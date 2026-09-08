"Perjalanan Kita akan Berakhir" - VR46 Mengonfirmasi Kepergian Morbidelli

VR46 mengonfirmasi bahwa Franco Morbidelli akan meninggalkan tim pada akhir musim ini, yang membuka jalan bagi kedatangan Nicolo Bulega ke MotoGP pada tahun 2027.

Morbidelli dijadwalkan untuk bertukar posisi dengan calon juara WorldSBK tersebut dengan bergabung ke tim pabrikan Aruba.it Ducati.

Setelah memenangkan gelar juara Moto2 tahun 2017, Morbidelli dipromosikan ke MotoGP pada musim berikutnya, membalap untuk Marc VDS Honda, Petronas Yamaha, Monster Yamaha, Pramac Ducati, dan sejak 2025, VR46 Ducati.

Musim terbaik Morbidelli di MotoGP terjadi pada tahun 2020, saat ia memenangkan tiga balapan Grand Prix dan menempati posisi *runner-up* kejuaraan bersama Petronas Yamaha.

Franco Morbidelli, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Pembalap asal Italia itu kemudian mengalami masa paceklik podium selama tiga tahun - termasuk sepanjang kiprahnya bersama tim pabrikan Yamaha - sebelum akhirnya kembali naik podium bersama Pramac pada Sprint Misano 2024.

Morbidelli merupakan anggota resmi pertama VR46 Riders Academy, sekaligus juara dunia dan pemenang balapan MotoGP pertama yang lahir dari akademi tersebut.

Setelah akhirnya bergabung dengan tim VR46 pada tahun 2025, ia meraih tiga podium awal, namun - selain mimbar Sprint yang basah di Jerez - jarang menembus sepuluh besar musim ini.

Morbidelli memulai putaran kandang Misano akhir pekan ini dengan peringkat ke-16 dalam kejuaraan dunia dengan GP25 spesifikasi satelit.

VR46 secara resmi mengonfirmasi kepergian Morbidelli melalui postingan media sosial berikut:

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Di akhir musim ini, perjalanan kami bersama @frankymorbido akan berakhir.

Ada banyak podium, pertarungan sengit, dan berbagai momen untuk dirayakan, namun hal yang paling berkesan bagi kami melampaui sekadar apa yang terjadi di lintasan balap. Senang rasanya bisa berbagi perjalanan ini bersamamu, Franky. 💛

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Bulega akan melengkapi susunan pembalap Ducati untuk MotoGP 2027 sekaligus menjadi satu-satunya pembalap Italia yang mengendarai Desmosedici pada tahun pertama era baru 850cc/Pirelli.

Rekan setim Morbidelli, Fabio di Giannantonio, akan pindah ke Red Bull KTM, sementara Fermin Aldeguer beralih dari Gresini untuk mengendarai motor VR46 lainnya.