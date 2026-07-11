Bezzecchi Mundur dari MotoGP Jerman setelah Kecelakaan Kualifikasi

Aprilia telah mengumumkan bahwa Marco Bezzecchi akan absen dari sisa Grand Prix Jerman menyusul kecelakaan hebat saat kualifikasi.

Bezzecchi kehilangan kendali bagian belakang motor Aprilia-nya saat melewati Tikungan 7 di awal Q2.

Setelah itu, ia terlempar dari setang motornya dan terpental keras di atas gravel.

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Meskipun ia mampu berjalan menjauh dari lokasi kecelakaan, ia terlihat memegangi lengan kirinya saat kembali ke paddock.

Ia segera dibawa ke pusat medis sirkuit dengan ambulans, di mana ditemukan patah tulang selangka yang bergeser.

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Marco Bezzecchi akan membutuhkan operasi untuk cedera tersebut.

“Setelah kecelakaan, Marco Bezzecchi dibawa ke pusat medis sirkuit di mana, di bawah pengawasan Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Charte, ia menjalani pemeriksaan sinar-X yang mengungkapkan patah tulang selangka kiri yang lengkap dan bergeser,” kata Aprilia dalam sebuah pernyataan.

“Jenis patah tulang ini membutuhkan intervensi bedah untuk pemulihan optimal, dan akan dilakukan oleh Dr. Giuseppe Porcellini di Italia.

“Marco Bezzecchi berencana untuk kembali ke Italia sesegera mungkin. Kami akan terus memberikan informasi terbaru.”

Bezzecchi seharusnya memulai balapan dari posisi kedelapan, tepat di depan rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

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Mundurnya Bezzecchi dari sisa akhir pekan Jerman melanjutkan rangkaian balapan tanpa poin di Grand Prix menjadi empat kali beruntun, dan menandai akhir pekan tanpa poin keduanya dari tiga putaran terakhir.

Kecelakaan yang dialaminya di Grand Prix Belanda membuatnya kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan, tertinggal tujuh poin dari Martin.

Martin sepertinya tidak akan berjuang untuk meraih kemenangan di Jerman, tetapi pembalap seperti Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez bisa menyalip Bezzecchi dalam perolehan poin.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Musim Bezzecchi dengan cepat berubah menjadi kacau sejak awal musim yang dominan, di mana ia memenangkan tiga Grand Prix pertama dan meraih yang keempat Italia.

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Sejak saat itu, ia terlibat insiden Tikungan 1 yang dipicu oleh Martin di Hungaria, mengalami kecelakaan Sprint Race di di Brno dan kemudian diskorsing dari balapan utama karena memukul seorang marshal, sebelum akhirnya tersingkir dari Grand Prix Belanda.

Bezzecchi kini memiliki waktu tiga minggu untuk menjalani operasi dan pulih tepat waktu agar dapat berkompetisi di Grand Prix Inggris pada awal Agustus.