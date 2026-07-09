Acosta Dinyatakan Fit untuk MotoGP Jerman setelah Operasi

Pedro Acosta telah mendapat lampu hijau untuk balapan di Grand Prix Jerman akhir pekan ini.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

KTM telah mengkonfirmasi bahwa Pedro Acosta dinyatakan fit untuk balapan di Grand Prix Jerman akhir pekan ini setelah menjalani operasi carpal tunnel.

Pedro Acosta mundur dari Grand Prix Belanda akhir bulan lalu karena masalah pada lengan kanannya.

Ia mengungkapkan setelah balapan bahwa ia telah lama berjuang melawan sindrom carpal tunnel dan akan menjalani operasi setelah Assen untuk mengatasinya.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

KTM mengkonfirmasi pada Kamis sore di Sachsenring bahwa Acosta telah dinyatakan sehat oleh dokter MotoGP untuk berpartisipasi dalam Grand Prix Jerman.

Berbicara tentang lengannya, Acosta mengatakan bahwa ia dapat tidur tanpa terbangun di malam hari karena mati rasa di jari-jarinya.

“Senang sekali, karena operasinya cukup mudah, sepertinya semuanya berjalan lancar,” katanya tentang operasi tersebut. “Juga, para ahli melihat bahwa sarafnya sedikit tertekan.

“Untuk itu, seharusnya lebih baik. Memang benar sekarang saya bisa tidur tanpa terbangun di malam hari dan tidak merasakan mati rasa di jari-jari saya.”

Acosta menambahkan bahwa ia berharap jahitan di lokasi operasi akan dilepas hari ini juga.

Ditanya apa yang bisa ia harapkan dari Grand Prix Jerman setelah operasi, ia berkata: “Saya rasa kita tidak perlu berharap banyak.

“Pertama-tama, saya perlu menyesuaikan diri sore ini, lalu naik motor pada hari Jumat dan melihat bagaimana perasaan saya.

“Memang benar saya rasa ini bukan trek yang paling menantang untuk tangan saya dengan semua tikungan kiri ini, tetapi kita tidak pernah tahu.”

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Hal-hal ini seharusnya tidak terjadi…”

Mundurnya Acosta dari Grand Prix Belanda terjadi di tengah akhir pekan yang bermasalah bagi pembalap Spanyol itu di Assen, karena banyak drama teknis menimpa KTM-nya.

Ini melanjutkan tren yang melanda KTM selama beberapa waktu.

Acosta tidak tahu apakah KTM mampu mengatasi masalah ini menjelang Grand Prix Jerman, namun yakin apa yang dilakukannya “cukup menjanjikan”.

“Saya tidak tahu,” katanya ketika ditanya apakah masalah teknis tersebut telah diperbaiki. “Maksud saya, saya belum berbicara dengan KTM tentang hal itu saat ini.

“Mereka sedang mencoba segala cara karena bukan rahasia lagi bahwa kami mengalami masalah seperti ini. Tetapi hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi.

“Untuk itu, mereka mencurahkan seluruh upaya mereka pada hal-hal ini dan tidak lagi pada pengembangan, seperti yang saya pikir dilakukan oleh setiap merek.

“Untuk itu, seharusnya bisa diselesaikan jika tidak di sini, setelah liburan musim panas. Tapi kelihatannya cukup menjanjikan, katakanlah, akhir pekan ini.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Acosta Dinyatakan Fit untuk MotoGP Jerman setelah Operasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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