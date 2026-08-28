Marc Marquez Jelaskan Komentar "Tak Ada Kendali atas Lengan Kanan" di Silverstone

Marc Marquez ingin lebih menghemat energi pada hari Jumat di Aragon setelah dirinya kewalahan pada Grand Prix Inggris.

Marc Marquez adjusts approach after Silverstone
Marc Marquez adjusts approach after Silverstone
© Gold and Goose

Marc Marquez akan mengelola tenaganya di akhir pekan MotoGP Aragon setelah putaran Silverstone mengekspos keterbatasan dengan lengan kanannya.

Juara bertahan MotoGP tersebut berbicara sesaat setelah menyelesaikan balapan di posisi ketujuh yang mengecewakan, dan terungkap melalui serial YouTube milik Ducati.

“Di Silverstone, khususnya pada hari Minggu, saya agak kecewa karena saya tidak membalap sesuai dengan kemampuan saya,” jelas Marquez di Aragon pada hari Kamis.

“Setelah jeda musim panas, saya yakin kondisi fisik saya akan lebih baik karena saya telah menambah massa otot di gym.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

“[Jadi] saya menjalani akhir pekan dengan cara normal, berkendara dengan baik atau agresif sejak FP1.

“Tetapi begitu saya bangun pada hari Minggu, saya melihat bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya.

“Saya perlu [menghemat energi]. Saya hanya perlu melakukan beberapa putaran pada hari Jumat dan kemudian berada dalam kondisi fisik yang lebih baik untuk hari Sabtu dan Minggu.”

Saat ditanya apakah masalah di Silverstone itu berkaitan dengan masalah saraf yang sempat ia alami di awal musim - yang membuat Marquez harus menjalani operasi pada bulan Mei - ia menjawab: “Itu berkaitan dengan tujuh operasi berbeda yang pernah saya jalani pada bahu kanan saya. Jadi, ya itu saja.”

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin setelah dominasi Aprilia di Silverstone, kini semua mata tertuju pada Marquez untuk memberikan respons di salah satu sirkuit tempat ia paling sukses.

"Jelas sekali, kami berada di sirkuit yang cocok dengan gaya balap saya," ujarnya mengenai Aragon. "Sirkuit ini sangat pas bagi saya dalam beberapa tahun terakhir, dan jika kami ingin bersaing memperebutkan gelar juara, kami harus finis di depan para pembalap [Aprilia] itu. Jadi, kami akan mencobanya."

Marquez telah tujuh kali memenangi balapan di Aragon, termasuk empat kemenangan - Sprint dan Grand Prix - dari empat balapan yang diikutinya dengan mengendarai Ducati.

Namun, ia tetap mewaspadai ancaman dari Aprilia.

"Jelas sekali bahwa Aprilia telah menemukan sesuatu tahun ini karena keempat pembalap Aprilia sangat cepat di setiap sirkuit, terutama di sirkuit-sirkuit seperti Assen dan Silverstone yang memiliki tikungan cepat," ujar Marquez.

“Di sini kita menghadapi kombinasi tikungan-tikungan tersebut, jadi kita lihat saja nanti. Namun, pada akhirnya, saya merasa nyaman dengan motor saya dan saya tahu bahwa jika saya mampu memaksimalkan potensinya, saya bisa bersaing untuk meraih kemenangan.”

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Marquez menambahkan: “Tekanan itu ada pada siapa saja, tetapi tidak lebih besar dibandingkan masa lalu.

“Memang benar tahun lalu saya membalap dengan cara yang lebih mudah. ​​Tahun ini, bahkan di Silverstone, saat saya membalap dengan kemampuan 100% pada hari Jumat dan Sabtu, saya hanya finis di posisi kelima atau keempat.

“Di sini kondisinya seharusnya lebih baik bagi lengan kanan saya karena banyaknya tikungan ke kiri; lagipula, gaya balap saya memang lebih cocok dengan tikungan ke kiri.

“Saya ingin tampil kompetitif di balapan-balapan berikutnya. Jika memungkinkan, kami akan melakukannya. Kita lihat saja nanti.”

Salah satu pesaing Marquez dalam pertarungan gelar, Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia, terpaksa absen setelah mengalami cedera tangan saat latihan.

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
MotoGP
Marc Marquez Jelaskan Komentar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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