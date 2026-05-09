Moto2 Prancis 2026: Guevara Raih Pole Pertamanya, Mario Aji P23
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.
Izan Guevara meraih pole pertamanya di kelas menegah dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.
Setelah memimpin Practice hari Jumat, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu telah memecahkan rekor lap di FP2 sebelumnya pada hari itu, lap pertama di bawah 1 menit 34 detik di sirkuit Bugatti.
Serangan awal membuat pembalap Boscoscuro itu mencetak rekor baru dengan catatan waktu 1 menit 33,910 detik.
Daniel Holgado adalah yang paling mendekati rekan senegaranya, hanya terpaut 0,086 detik pada kualifikasi yang ketat lainnya, di mana 14 pembalap teratas semuanya berada dalam jarak setengah detik dari waktu patokan baru tersebut.
Posisi ketiga diraih oleh Filip Salac, yang bangkit dari kecelakaan hari Jumatnya dengan naik dari posisi delapan ke barisan depan lewat satu lap terakhir yang dicatat setelah bendera finis dikibarkan.
Barry Baltus tergeser ke belakang oleh serangan Salac, pembalap Fantic itu tidak berdaya setelah mengalami kecelakaan di tikungan 6, La Chapelle.
Manuel Gonzalez, yang memenangkan putaran Prancis dari pole position musim lalu, adalah pembalap lain yang baru memperbaiki posisinya di menit-menit terakhir, motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP-nya berada di posisi ke-16 sebelum ia melewati garis finis dan naik ke posisi kelima, tepat menyamai waktu Baltus.
Tidak hanya Salac, Joe Roberts juga menunjukkan peningkatan performa akhir pekan ini dengan motor American Racing-nya.
Performa kuatnya di FP2 berlanjut di kualifikasi, yang semakin membaik setelah lolos dari Q1 dan finis di posisi keenam di Q2.
David Alonso juga harus melalui Q1 untuk mengamankan posisi ketujuh dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Alonso Lopez yang berada di posisi kedelapan tercepat untuk Italjet Gresini.
Celestino Vietti hanya terpaut seperseribu detik dari rekan senegaranya di posisi kesembilan untuk SpeedRS, dengan Collin Veijer, yang meraih pole position di Jerez, melengkapi sepuluh besar di grid.
Mario Aji tidak seberuntung Roberts dan Alonso karena ia gagal lolos dari Q1, dan harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.
Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m33.910s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.086s
|3
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.110s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.166s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.166s
|6
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.180s
|7
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.229s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.235s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.236s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.261s
|11
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.283s
|12
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.337s
|13
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.338s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.423s
|15
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|+0.512s
|16
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.558s
|17
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+0.626s
|18
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+0.665s
|Q1
|19
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1m 34.356s
|20
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1m 34.655s
|21
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|1m 34.757s
|22
|Marcos Ramirez
|SPA
|QJMOTOR - El Motorista - MSI (Kalex)
|1m 34.786s
|23
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1m 34.875s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|1m 34.901s
|25
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 34.939s
|26
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|1m 35.062s
|27
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 35.085s
|28
|Luca Lunetta
|ITA
|Folladore SpeedRS Team (Boscoscuro)
|1m 35.232s
Rekor resmi Moto2 Prancis:
Lap tercepat: Izan Guevara (2026 - Q2) 1m 33.910s
Lap balapan tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s