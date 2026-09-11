MotoGP San Marino 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Misano

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP San Marino 2026 dari sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Friday's results from the 2026 Misano MotoGP.
Friday's results from the 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi kembali menjadi protagonis di Misano dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pembuka MotoGP San Marino 2026.

Juara bertahan Marc Marquez berhasil mengungguli pembalap Aprilia tersebut pada lap kedua terakhir, dengan laptime 1 menit 31,468 detik dengan ban deoan Soft dan belakang Medium bekas.

Bezzecchi hanya terpaut 0,060 detik di posisi kedua dengan kombinasi ban depan dan belakang Medium, pilihan ban yang sama dengan Raul Fernandez dari Trackhouse di posisi ketiga.

Seperti halnya Marc, Alex Marquez memilih ban depan Soft dan belakang Medium saat mengamankan posisi keempat untuk Gresini.

Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Berbeda dengan para pembalap di depan mereka, Johann Zarco, Pedro Acosta, dan Luca Marini memasang ban depan Soft baru pada tahap-tahap akhir untuk melengkapi posisi tujuh besar.

Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), dan Fabio di Giannantonio (VR46) melengkapi posisi sepuluh besar.

Akhir pekan Jack Miller diawali dengan buruk ketika ia terlempar dari motor Pramac Yamaha-nya sesaat setelah menyentuh rem depan di Tikungan 4 saat *out lap*. Kemudian, Acosta mengalami kecelakaan di Tikungan 1.

Mantan pemenang Misano, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-18, menjadi pembalap terakhir yang terpaut kurang dari satu detik atas Marquez.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'31.468s18/18298k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.060s18/19302k
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.133s19/19296k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.180s17/18300k
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.182s17/18299k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.210s17/17298k
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.254s18/19301k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.267s19/20298k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.402s18/18293k
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.509s19/19298k
11Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.537s19/19300k
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.659s18/18297k
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.703s14/16298k
14Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.737s16/18293k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.753s17/17298k
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.761s19/20300k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.900s16/16295k
18Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.993s17/17298k
19Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.153s14/16297k
20Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.170s20/20299k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.854s9/11296k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

The 2026 MotoGP title chase so far.
The 2026 MotoGP title chase so far.
© Peter McLaren

MotoGP tiba di putaran terakhir yang digelar di Italia, dengan juara bertahan Marc Marquez berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di papan atas klasemen.

Siapa pun di antara mereka bisa keluar sebagai yang terbaik pada Minggu malam; saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez—menyusul kemenangan ganda pembalap Spanyol itu di Aragon—sementara Bezzecchi memangkas jarak menjadi tertinggal 24 poin.

Musim lalu, Bezzecchi meraih *pole position* di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (*Grand Prix*).

Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah, begitu juga Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan berkompetisi dalam putaran Misano terakhir mereka bersama tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.

Diggia mengawali ajang ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen kejuaraan dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.

Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Pedro Acosta
MotoGP San Marino 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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