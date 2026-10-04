Acosta Dihadapkan dengan Karakteristik Aneh KTM di GP Jepang

Pedro Acosta mengatakan bahwa kurang maksimalnya performa di MotoGP Jepang terasa "aneh".

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pedro Acosta menghadapi balapan sulit pertamanya dalam beberapa waktu setelah finis ketujuh di MotoGP Jepang.

Acosta memulai dari baris depan, tapi start buruk membuatnya disalip oleh Marco Bezzecchi di awal balapan dan kemudian juga kalah bersaing dengan Alex Marquez.

Acosta sempat merebut kembali posisi dari Marquez yang menjalani double long-lap penalty, namun saat itu ia sudah kehilangan posisi dari Enea Bastianini dan sedang bertarung memperebutkan posisi kelima melawan para pembalap Trackhouse Aprilia.

Pada akhirnya, Acosta berakhir di urutan ketujuh, kehilangan posisi dari Ai Ogura di akhir ketika mencoba menyerang Raul Fernandez untuk posisi lima besar terakhir.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Balapan yang berat,” ujar Pedro Acosta usai MotoGP Jepang. “Sudah lama sekali saya tidak mengalami balapan sesulit ini.

“Bagaimanapun, sepertinya kami tidak berhasil menyelaraskan motor dengan ban yang digunakan; saya tidak tahu persis mengapa. Saya sangat kesulitan saat harus menghentikan laju motor, dan juga saat mencari cengkeraman ban (*grip*) saat berakselerasi keluar tikungan.

“Tapi ya, finis di posisi ke-7 bukanlah sebuah bencana. Memang hari ini bukan hari keberuntungan kami, namun saya cukup senang melihat pembalap KTM lainnya [Bastianini] tampil cukup cepat dan finis di posisi ke-4; dengan begitu, kami memiliki data untuk menganalisis apa yang keliru dari langkah kami.”

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Acosta menambahkan bahwa menurutnya tidak ada masalah serius pada motornya, hanya masalah pada pengaturan akselerasi dan pengereman yang membuatnya kehilangan cengkeraman ban.

"Sejujurnya, saya tidak mendapatkan cengkeraman saat pengereman, dan juga saat berakselerasi keluar tikungan di awal balapan, meskipun setelah itu kondisinya tidak buruk," ujarnya. "Lalu, saya kembali mengalami penurunan performa di bagian akhir balapan.

"Entahlah, rasanya aneh, karena motor sebenarnya terasa enak; maksud saya, di luar masalah pengereman dan saat keluar tikungan, kinerja motor terasa normal.

“Sungguh aneh. Sekarang kami harus memeriksa semua data bersama tim, karena ini adalah kali pertama saya merasakan hal seperti ini.”

Pedro Acosta, 2026 Japanese MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Perbedaan antara hari Sabtu - saat Acosta menempati posisi ketiga dalam kualifikasi - dan hari Minggu lebih dari sekadar peralihan ke tipe ban Hard.

"Menurut saya, bukan hanya karena ganti ban lantas saya bisa melaju secepat atau selambat itu," ujar pembalap Red Bull KTM Factory Racing tersebut.

"Anda paham maksud saya? Pasti ada faktor lain yang berpengaruh. Apa itu? Kami sendiri tidak benar-benar tahu.

"Tapi bagaimanapun, finis di posisi ketujuh—saya rasa kami berhasil melewatinya dengan baik. Sekarang, mari kita beralih ke Mandalika."

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Acosta Dihadapkan dengan Karakteristik Aneh KTM di GP Jepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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