Berbeda dengan para pembalap di depan mereka, Johann Zarco, Pedro Acosta, dan Luca Marini memasang ban depan Soft baru pada tahap-tahap akhir untuk melengkapi posisi tujuh besar.

Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), dan Fabio di Giannantonio (VR46) melengkapi posisi sepuluh besar.

Akhir pekan Jack Miller diawali dengan buruk ketika ia terlempar dari motor Pramac Yamaha-nya sesaat setelah menyentuh rem depan di Tikungan 4 saat *out lap*. Kemudian, Acosta mengalami kecelakaan di Tikungan 1.

Mantan pemenang Misano, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-18, menjadi pembalap terakhir yang terpaut kurang dari satu detik atas Marquez.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'31.468s 18/18 298k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.060s 18/19 302k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.133s 19/19 296k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.180s 17/18 300k 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.182s 17/18 299k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.210s 17/17 298k 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.254s 18/19 301k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.267s 19/20 298k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.402s 18/18 293k 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.509s 19/19 298k 11 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.537s 19/19 300k 12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.659s 18/18 297k 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.703s 14/16 298k 14 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.737s 16/18 293k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.753s 17/17 298k 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.761s 19/20 300k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.900s 16/16 295k 18 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.993s 17/17 298k 19 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.153s 14/16 297k 20 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.170s 20/20 299k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.854s 9/11 296k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

The 2026 MotoGP title chase so far. © Peter McLaren

MotoGP tiba di putaran terakhir yang digelar di Italia, dengan juara bertahan Marc Marquez berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di papan atas klasemen.

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Siapa pun di antara mereka bisa keluar sebagai yang terbaik pada Minggu malam; saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez—menyusul kemenangan ganda pembalap Spanyol itu di Aragon—sementara Bezzecchi memangkas jarak menjadi tertinggal 24 poin.

Musim lalu, Bezzecchi meraih *pole position* di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (*Grand Prix*).

Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah, begitu juga Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan berkompetisi dalam putaran Misano terakhir mereka bersama tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.

Diggia mengawali ajang ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen kejuaraan dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.

Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.

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