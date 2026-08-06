Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027

Triumph telah mengumumkan peningkatan tenaga dan torsi melalui mesin Moto2 yang telah diperbarui pada tahun 2027.

Pabrikan Inggris tersebut sudah menjadi pemasok mesin ekslusif Moto2 - menggantikan Honda - sejak tahun 2019, dengan kontrak saat ini berlaku sampai tahun 2029.

Mesin Triumph 765cc ini sudah mendapat peningkatan dengan tambahan rpm dan girboks balap yang diperkenalkan tahun 2025.

Triumph Moto2 engines. © Gold and Goose

Untuk 2027, modifikasi signifikan pada kepala silinder - termasuk valvetrain berinersia rendah yang dirancang ulang, saluran aliran port dengan kapasitas aliran lebih tinggi, serta ruang bakar baru dengan rasio kompresi yang lebih tinggi, sehingga memberikan torsi lebih besar di seluruh rentang putaran mesin.

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Triumph juga telah merancang ulang crankcase serta seluruh komponen internal untuk mengakomodasi peningkatan tenaga dan torsi tersebut. Perubahan ini sekaligus menghasilkan pengurangan bobot keseluruhan sebesar 2 kg.

Triumph mengklaim bahwa mesin balap baru tersebut akan menawarkan peningkatan tenaga puncak sekitar 6% dan mengalami perubahan kapasitas yang 'tidak diungkapkan'. Informasi teknis lebih lanjut akan tersedia dalam waktu dekat.

Tapi dengan MotoGP memangkas kapasitas mesinnya jadi 850cc - ditambah dihapusnya perangkat ride-height dan aero yang disederhanakan - musim depan, peningkatan dari Triumph dapat mengaburkan batasan performa antara barisan depan kelas Moto2 dan barisan belakang kelas utama.

"Mesin balap performa tinggi yang benar-benar baru"

"Pengumuman hari ini menandai langkah maju yang signifikan dalam kemitraan antara Triumph Motorcycles dan MotoGP," ujar Steve Sargent, Chief Product Officer Triumph Motorcycles.

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"Kami senantiasa berupaya mengembangkan Kejuaraan Dunia Moto2 sejak kami mulai menjadi pemasok mesin untuk kelas menengah ini pada tahun 2019.

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"Kami telah meningkatkan tenaga mesin, melakukan perubahan pada girboks, dan kini kami memperkenalkan mesin balap performa tinggi yang benar-benar baru untuk menggerakkan seri Moto2 mulai tahun 2027.

"Mesin baru ini telah melalui program pengujian intensif yang memungkinkan kami untuk benar-benar mengevaluasi performa, daya tahan, serta keandalannya, demi memastikan mesin tersebut terus menghadirkan kualitas balapan seperti yang telah kita saksikan selama tujuh musim terakhir.

“Pembaruan pada silinder—yang memungkinkan masuknya lebih banyak udara serta menghasilkan rasio kompresi dan torsi yang lebih tinggi—telah dirancang dengan sangat ahli, dan kami sangat antusias dengan hasil yang telah kami lihat.

“Kami tak sabar untuk melihatnya beraksi di lintasan dan menyaksikan kemitraan kami dengan MotoGP serta Kejuaraan Dunia Moto2 terus berkembang di musim-musim mendatang.”

Triumph Moto2. © Gold and Goose

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Alfonso Cartujo, Direktur Olahraga MotoGP, menambahkan: “Ini adalah langkah besar bagi Kejuaraan Dunia Moto2 dan menegaskan komitmen terhadap kelas ini - komitmen yang menjadikan Triumph sebagai mitra yang sangat berharga bagi kategori tersebut maupun bagi paddock MotoGP.

“Ambisi mereka untuk terus berkembang dan melakukan peningkatan kian tumbuh, dan hasilnya terbukti nyata di trek seiring dengan semakin hebatnya performa Moto2.

"Kini, performanya akan menjadi jauh lebih bertenaga, dan kami sangat antusias untuk melihat pengembangan mesin baru ini beraksi di lintasan.”

MotoGP juga akan bergabung dengan Moto2 dan Moto3 dalam menggunakan ban Pirelli pada musim depan.