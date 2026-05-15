Mario Aji Absen di Catalunya setelah Terungkap Cedera dari Le Mans

Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji melewatkan Grand Prix Catalunya karena cedera.

Mario Suryo Aji, Honda Team Asia Moto2, French Grand Prix
Awal musim yang sulit bagi Mario Suryo Aji berlanjut saat pembalap Indonesia itu terpaksa harus absen di Grand Prix Catalunya.

Setelah finis ke-22 di Le Mans pada akhir pekan yang sulit, termasuk kecelakaan di Practice 2 hari Sabtu pagi, terungkap bahwa Mario mengalami cedera baru yang membuatnya tidak terlalu nyaman di atas motor.

Keputusan akhirnya diambil oleh Honda Team Asia untuk mengistirahatkan pembalap Indonesia itu, membuat rookie Taiyo Furosato jadi satu-satunya pembalap Moto2 tim untuk akhir pekan Catalunya.

"Tentu saja saya sangat menyesal melewatkan Grand Prix Catalunya karena saya selalu ingin berada di trek bersama tim dan melanjutkan pekerjaan yang telah kami lakukan sejak awal musim. Setelah Le Mans, kami menemukan cedera yang menyebabkan ketidaknyamanan saat berkendara, jadi sekarang prioritasnya adalah pulih dengan baik dan memastikan saya dapat kembali dalam kondisi sebaik mungkin," ujar Mario dalam rilis Honda Team Asia yang diterima Crash.net

"Ini bukan momen yang mudah karena saya merasa masih ada pekerjaan yang belum selesai dan potensi yang bagus untuk ditunjukkan, tetapi terkadang pemulihan harus diutamakan. Saya ingin berterima kasih kepada tim atas semua dukungan mereka dan juga kepada semua orang yang mengirimkan pesan positif kepada saya. 

"Saya akan fokus sepenuhnya pada rehabilitasi dan saya berharap dapat kembali balapan bersama tim sesegera mungkin."

Mario sejauh ini baru mengumpulkan tiga poin di musim 2026, dengan hasil terbaiknya sejauh ini adalah P13 di putaran Brazil.

