Quartararo Tahu Ada yang Salah sebelum Mesin Yamaha-nya Meledak

Fabio Quartararo mengatakan mesin Yamaha-nya sudah bermasalah sejak awal Sprint Race Aragon.

Fabio Quartararo suffered an engine blow-up in the Aragon sprint
Fabio Quartararo suffered an engine blow-up in the Aragon sprint
© Gold and Goose

Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa ia "hampir berhenti" saat start Sprint Race Aragon karena mesin Yamaha miliknya sudah mengalami masalah sebelum akhirnya rusak total.

Akhir pekan yang sulit bagi Quartararo di Aragon berlanjut pada hari Sabtu. Ia hanya menempati posisi ke-17 di kualifikasi, sebelum akhirnya mundur dari balapan setelah motornya mati dan mengeluarkan asap pada Lap 5 dari 11.

Pembalap Prancis itu mengatakan bahwa masalah pada mesin sudah terlihat sejak awal, dan ia perlahan kehilangan tenaga sebelum mesin akhirnya mati.

"Menurut saya, mudah untuk melihat apa yang terjadi," ujarnya. “Sejak awal, mesinnya... saya hampir berhenti tepat saat start. Lalu, tenaga motor perlahan-lahan berkurang.

“Hal serupa pernah saya alami di Thailand. Saya sudah tahu ada yang tidak beres, sampai akhirnya tiba di lap di mana kita semua melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan.”

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Fabio Quartararo sudah kehilangan satu mesin dari jatahnya di awal tahun ini, membuatnya kini hanya memiliki tiga mesin baru Yamaha yang tersisa hingga seri ke-19 musim ini, saat ia diperbolehkan menggunakan mesin kesepuluh.

Namun, ia tidak yakin mesin mana dari jatahnya yang sebenarnya mengalami kerusakan fatal pada hari Sabtu di Aragon.

"Sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak mesin yang kami miliki," tambahnya.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

“Tapi menurut saya, sisa masa pakainya sudah tidak banyak lagi. Jadi, saya tidak tahu apakah mesin itu sudah pernah dipakai atau belum.

“Namun, sepanjang akhir pekan ini motor tersebut terasa sangat lambat. Kami harus menguji banyak hal selama akhir pekan itu.

“Jadi, saya berganti-ganti motor. Fokus akhir pekan ini lebih pada pengujian daripada sekadar mengejar performa. Meski begitu, saya berharap mesin tersebut memang sudah memiliki jam terbang tinggi.”

'Saya adalah pembalap tes akhir pekan ini'

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Di Aragon, Quartararo menguji berbagai komponen baru untuk Yamaha, termasuk sasis baru yang menurutnya "lebih buruk" dibandingkan versi standarnya.

"Ya, itu lebih buruk," ujarnya mengenai sasis baru Yamaha tersebut. "Kemarin saya bilang itu lebih buruk. Mereka ingin membandingkannya lagi pagi ini. Hasilnya tetap lebih buruk.

"Jadi menurut saya, seperti yang sudah saya katakan, akhir pekan ini peran saya lebih mirip sebagai pembalap tes; saya menguji sasis tersebut sebanyak tiga kali.

“Tapi itu tidak berhasil. Kami juga mencoba komponen penghubung baru, namun tidak ada peningkatan.

“Jadi, pada dasarnya saya membalap dengan motor standar. Namun, saat beralih dari satu sasis ke sasis lainnya - meskipun perbedaannya tidak terlalu besar - rasanya sudah tidak pas.

“Saya sempat agak bingung. Tapi ya, kondisinya memang seperti itu. Dan kami sedang berusaha mencari performa lebih baik.”

Tags:

Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
Quartararo Tahu Ada yang Salah sebelum Mesin Yamaha-nya Meledak
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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