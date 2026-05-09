Moto2 Prancis 2026: Guevara Raih Pole Pertamanya, Mario Aji P23

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.

Izan Guevara, 2026, Moto2, French GP, pole position
Izan Guevara meraih pole pertamanya di kelas menegah dengan rekor lap pada kualifikasi Moto2 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Setelah memimpin Practice hari Jumat, pembalap Blu Cru Pramac Yamaha itu telah memecahkan rekor lap di FP2 sebelumnya pada hari itu, lap pertama di bawah 1 menit 34 detik di sirkuit Bugatti.

Serangan awal membuat pembalap Boscoscuro itu mencetak rekor baru dengan catatan waktu 1 menit 33,910 detik.

Daniel Holgado adalah yang paling mendekati rekan senegaranya, hanya terpaut 0,086 detik pada kualifikasi yang ketat lainnya, di mana 14 pembalap teratas semuanya berada dalam jarak setengah detik dari waktu patokan baru tersebut.

Posisi ketiga diraih oleh Filip Salac, yang bangkit dari kecelakaan hari Jumatnya dengan naik dari posisi delapan ke barisan depan lewat satu lap terakhir yang dicatat setelah bendera finis dikibarkan.

Barry Baltus tergeser ke belakang oleh serangan Salac, pembalap Fantic itu tidak berdaya setelah mengalami kecelakaan di tikungan 6, La Chapelle.

Manuel Gonzalez, yang memenangkan putaran Prancis dari pole position musim lalu, adalah pembalap lain yang baru memperbaiki posisinya di menit-menit terakhir, motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP-nya berada di posisi ke-16 sebelum ia melewati garis finis dan naik ke posisi kelima, tepat menyamai waktu Baltus.

Tidak hanya Salac, Joe Roberts juga menunjukkan peningkatan performa akhir pekan ini dengan motor American Racing-nya.

Performa kuatnya di FP2 berlanjut di kualifikasi, yang semakin membaik setelah lolos dari Q1 dan finis di posisi keenam di Q2.

David Alonso juga harus melalui Q1 untuk mengamankan posisi ketujuh dengan motor Aspar kedua, tepat di depan Alonso Lopez yang berada di posisi kedelapan tercepat untuk Italjet Gresini.

Celestino Vietti hanya terpaut seperseribu detik dari rekan senegaranya di posisi kesembilan untuk SpeedRS, dengan Collin Veijer, yang meraih pole position di Jerez, melengkapi sepuluh besar di grid.

Mario Aji tidak seberuntung Roberts dan Alonso karena ia gagal lolos dari Q1, dan harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-23.

Moto2 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m33.910s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.086s
3Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.110s
4Barry BaltusBELREDS Fantic Racing (Kalex)+0.166s
5Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.166s
6Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.180s
7David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.229s
8Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.235s
9Celestino ViettiITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.236s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.261s
11Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.283s
12Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.337s
13Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.338s
14Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.423s
15Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)+0.512s
16Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.558s
17Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+0.626s
18Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.665s
Q1
19Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1m 34.356s
20Alex EscrigSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 34.655s
21Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)1m 34.757s
22Marcos RamirezSPAQJMOTOR - El Motorista - MSI  (Kalex)1m 34.786s
23Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 34.875s
24Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)1m 34.901s
25Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 34.939s
26Jorge NavarroSPAKLINT Racing Team (Forward)1m 35.062s
27Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 35.085s
28Luca LunettaITAFolladore SpeedRS Team (Boscoscuro)1m 35.232s

Rekor resmi Moto2 Prancis:
Lap tercepat: Izan Guevara (2026 - Q2) 1m 33.910s
Lap balapan tercepat: Barry Baltus (2025) 1m 34.941s

