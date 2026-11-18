Ai Ogura menegaskan bahwa sikapnya yang dikenal sangat ‘dingin’ tidak mencerminkan hasratnya terhadap balap motor, khususnya MotoGP.

Bintang asal Jepang ini menikmati terobosan pada musim keduanya di MotoGP bersama Trackhouse Aprilia, di mana ia meraih kemenangan pertamanya di GP Belanda dan bertengger di posisi lima klasemen.

Namun, Ogura kerap kali menampilkan sikap cuek di depan kamera, yang menurutnya memberikan kesan keliru mengenai betapa berartinya MotoGP bagi dirinya.

“MotoGP adalah segalanya bagi saya,” ujar Ogura kepada MotoGP.com. “Segala hal yang telah saya lakukan di masa lalu adalah demi balap motor, dan semuanya sepadan.”

Ai Ogura, Trackhouse Aprilia. © Gold and Goose

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“Aku bukan es, seperti yang dikira semua orang!”

Ia menambahkan: “Saya memiliki hasrat yang besar terhadap balap motor, dan saya mencurahkan banyak semangat ke dalam apa yang saya lakukan.

“Saya tidak sedingin es, seperti yang dipikirkan banyak orang!

“Namun, saya tidak terlalu peduli bagaimana orang lain memandang saya; saya nyaman dengan diri saya sendiri dan siapa diri saya sebenarnya.

“Baik saat berada di atas motor maupun tidak, di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit, menurut saya, saya tetaplah orang yang kurang lebih sama.”

Ai Ogura, starting grid, MotoGP 2026. © Gold and Goose

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Ketenangan yang ditunjukkan Ogura dari luar sebenarnya menyembunyikan rasa gugup yang ia rasakan sebelum balapan.

“Saya benci perasaan sebelum balapan dimulai,” ujar mantan juara dunia Moto2 tersebut. “Itu adalah tekanan.

"Saya tidak akan pernah menyukai perasaan seperti itu. Namun, jika Anda seorang pembalap, Anda harus menjalani balapan, jadi saya paham bahwa Anda harus bisa menghadapi perasaan tersebut.

“Tekanan itu pula yang membuat Anda merasakan kepuasan yang begitu besar setelah meraih hasil yang baik. Jadi, ada sesuatu yang dikorbankan dan ada pula yang didapatkan. Dan itulah salah satu alasan terbesar mengapa saya mencintai dunia balap.”

Puncak pencapaian dalam karier Ogura di kelas utama sejauh ini adalah kemenangan MotoGP perdananya di Assen beberapa bulan lalu.

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“Memenangkan balapan MotoGP berarti, setidaknya pada hari itu, Anda adalah orang tercepat di dunia dengan kendaraan roda dua,” ujarnya.

“Itulah yang dikejar dan dicari oleh semua orang, dan pada hari itu, sayalah orangnya—jadi tidak ada yang lebih baik dari itu.”

“Itu adalah perasaan terbaik yang pernah saya rasakan.”

Ai Ogura wins 2026 Dutch MotoGP at Assen. © Gold and Goose

Di sisi lain, terdapat risiko cedera, di mana Ogura sempat melewatkan sejumlah balapan selama dua musimnya di MotoGP.

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“Tentu saja, cedera adalah hal terburuk yang bisa terjadi selama musim balap,” ujarnya.

“Saya belum pernah mengalami cedera parah. Cedera yang saya alami tergolong sangat ringan, dan jika cedera-cedera ringan seperti ini sampai menjatuhkan atau menghancurkan Anda, maka Anda berarti tidak cukup [kuat] untuk menjadi seorang pembalap.”

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders). © Peter McLaren

Ogura akan menghadapi putaran kedua terakhir musim ini di Portimao dengan menempati posisi kelima dalam Kejuaraan Dunia, tertinggal 15 poin dari pembalap KTM, Pedro Acosta.

Pembalap berusia 25 tahun itu akan memulai babak baru dalam karier balapnya saat ia menjalani debut bersama tim pabrikan Yamaha dalam sesi uji coba di Valencia pada 1 Desember mendatang.

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