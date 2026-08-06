Silverstone Tetap Menjadi Tuan Rumah MotoGP Inggris Sampai 2028

Silverstone tetap berada dalam kalender MotoGP untuk musim 2027 dan 2028.

2025 British MotoGP start.
2025 British MotoGP start.
© Gold and Goose

Silverstone akan terus menjadi tuan rumah MotoGP Inggris setidaknya untuk dua musim ke depan.

Perpanjangan kontrak diumumkan menjelang gelaran akhir pekan ini, sekaligus menepis spekulasi bahwa seri Inggris akan kembali ke Donington atau bahkan hilang dari kalender balap.

Trek yang terletak di kawasan Northamptonshire itu sudah menjadi tuan rumah Grand Prix Inggris sejak 2010, menggantikan Donington Park.

Miguel Oliveira leads Maverick Vinales, Enes Bastianini, 2025 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Miguel Oliveira leads Maverick Vinales, Enes Bastianini, 2025 MotoGP British Grand Prix…
© Gold & Goose

CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta mengatakan: "Inggris memiliki warisan balap motor yang kaya dan tetap menjadi salah satu pasar terpenting bagi MotoGP.

"Sejak kembali ke Silverstone pada tahun 2010, kami telah membangun kemitraan yang kuat dan bersama-sama menyuguhkan akhir pekan Grand Prix Inggris yang tak terlupakan.

"Silverstone menyediakan panggung yang fantastis bagi MotoGP; munculnya sebelas pemenang berbeda dalam sebelas gelaran Grand Prix terakhir di sirkuit ini merupakan bukti nyata akan kualitas, daya saing, dan sifat balapan yang sulit diprediksi di sirkuit tersebut.

"Perpanjangan ini memungkinkan kami untuk terus berinvestasi dalam ajang ini, memperkuat kehadiran kami di Inggris, serta menciptakan nilai lebih bagi para penggemar, tim, mitra, dan promotor di tahun-tahun mendatang."

Cal Crutchlow, 2015 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Cal Crutchlow, 2015 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Ini bukan sekadar soal menandatangani kontrak"

Berbeda dari ajang Grand Prix Formula 1 Inggris yang sangat populer dengan rekor penonton, Silverstone menghadapi krisis penonton di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tidak terbantu tidak adanya pembalap tuan rumah di kelas premier sejak Cal Crutchlow pensiun pada tahun 2020.

Namun, CEO Silverstone Stuart Pringle mengatakan perpanjangan kontrak ini menegaskan komitmennya terhadap balap motor.

"Ini bukan sekadar soal penandatanganan kontrak; ini tentang menegaskan kembali visi kami. Silverstone telah membuktikan kemampuannya menjadi tuan rumah bagi ajang puncak dunia otomotif - mulai dari MotoGP hingga Formula 1 dan FIA World Endurance Championship.

"Kemitraan yang diperbarui ini mengukuhkan posisi kami sebagai rumah tak tertandingi bagi balap internasional kelas atas di Inggris.

"Perpanjangan kerja sama ini merupakan bukti nyata komitmen bersama kami untuk menghadirkan pengalaman balap berkecepatan tinggi yang luar biasa bagi para penggemar di Inggris."

Ajang tahun 2027, yang menampilkan motor generasi baru 850cc, juga diperkirakan akan digelar pada bulan Agustus.

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MotoGP
Silverstone
Sirkuit Silverstone
2027
Silverstone Tetap Menjadi Tuan Rumah MotoGP Inggris Sampai 2028
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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