Triumph baru saja memperkenalkan model Street Triple terbaru, dan itu menjadi indikasi kuat bahwa mesin Moto2 akan naik dari 765cc menjadi 798cc.

Peluncuran model Street Triple terbaru oleh Triumph menjadi indikasi kuat bahwa kapasitas mesin untuk ajang Moto2 tahun depan akan ditingkatkan dari 765cc menjadi 798cc.

Sebelumnya pada tahun ini, Triumph - yang sudah menjadi pemasok mesin Moto2 sejak 2019 - mengungkapkan rencana peningkatan tenaga dan torsi melalui mesin yang ditingkatkan untuk musim depan.

Triumph menambahkan bahwa mesin balap baru tersebut akan menawarkan peningkatan tenaga puncak sekitar 6% berkat perubahan kapasitas yang 'tidak diungkapkan'.

Kapasitas mesinnya sudah terungkap di 798cc, sebagaimana yang terdapat pada model baru Street Triple 798 RS, yang ditenagai oleh 'mesin tiga silinder baru yang diturunkan dari Moto2'.

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The 2027 Triumph Street Triple 798 RS

'Generasi penerus Moto2'

Triumph mengonfirmasi bahwa mesin 798cc baru telah dikembangkan ‘untuk menggerakkan generasi penerus Moto2’, yang menghasilkan ‘tenaga 135 PS dan peningkatan torsi sebesar 10% di seluruh rentang putaran mesin’ dalam spesifikasi standar yang legal untuk digunakan di jalan raya.

Perubahan desain tersebut mencakup komponen internal yang direvisi, sistem asupan baru, serta sistem pembuangan yang dirancang ulang.

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Triumph mengambil alih peran sebagai pemasok mesin eksklusif untuk Moto2 dari Honda pada tahun 2019, dengan kontrak saat ini berlaku hingga tahun 2029.

Peningkatan sebelumnya pada mesin 765cc yang digunakan saat ini mencakup penambahan rpm serta penggunaan girboks balap untuk musim 2025.

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Sementara itu di sisi lain, kapasitas mesin di ajang MotoGP akan dikurangi dari 1000cc menjadi 850cc pada tahun 2027.

Kedua kejuaraan tersebut akan menggunakan ban Pirelli pada musim depan.