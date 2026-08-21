Mustahil Ditiru! Dall'Igna Jelaskan Keunikan Data MotoGP Marquez dan Bagnaia

Gigi Dall’Igna menjelaskan kenapa "mustahil" untuk meniru Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP.

Ducati has all the data, but some rider skills cannot be copied
Ducati has all the data, but some rider skills cannot be copied
© Gold and Goose

Pengumpulan dan analisis data secara ekstensif telah lama menjadi kunci keberhasilan Ducati di MotoGP, yang semakin diperkuat oleh fakta bahwa mereka menurunkan lebih banyak motor di trek dibandingkan pabrikan lainnya.

Kendati demikian, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, menegaskan bahwa para pembalap tidak bisa begitu saja meniru satu sama lain karena masing-masing memiliki kelebihannya sendiri-sendiri.

"Setiap pembalap memiliki gaya yang berbeda," ujar Dall’Igna kepada MCNews.com.au. "Bahkan jika mereka mencoba untuk saling meniru, hal itu mustahil dilakukan.

"Sebagai contoh, gaya membalap Marc saat melibas tikungan ke kiri mustahil untuk ditiru."

Gigi Dall’Igna, Marc Marquez.
Gigi Dall’Igna, Marc Marquez.
© Gold and Goose

“Terkadang mustahil untuk meniru Pecco di area pengereman.

“Ada berbagai fase berkendara di mana pembalap yang berbeda tampil jauh lebih baik daripada yang lain.”

Terkait Fabio di Giannantonio dari tim VR46, Dall’Igna menyoroti corner speed sepagai aspek di mana pembalap tersebut merupakan salah satu yang terbaik.

Marc Marquez memulai sepuluh seri terakhir musim ini dengan tugas mengejar ketertinggalan 40 poin dari Jorge Martin, sementara sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Ai Ogura, berada di antara keduanya dalam klasemen.

Di Giannantonio tertinggal hanya satu poin di belakang Marquez di posisi kelima, sedangkan mantan juara dua kali Bagnaia menempati posisi kedelapan.

Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP.
Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP.
© Gold and Goose

Kedua pembalap Italia tersebut akan meninggalkan Ducati pada akhir musim ini. Di Giannantonio bergabung dengan KTM, sementara Bagnaia menandatangani kontrak jangka panjang dengan Aprilia untuk era baru 850cc/Pirelli.

Tags:

Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Fabio di Giannantonio
Ducati
MotoGP
Mustahil Ditiru! Dall'Igna Jelaskan Keunikan Data MotoGP Marquez dan Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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