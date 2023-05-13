Moto2 Prancis: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Le Mans
Hasil Free Practice 3 dari Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima dari Kejuaraan Dunia Grand Prix musim 2023.
Somkiat Chantra memimpin sesi Free Practice 3 untuk Moto2 Prancis di Sirkuit Le Mans, di mana para pembalap berpindah dari ban basah ke kering menjelang akhir sesi.
|Moto2 Prancis - Le Mans - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 39.171s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 39.755s
|3
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 40.388s
|4
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 40.610s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 41.279s
|6
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 41.365s
|7
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 41.414s
|8
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 41.591s
|9
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 41.770s
|10
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 41.777s
|11
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 41.887s
|12
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 42.659s
|13
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 43.014s
|14
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 43.505s
|15
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 44.085s
|16
|Alonso Lopez
|SPA
|Lightech SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 44.114s
|17
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 44.236s
|18
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 44.922s
|19
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Lightech SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 45.164s
|20
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 45.465s
|21
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Correos Prepago Yamaha VR46
|(Kalex)
|1m 45.749s
|22
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 46.126s
|23
|Izan Guevara
|SPA
|Inde GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|1m 46.238s
|24
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 46.501s
|25
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 46.787s
|26
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 46.977s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 46.994s
|28
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 47.139s
|29
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar M2
|(Kalex)
|No Time