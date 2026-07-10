Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM

Fabio Di Giannantonio menjelaskan faktor pendorong di balik keputusannya untuk meninggalkan kontrak pabrikan Ducati MotoGP bersama VR46 dan bergabung dengan tim pabrikan KTM pada tahun 2027.

Pengumuman pembalap Italia itu untuk bergabung dengan tim pabrikan KTM tahun depan diumumkan awal pekan ini menjelang Grand Prix Jerman.

Diggia, yang saat ini memiliki kontrak pabrikan Ducati dengan VR46, bimbang antara kedua opsi tersebut selama negosiasi.

Fabio di Giannantonio, VR46. © Gold and Goose

Pada akhirnya memilih pindah ke KTM bersama Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio menjelaskan kesempatan untuk membangun motor sesuai dengan gaya balapnya jadi alasan utamanya untuk pindah.

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“Tentu saja, saya selalu cukup menghargai Ducati,” katanya kepada situs resmi MotoGP.

“Tapi saya akan menjadi pembalap utama bersama rekan setim saya.

“Jadi, untuk pengembangan motor, saya akan menjadi pemimpin pengembangannya.

“Jadi, tujuan bersama adalah membangun motor yang sesuai dengan karakteristik saya.

“Jadi, saya pikir itu akan menjadi pilihan terbaik bagi saya sesuai dengan gaya berkendara saya, untuk masa depan saya.

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“Tentu saja, itu akan menjadi langkah maju dalam karier profesional saya. Jadi, tentu saja itu adalah pilihan terbaik bagi saya.”

VR46 merilis video setelah pengumuman Di Giannantonio yang menunjukkan momen emosional saat ia memberi tahu tim tentang pilihannya.

Tim Valentino Rossi menawarkan Di Giannantonio kesempatan di akhir musim MotoGP 2023 ketika masa depannya tampak sangat tidak pasti, meskipun telah memenangkan Grand Prix di Qatar.

Dengan VR46, Di Giannantonio mendapatkan kontrak pabrikan Ducati untuk menerima motor dan dukungan langsung dari Borgo Panigale.

Fabio di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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“Saya sangat bangga dengan pilihan ini,” ujar Di Giannantonio mengenai bergabung dengan KTM.

“Saya akan menjadi wajah perusahaan, sebuah pabrik, memimpin sekelompok besar orang yang berusaha mencapai tujuan utama, yaitu memenangkan kejuaraan.

“Ini akan menjadi tujuan besar, tetapi juga momen kebanggaan yang besar.

“Jadi, saya sangat senang, sangat bangga dengan pilihan saya. Itu tidak mudah, terutama secara pribadi, dengan kelompok orang-orang hebat yang selalu mendukung saya di tim VR46.

“Jadi, ini tidak mudah, tetapi terkadang Anda perlu memutuskan masa depan Anda, dan saya pikir itu adalah pilihan terbaik untuk karier profesional saya.”

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