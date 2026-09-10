Kedekatan Masa Lalu Yakinkan Bulega Pilih VR46 di MotoGP

Nicolo Bulega telah mengungkapkan alasannya memilih tim VR46 Ducati untuk kepindahannya ke MotoGP pada tahun 2027.

Nicolo Bulega leaving the pits at the UK WorldSBK.
Nicolo Bulega leaving the pits at the UK WorldSBK.

Nicolo Bulega mengatakan bahwa masa lalu menjadi faktor penentu dalam memilih tim VR46 Ducati untuk kepindahannya ke MotoGP pada tahun 2027.

Bersama tim VR46-lah Bulega pertama kali melangkah ke ajang kejuaraan dunia pada tahun 2016, saat ia menjalani debut di kelas Moto3.

Ia kemudian menghabiskan empat musim berikutnya bersama tim tersebut - beralih ke Moto2 pada tahun 2019 - sebelum pindah ke Gresini pada tahun 2020 dan kemudian berkompetisi di World Supersport pada tahun 2022 bersama tim Aruba.it Racing Ducati.

Kepindahan ke Supersport bisa dibilang mirip dengan kepindahannya ke MotoGP tahun depan. Bulega bergabung dengan kejuaraan tersebut pada musim pertama penerapan regulasi 'Next Generation' yang memungkinkan motor seperti Ducati Panigale V2 untuk berkompetisi. Sementara itu, MotoGP akan menyambut era baru mesin 850cc dan penggunaan ban Pirelli.

Hubungan erat yang telah terjalin dengan Ducati selama lima musim terakhir - termasuk kepindahannya ke WorldSBK pada tahun 2024, ajang di mana ia berpeluang besar meraih gelar juara musim ini - jelas menjadi faktor kunci di balik kepindahan Bulega ke MotoGP, apalagi pembalap Italia itu juga terlibat dalam proses pengembangan motor 850cc milik pabrikan asal Bologna itu sepanjang tahun ini.

Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Namun, ada pula faktor sejarah kebersamaannya dengan tim VR46, tim yang memberinya kesempatan pertama untuk meraih gelar juara dunia.

"Bisa tampil di MotoGP adalah sebuah impian, karena saya akan menjalani debut bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team," ujar Nicolo Bulega.

"Saya memilih tim ini karena saya selalu memiliki ikatan dengan mereka: saya pernah bergabung dengan VR46 Riders Academy saat masih kecil, jadi saya mengenal semua orang di sana dengan sangat baik.

“Jadi, mengambil langkah ini bersama orang-orang yang saya kenal terasa lebih mudah dari sisi personal. Terlebih lagi, mereka semua sangat profesional.

“Saat mulai balapan, saya punya impian untuk bisa tampil di MotoGP. Namun, karena berbagai alasan, karier saya menempuh jalan yang berbeda: saya beralih ke WorldSBK dan fokus membangun karier yang sukses di sana.

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Namun, tahun-tahun ini telah melampaui ekspektasi saya, jadi kami mempertimbangkan untuk naik ke kelas utama.

“Saya senang bisa mencapai tujuan ini, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama dan perjalanan yang saya tempuh berbeda dari jalur yang biasanya. Yang pasti, ini luar biasa dan saya sangat bangga.

“Saat ini, saya tidak ingin menetapkan target apa pun; saya hanya ingin berusaha tampil baik, menjalaninya balapan demi balapan - terutama di awal - dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim VR46 Racing Team, Ducati Corse, dan Aruba yang telah mewujudkan hal ini.”

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Nicolo Bulega
Pertamina Enduro VR46 Racing
Kedekatan Masa Lalu Yakinkan Bulega Pilih VR46 di MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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