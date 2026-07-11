Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring

Marc Marquez meraih pole position MotoGP Jerman 2026 dengan strategi yang tidak biasa.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez melakukan tiga flying lap yang tidak biasa untuk mengamankan pole position MotoGP Jerman 2026 dengan rekor lap baru di Sachsenring.

Sirkuit Jerman yang pendek, dikombinasikan performa puncak yang terbatas dari ban depan Soft, mendorong Marquez untuk melakukan satu percobaan tambahan dibandingkan para rivalnya.

“Kemarin saya menganalisis serangan waktu saya, dan dengan ban depan Soft itu memungkinkan tetapi hanya untuk satu putaran,” jelas Marc Marquez di parc ferme.

“Pada putaran kedua saya sudah merasakan penurunan performa. Karena alasan itu, saya bersama tim membuat strategi yang sempurna untuk melakukan tiga kali time attack.

“Tim agak terkejut kemarin ketika saya mengatakan kepada mereka ‘Saya ingin melakukan tiga serangan waktu’!

“Tetapi ada cukup waktu, dan saya pikir itu adalah strategi yang tepat.

“Targetnya adalah berada di barisan depan, tetapi pole position dan terutama rekor lap di Sachsenring, pada tahun terakhir kami datang ke sini dengan motor 1000cc, adalah sesuatu yang sangat bagus.”

Marc Marquez, Alex Marquez, qualifying, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, Alex Marquez, qualifying, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Semua pembalap Q2 lainnya memilih strategi dua putaran seperti biasa, kecuali Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, yang juga melakukan tiga putaran tetapi kembali ke pit tanpa mencatatkan waktu putaran pada putaran keduanya.

Marc, yang mengejar rekor kemenangan kesepuluh di kelas utama Sachsenring pada hari Minggu, mengungguli adik laki-lakinya, Alex Marquez, hanya dengan selisih 0,061 detik.

“Ketika saya melihat diri saya di posisi kedua, saya memeriksa siapa yang pertama, dan saya melihat itu Marc. Saya kecewa tidak mendapatkan pole position, tetapi tetap senang melihat Marc dan saya kembali di puncak,” kata pembalap Gresini itu, yang memimpin sesi latihan terakhir.

“Saya pikir kami telah melakukan langkah maju yang sangat penting pagi ini, terutama dengan feeling bagian depan, jadi kami akan mencoba untuk menikmati sesi sore.

“Kami tidak rugi apa pun. Bagi kami, kejuaraan sudah berakhir karena cedera yang kami alami di Catalunya, jadi cobalah untuk menikmatinya.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, Marc dan Fabio di Giannantonio yang berada di posisi ketiga tetap berada dalam persaingan perebutan gelar, yang kembali mendapatkan plot lain pada hari Sabtu dengan Marco Bezzecchi mundur dari akhir pekan karena cedera

yang mengalami perubahan lain pada hari Sabtu ketika Marco Bezzecchi absen karena cedera.

Sprint Race hari Sabtu juga akan menjadi balapan MotoGP pertama dengan jarak antar pembalap yang lebih lebar di grid.

“Sangat senang bisa meraih posisi barisan depan,” kata Diggia. “Sekarang juga dengan peraturan [grid] baru, jarak yang baru, saya pikir memulai dari depan sangat penting, dan kami berhasil melakukannya.

“Saya jauh lebih kecewa karena rekor lap saya dicuri daripada posisi itu sendiri!

“Tidak, bercanda saja, saya sangat senang.

"Saya rasa kami telah melakukan kualifikasi yang bagus. Tentu saja, Marquez bersaudara lebih baik dari saya, tetapi kami semua berdekatan dan senang memiliki kecepatan seperti ini di sini."

Di Giannantonio memulai Sprint dengan selisih 16 poin di belakang Jorge Martin, yang naik dari posisi kesembilan ke kedelapan di grid setelah rekan setimnya, Bezzecchi, Marc Marquez memulai Sprint dengan selisih 40 poin di belakang Martin dalam klasemen kejuaraan.

Pemenang GP Belanda, Ai Ogura, yang tertinggal 25 poin dari rekan setimnya di Aprilia, akan start di posisi kelima bersama rekan setimnya di Trackhouse, Raul Fernandez.

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Marc Marquez
Alex Marquez
Fabio di Giannantonio
Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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