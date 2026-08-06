Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan

Fabio Di Giannantonio mengaku bahwa cederanya dari Sachsenring lebih parah dari perkiraan.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP
© Gold and Goose

Fabio Di Giannantonio mengaku bahwa salah satu kecelakaan yang dialaminya di Grand Prix Jerman "agak lebih serius dari perkiraan" saat ia menderita cedera fraktur tulang siku.

Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan hebat pada Minggu pagi di Sachsenring, sebelum kembali terjatuh saat balapan Grand Prix berlangsung.

Setelah sebelumnya menderita cedera jari akibat insiden mengerikan yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta di Barcelona, Fabio Di Giannantonio mengungkapkan pada hari Kamis di Silverstone bahwa ia juga mengalami retak tulang siku saat berada di Jerman.

Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Saat ditanya mengenai kondisi tangannya, ia mengatakan kepada media, termasuk Crash: "Sudah lebih baik sekarang. Kondisinya sudah kembali normal.

"Ya, rasanya tidak lagi seaneh sebelumnya, tapi ya, tangannya sudah mulai bisa ditekuk, jadi perkembangannya sudah ke arah yang benar.

"Selain itu, cedera siku yang dialami belakangan ternyata sedikit lebih serius dari dugaan awal setelah kecelakaan di Sachsenring pada pagi harinya; ada sedikit retak tulang di sana yang mengharuskan saya menjalani prosedur penjahitan.

“Tapi ya, seperti yang saya bilang, banyak hal yang harus dipulihkan, dan sekarang saya merasa kembali dalam kondisi prima.

Di Giannantonio menambahkan rasa sakit dari kecelakaan pertama di Jerman membuatnya kehilangan konsentrasi di Grand Prix, yang turut menyebabkan kecelakaan keduanya.

"Intinya, Anda tahu, saya mengalami kecelakaan yang cukup parah," ujarnya. "Saya merasakan sakit di beberapa bagian tubuh. Jadi, sejujurnya saya tidak bisa fokus sepenuhnya, dan kesalahan kecil saat balapan itu merusak keseluruhan jalannya balapan."

Fabio di Giannantonio.
Fabio di Giannantonio.
© Gold and Goose

“Aku tidak ingin mengakhiri musim ini…”

Di Giannantonio tiba di akhir pekan Silverstone dengan selisih 24 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan dan bertekad untuk memperebutkan podium di Grand Prix Inggris.

"Saya tidak sabar untuk kembali mengaspal," ujarnya. "Saya sangat merindukan MotoGP. Selain itu, dengan adanya regulasi baru, saya sebenarnya tidak ingin musim ini berakhir begitu saja; saya ingin terus mengendarai motor ini, dan memacunya di lintasan-lintasan seperti ini akan sangat luar biasa.

“Menurut saya, Aprilia akan memiliki keunggulan lebih—mereka memang selalu punya keunggulan di setiap sirkuit yang kami datangi—tetapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik pada akhirnya.

“Saya rasa motor kami juga bagus, jadi kami akan berusaha memperebutkan podium dan kemenangan.”

Tags:

Pertamina Enduro VR46 Racing
Fabio di Giannantonio
Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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