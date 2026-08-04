“Sangat berbeda” - Mengapa Motor MotoGP Sekarang Sangat Menuntut?

Brad Binder menjelaskan bagaimana motor MotoGP telah berubah sejak musim debutnya tahun 2020.

Brad Binder, 2026 Sachsenring Sprint.
Brad Binder, 2026 Sachsenring Sprint.
© Gold and Goose

Brad Binder percaya bahwa motor MotoGP sekarang beroperasi lebih dekat ke "batasnya" daripada motor yang ia kendarai selama musim debutnya di tahun 2020.

Pembalap Afrika Selatan itu menjadi pemenang MotoGP hanya pada start ketiganya, di putaran Brno tahun itu, di mana ia juga mencetak sejarah dengan kemenangan kelas utama perdana KTM.

Brad Binder, MotoGP 2026.
Brad Binder, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

"Jauh lebih berada di batasnya"

Saat diminta membandingkan feeling mengendarai motor dari musim debutnya dengan prototipe terbaru dengan aero dan perangkat lainnya, Binder menjelaskan: “Saya rasa saat itu sangat berbeda, karena semuanya jauh lebih longgar.

“Gaya tekan ke bawah jauh lebih sedikit, dan jauh lebih mudah untuk mengangkat bagian belakang sepeda.

“Anda bisa berkendara jauh lebih agresif, dan jauh lebih mudah dikendalikan.

“Menurut saya, saat ini segalanya jauh lebih genting. Jika Anda melewati batas, Anda akan langsung merasakan akibatnya.”

Brad Binder and WorldSBK champion Toprak Razgatlioglu.
Brad Binder and WorldSBK champion Toprak Razgatlioglu.
© Gold and Goose

Motor MotoGP 2027 akan memangkas aerodinamika dan menghilangkan perangkat ride-height motor, bersamaan dengan pengenalan mesin 850cc yang lebih kecil dan peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.

Namun, Binder kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari era baru tersebut - dengan KTM mengumumkan susunan tim pabrikan baru yang terdiri dari Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio - dan malah diperkirakan akan bergabung dengan BMW di WorldSBK.

“Saya akan lebih memahami situasinya saat liburan musim panas,” kata Binder tentang masa depannya.

Liburan musim panas berakhir dengan MotoGP Inggris akhir pekan ini di Silverstone, di mana Binder akan memulai balapan dari posisi ke-13 di klasemen kejuaraan dunia.

Tags:

Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
“Sangat berbeda” - Mengapa Motor MotoGP Sekarang Sangat Menuntut?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Acosta Merasa Perlu Pindah dari KTM untuk Perkembangan Kariernya
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Proposal Regulasi Satu Motor di MotoGP 2027 Terancam Batal
MotoGP bikes.
MotoGP News
KTM Ungkap Penyebab Masalah Reliabilitas Mesin MotoGP-nya
KTM RC16, MotoGP 2026.
MotoGP Feature
Ducati, Aprilia, dan Honda Mendapat Perubahan Status Konsesi MotoGP
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Acosta Memberi Nilai Tujuh untuk Paruh Pertama Musim yang Rumit
Pedro Acosta, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Vinales Absen di Silverstone di Tengah Rumor Kepergian Lebih Awal
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
“Sangat berbeda” - Mengapa Motor MotoGP Sekarang Sangat Menuntut?
2h ago
Brad Binder, 2026 Sachsenring Sprint.
MotoGP News
Satu Parameter yang Bisa Mengukur Progres Musim Panas Marc Marquez
6h ago
Marc Marquez, MotoGP 2026.
MotoGP News
Faktor Pertumbuhan F1 yang "Tidak Terpikirkan" untuk Ditiru MotoGP
21h ago
Race start, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Martin Yakin Aprilia akan Tetap Membantunya dalam Pertarungan Gelar
03/08/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP

More News

MotoGP News
"Saya akan Menyelesaikan Musim" - Vinales Bantah Rumor Pemecatan KTM
03/08/26
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Trek Jelang Paruh Kedua MotoGP 2026
31/07/26
Marc Marquez at MotorLand kart track with Ducati Panigale V2. Credit: Instagram/Marc Marquez.
MotoGP News
MotoGP Thailand akan Kembali Jadi Pembuka di Musim 2027
31/07/26
Grid, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Lecuona akan Menggantikan Aldeguer yang Cedera di Silverstone
31/07/26
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Seorang Pembalap Meninggal pada Ajang No Limits Trackdays di Mugello
31/07/26
Mugello circuit, Italy