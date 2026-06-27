Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM

Kemalangan Pedro Acosta dengan keandalan KTM berlanjut di MotoGP Belanda saat pembalap Spanyol itu mengalami dua masalah teknis pada Sabtu pagi.

Pembalap Spanyol itu lolos kualifikasi di urutan kedelapan di Assen, tetapi itu terjadi setelah apa yang dilaporkan oleh manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Aki Ajo, sebagai masalah sensor yang terulang di tempat yang sama.

Masalah pada hari Sabtu itu menyusul masalah di Grand Prix Ceko akhir pekan lalu (19–21 Juni) yang membuatnya mundur dari balapan hari Minggu pada lap terakhir.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Meskipun RC16 mengalami masalah keandalan yang berulang, Acosta mengatakan bahwa kendala yang dialaminya pada hari Sabtu di Assen adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya.

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“Siapa yang tahu,” tanya Pedro Acosta secara retoris ketika ditanya apakah masalah tersebut sudah diperbaiki.

“Ini hal baru, setiap hari selalu ada kejutan,” tambahnya.

Pembalap Spanyol, yang diumumkan sebagai pembalap pabrikan Ducati 2027 awal pekan ini, menambahkan bahwa ia perlu mempertahankan kepercayaan pada KTM untuk memperbaiki masalah tersebut.

“Kita masih perlu percaya,” katanya. “Mereka harus memeriksa semuanya, karena hari ini entah bagaimana masalah pertama yang saya ingat adalah gas terbuka saat saya menutupnya, dan jika menyangkut keselamatan, itu hal lain.

“Untuk itu, mereka harus mengawasinya.”

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Pembalap berusia 22 tahun itu juga tidak tertarik dengan permintaan maaf dari KTM.

“Maksud saya, permintaan maaf tidak akan menyelesaikan [apa pun], Anda tahu,” katanya. “Itu tidak akan membantu.

“Ketika masalah itu ada dan Anda tahu kapan itu akan terjadi, tidak masalah seberapa menyesalnya, Anda tahu.

“Saya butuh agar masalah itu terselesaikan dan tidak terjadi lagi. Itulah yang saya butuhkan.”

Pedro Acosta in pits with a tech problem, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Terbatasnya waktu trek di pagi hari mempengaruhi performa Acosta di Sprint Race. Ia sempat melebar pada lap awal dan turun ke P14 sebelum akhirnya finis kesembilan, dan ia memulai balapan 13 lap tersebut dengan persiapan kurang.

“Tidak mudah, terutama karena Anda tiba di balapan Sprint tanpa persiapan karena Anda hanya melakukan 10 lap, atau mungkin hanya enam lap yang valid sepanjang hari,” jelasnya.

“Anda menggunakan motor yang sama seperti [Jumat], melaju setengah detik lebih cepat – cukup sulit untuk mempersiapkan diri untuk sprint.”

Ia menambahkan: “Maksud saya, ketika Anda tidak melakukan satu putaran pun sepanjang hari dan Anda menggunakan motor dari kemarin, sangat mudah untuk melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan, Anda tahu.

“Juga cukup sulit untuk mengikuti orang lain, tetapi yang terpenting karena kami tidak siap.”

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Pedro Acosta battles with Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, Sprint. Credit: Gold… © Gold & Goose

Acosta telah berulang kali menegaskan tahun ini bahwa finis lima besar adalah targetnya untuk musim ini, bukan podium atau kemenangan.

Namun, ia kini merasa KTM "sangat jauh" dari mampu mencapai tujuannya.

“Saat ini kami sangat, sangat jauh dari target kami,” katanya ketika ditanya apakah ia bisa finis di lima besar pada hari Minggu.

“Pertama-tama, mari kita berdoa agar motor berjalan lancar sepanjang balapan, dan kemudian kita lihat saja nanti.

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“Saya pikir dengan start yang bagus dan lap pertama yang bagus, seperti yang saya lakukan, akan jauh lebih mudah.

“Tetapi kita perlu mempersiapkan balapan di sesi pemanasan. Kita sudah terlambat akhir pekan ini.”