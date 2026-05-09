Moto2 Prancis 2026: Guevara Raih Pole Pertamanya, Mario Aji P23

Izan Guevara meraih pole pertamanya di kelas menegah dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Setelah memimpin Practice hari Jumat, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu telah memecahkan rekor lap di FP2 sebelumnya pada hari itu, lap pertama di bawah 1 menit 34 detik di sirkuit Bugatti.

Serangan awal membuat pembalap Boscoscuro itu mencetak rekor baru dengan catatan waktu 1 menit 33,910 detik.

Daniel Holgado adalah yang paling mendekati rekan senegaranya, hanya terpaut 0,086 detik pada kualifikasi yang ketat lainnya, di mana 14 pembalap teratas semuanya berada dalam jarak setengah detik dari waktu patokan baru tersebut.

Posisi ketiga diraih oleh Filip Salac, yang bangkit dari kecelakaan hari Jumatnya dengan naik dari posisi delapan ke barisan depan lewat satu lap terakhir yang dicatat setelah bendera finis dikibarkan.

Barry Baltus tergeser ke belakang oleh serangan Salac, pembalap Fantic itu tidak berdaya setelah mengalami kecelakaan di tikungan 6, La Chapelle.

Manuel Gonzalez, yang memenangkan putaran Prancis dari pole position musim lalu, adalah pembalap lain yang baru memperbaiki posisinya di menit-menit terakhir, motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP-nya berada di posisi ke-16 sebelum ia melewati garis finis dan naik ke posisi kelima, tepat menyamai waktu Baltus.

Tidak hanya Salac, Joe Roberts juga menunjukkan peningkatan performa akhir pekan ini dengan motor American Racing-nya.

Performa kuatnya di FP2 berlanjut di kualifikasi, yang semakin membaik setelah lolos dari Q1 dan finis di posisi keenam di Q2.

David Alonso juga harus melalui Q1 untuk mengamankan posisi ketujuh dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Alonso Lopez yang berada di posisi kedelapan tercepat untuk Italjet Gresini.

Celestino Vietti hanya terpaut seperseribu detik dari rekan senegaranya di posisi kesembilan untuk SpeedRS, dengan Collin Veijer, yang meraih pole position di Jerez, melengkapi sepuluh besar di grid.

Mario Aji tidak seberuntung Roberts dan Alonso karena ia gagal lolos dari Q1, dan harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.

Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m33.910s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.086s 3 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.110s 4 Barry Baltus BEL REDS Fantic Racing (Kalex) +0.166s 5 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.166s 6 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.180s 7 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.229s 8 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.235s 9 Celestino Vietti ITA Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.236s 10 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.261s 11 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.283s 12 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.337s 13 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.338s 14 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.423s 15 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex) +0.512s 16 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.558s 17 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +0.626s 18 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +0.665s Q1 19 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 34.356s 20 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) 1m 34.655s 21 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) 1m 34.757s 22 Marcos Ramirez SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex) 1m 34.786s 23 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1m 34.875s 24 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) 1m 34.901s 25 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 34.939s 26 Jorge Navarro SPA KLINT Racing Team (Forward) 1m 35.062s 27 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 35.085s 28 Luca Lunetta ITA Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro) 1m 35.232s

Rekor resmi Moto2 Prancis:

Lap tercepat: Izan Guevara (2026 - Q2) 1m 33.910s

Lap balapan tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s