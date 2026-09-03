Quartararo Merasa Jumlah Hari di Tes Pra-Musim MotoGP 2027 Sudah Cukup

Jadwal tes pra-musim MotoGP yang dipersingkat untuk tahun 2027 berarti para pembalap yang berganti pabrikan serta rookie yang baru masuk ke kelas utama akan memiliki waktu lebih sedikit di trek untuk beradaptasi dibandingkan sebelumnya.

Rookie akan memiliki jatah waktu tes yang berkurang dua hari, karena durasi Sepang Shakedown maupun Tes Resmi sama-sama dipangkas dari tiga hari menjadi dua hari.

Sementara itu, para pembalap yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Shakedown akan mendapati durasi tes pra-musim mereka dipangkas dari lima menjadi empat hari, menyusul tes pasca-musim untuk seluruh pembalap di Valencia pada bulan Desember.

Perubahan ini terjadi di tengah langkah MotoGP melakukan perombakan teknis besar-besaran untuk musim 2027, yang mencakup penggunaan mesin 850cc yang lebih kecil serta peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.

Fabio Quartararo, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Beberapa pembalap, termasuk Francesco Bagnaia, telah menyuarakan kekhawatiran mengenai terbatasnya jumlah pembalap yang diizinkan menjajal motor dan ban untuk musim depan dalam uji coba di Brno. Uji coba kedua akan digelar setelah seri Austria, dengan daftar pembalap yang akan berpartisipasi masih menunggu konfirmasi.

Beberapa waktu lalu, Bagnaia mengatakan: "Saya mengerti mengapa saya tidak mencoba motor 850; hal itu wajar [mengingat saya akan meninggalkan Ducati].

"Namun, jika baru mulai pada tanggal 1 Desember - tanpa sempat menguji ban Pirelli sebelumnya - lalu hanya menjajal motor selama satu hari di Valencia: Anda akan mulai pukul 11.00 dan selesai pukul 15.00 [karena cuaca dingin].

"Jadi, waktunya sangat terbatas. Situasinya agak aneh karena Anda tidak akan memahami karakteristik ban tersebut, dan tidak punya bahan untuk ditanyakan kepada Pirelli. Menurut saya, itu bukan ide yang terbaik."

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Upaya mengejar ketertinggalan dalam hal pemahaman ban Pirelli tidak akan membantu dengan pengurangan hari tes pra-musim yang baru saja diumumkan.

"Empat hari sudah cukup"

Namun, saat berbicara di Aragon, sesama juara dunia MotoGP Fabio Quartararo - yang juga akan berganti tim dan pabrikan dengan pindah dari Yamaha ke Honda - menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan pra-musim yang lebih singkat.

Fabio Quartararo, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

“Kami akan menjalani dua hari di Sepang dan dua hari di Thailand. Menurut saya, empat hari adalah waktu yang cukup untuk beradaptasi. Saya rasa kehilangan satu hari bukanlah masalah besar,” ujar Quartararo di Aragon.

“Pengalaman yang didapat selama sesi uji coba memang penting, tetapi Anda tetap membutuhkan akhir pekan balapan.

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“Saat mengendarainya, rasanya mirip, tetapi situasinya agak berbeda di akhir pekan balapan, di mana Anda harus melakukan overtake, mengerem, dan mengubah arah [di tengah keberadaan pembalap lain di sekitar Anda].

“Ini adalah hal yang akan menjadi sumber kepercayaan diri saya selama akhir pekan balapan.”

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Menghabiskan waktunya bersama Yamaha sepanjang karier MotoGP-nya, Quartararo menyoroti bagaimana ia harus beradaptasi dari motor M1 bermesin *inline* ke motor bermesin V4 yang baru tahun ini.

"Saya tidak berganti merek dari tahun lalu ke tahun ini, tetapi motornya benar-benar berbeda. Saya harus beradaptasi dengan motor ini. Performanya [dengan mesin V4] memang belum maksimal, namun saya harus mengubah gaya balap saya," ujarnya.

"Hal yang sama akan terjadi tahun depan [saat pindah ke Honda]. Selain itu, tahun depan akan menggunakan ban yang berbeda, jadi ini adalah hal baru yang harus dipelajari. Namun, saya tidak berekspektasi bisa langsung melaju sangat cepat begitu menaiki motor tersebut.

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“Tentu saja, di Valencia nanti akan ada hari di mana saya harus mengevaluasi kelemahan saya serta hal-hal apa saja yang perlu saya pelajari selama musim dingin.

“Saya tidak berekspektasi untuk langsung menang begitu saja. Saya harus belajar, beradaptasi, dan memaksimalkan performa motor secepat mungkin agar bisa melaju kencang.”