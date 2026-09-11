MotoGP San Marino 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Misano
Hasil latihan Jumat untuk MotoGP San Marino 2026 dari sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.
Marc Marquez dan Marco Bezzecchi kembali menjadi protagonis di Misano dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pembuka MotoGP San Marino 2026.
Juara bertahan Marc Marquez berhasil mengungguli pembalap Aprilia tersebut pada lap kedua terakhir, dengan laptime 1 menit 31,468 detik dengan ban deoan Soft dan belakang Medium bekas.
Bezzecchi hanya terpaut 0,060 detik di posisi kedua dengan kombinasi ban depan dan belakang Medium, pilihan ban yang sama dengan Raul Fernandez dari Trackhouse di posisi ketiga.
Seperti halnya Marc, Alex Marquez memilih ban depan Soft dan belakang Medium saat mengamankan posisi keempat untuk Gresini.
Berbeda dengan para pembalap di depan mereka, Johann Zarco, Pedro Acosta, dan Luca Marini memasang ban depan Soft baru pada tahap-tahap akhir untuk melengkapi posisi tujuh besar.
Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), dan Fabio di Giannantonio (VR46) melengkapi posisi sepuluh besar.
Akhir pekan Jack Miller diawali dengan buruk ketika ia terlempar dari motor Pramac Yamaha-nya sesaat setelah menyentuh rem depan di Tikungan 4 saat *out lap*. Kemudian, Acosta mengalami kecelakaan di Tikungan 1.
Mantan pemenang Misano, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-18, menjadi pembalap terakhir yang terpaut kurang dari satu detik atas Marquez.
MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'31.468s
|18/18
|298k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.060s
|18/19
|302k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.133s
|19/19
|296k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.180s
|17/18
|300k
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.182s
|17/18
|299k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.210s
|17/17
|298k
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.254s
|18/19
|301k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.267s
|19/20
|298k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.402s
|18/18
|293k
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.509s
|19/19
|298k
|11
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.537s
|19/19
|300k
|12
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.659s
|18/18
|297k
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.703s
|14/16
|298k
|14
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.737s
|16/18
|293k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.753s
|17/17
|298k
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.761s
|19/20
|300k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.900s
|16/16
|295k
|18
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.993s
|17/17
|298k
|19
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.153s
|14/16
|297k
|20
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.170s
|20/20
|299k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.854s
|9/11
|296k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
MotoGP tiba di putaran terakhir yang digelar di Italia, dengan juara bertahan Marc Marquez berada di antara pemimpin klasemen Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di papan atas klasemen.
Siapa pun di antara mereka bisa keluar sebagai yang terbaik pada Minggu malam; saat ini Martin unggul 19 poin atas Marquez—menyusul kemenangan ganda pembalap Spanyol itu di Aragon—sementara Bezzecchi memangkas jarak menjadi tertinggal 24 poin.
Musim lalu, Bezzecchi meraih *pole position* di Misano dan memenangkan balapan Sprint setelah Marquez melakukan kesalahan yang jarang terjadi, sebelum kemudian terlibat duel sengit dalam balapan utama (*Grand Prix*).
Rekan setim Marc Marquez sekaligus mantan pemenang dua kali di Misano, Francesco Bagnaia, akan menjalani penampilan terakhirnya di Italia dengan seragam merah, begitu juga Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez akan berkompetisi dalam putaran Misano terakhir mereka bersama tim lokal VR46 dan Gresini Ducati.
Diggia mengawali ajang ini dengan selisih 48 poin di belakang Martin dan unggul lima poin atas Ai Ogura, yang posisinya turun ke peringkat kelima klasemen kejuaraan dunia setelah absen di Aragon akibat cedera tangan saat latihan.
Ogura akan semakin tertinggal setelah dinyatakan tidak fit untuk kembali membalap di Misano.