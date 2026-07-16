Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027

Maximo Quiles akan naik ke Moto2 musim depan bersama tim Aspar.

Max Quiles, 2026 Moto3 season
Max Quiles, 2026 Moto3 season
© Gold and Goose

Tim Aspar telah mengumumkan bahwa anak didik Marc Marquez, Maximo Quiles, akan naik ke kelas Moto2 musim depan.

Pembalap 18 tahun ini telah menorehkan prestasi gemilang di ajang Grand Prix setelah musim debutnya yang mengesankan pada tahun 2025, di mana ia memenangkan tiga balapan dan finis di posisi ketiga klasemen.

Quiles hampir tak tertandingi di musim Moto3 2026, dengan enam kemenangan yang memberinya keunggulan 104 poin di klasemen pada pertengahan musim.

Maximo Quiles, Moto3, 2026, Catalan GP
Maximo Quiles, Moto3, 2026, Catalan GP
© Gold & Goose

Dengan pembalap Aspar Moto2 saat ini, Dani Holgado, sudah dikonfirmasi naik ke MotoGP bersama Gresini pekan lalu, langkah Quiles ke kelas menengah Grand Prix hampir pasti.

Setelah beberapa hari memberikan teaSER, Aspar kini telah mengkonfirmasi Quiles untuk susunan pembalap Moto2 mereka di tahun 2027.

“Kami senang dapat berkompetisi dengan Maximo Quiles di Moto2,” kata Jorge Martinz ‘Aspar’, pemilik tim.

“Tahun ini dia menjadi pembalap yang harus dikalahkan di Moto3, dan kami akan terus bekerja keras selama beberapa bulan mendatang untuk menyelesaikan musim sebagai juara sebelum melangkah ke kategori menengah.

“Kami percaya dia siap untuk semua tantangan yang ada di depan, dan kami tahu bahwa bersama-sama kami dapat memberikan yang terbaik.

“Selain itu, dengan kepindahan Maximo ke Moto2 – seperti yang kami lakukan dengan Arenas, Guevara, dan Alonso – kami terus mengkonsolidasikan model pengembangan pembalap kami dari tingkat akar rumput hingga kejuaraan dunia, salah satu ciri khas Tim CFMOTO Aspar.”

“Saya pembalap yang lebih serba bisa”

Quiles, yang dimentori oleh Marquez bersaudara, diizinkan masuk ke kejuaraan dunia tahun lalu setelah aturan usia minimum diubah.

Max Quiles, Marc Marquez, 2026 Hungary MotoGP
Max Quiles, Marc Marquez, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose

Dalam satu setengah musimnya di Moto3, ia telah sembilan kali menang dan meraih 19 podium dari 29 start.

Menjelang debutnya di Moto2 pada tahun 2027, Quiles yakin ia telah lebih matang sebagai pembalap dalam musimnya saat ini.

“Saya adalah pembalap yang lebih serba bisa,” katanya. “Saya memiliki lebih banyak pengalaman, dan saya pikir saya membuat keputusan yang lebih cerdas.

“Tahun lalu saya sangat bersemangat – itu normal ketika Anda seorang rookie di kejuaraan dunia.

“Sekarang saya menonton balapan dan berkata, ‘Lihat, saya tidak perlu menyalip di sana.’

“Keinginan yang berlebihan terkadang bisa membuat Anda kehilangan kendali dan menyebabkan kesalahan yang sekarang saya coba untuk tidak ulangi.

“Tahun ini saya lebih tenang, dan saya melakukan hal-hal ketika memang masuk akal untuk melakukannya.”

Aspar akan memiliki line-up Moto2 baru tahun depan, dengan David Alonso juga akan naik ke MotoGP bersama Holgado.

Alonso akan bergabung dengan Honda, meski masih harus dilihat apakah ia akan berada di skuad pabrikan atau dalam kesepakatan kerja di LCR.

Tags:

MotoGP
Marc Marquez
Maximo Quiles Dipromosikan Aspar ke Moto2 untuk Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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