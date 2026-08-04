“Sangat berbeda” - Mengapa Motor MotoGP Sekarang Sangat Menuntut?

Brad Binder percaya bahwa motor MotoGP sekarang beroperasi lebih dekat ke "batasnya" daripada motor yang ia kendarai selama musim debutnya di tahun 2020.

Pembalap Afrika Selatan itu menjadi pemenang MotoGP hanya pada start ketiganya, di putaran Brno tahun itu, di mana ia juga mencetak sejarah dengan kemenangan kelas utama perdana KTM.

Brad Binder, MotoGP 2026. © Gold and Goose

"Jauh lebih berada di batasnya"

Saat diminta membandingkan feeling mengendarai motor dari musim debutnya dengan prototipe terbaru dengan aero dan perangkat lainnya, Binder menjelaskan: “Saya rasa saat itu sangat berbeda, karena semuanya jauh lebih longgar.

“Gaya tekan ke bawah jauh lebih sedikit, dan jauh lebih mudah untuk mengangkat bagian belakang sepeda.

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“Anda bisa berkendara jauh lebih agresif, dan jauh lebih mudah dikendalikan.

“Menurut saya, saat ini segalanya jauh lebih genting. Jika Anda melewati batas, Anda akan langsung merasakan akibatnya.”

Brad Binder and WorldSBK champion Toprak Razgatlioglu. © Gold and Goose

Motor MotoGP 2027 akan memangkas aerodinamika dan menghilangkan perangkat ride-height motor, bersamaan dengan pengenalan mesin 850cc yang lebih kecil dan peralihan dari ban Michelin ke Pirelli.

Namun, Binder kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari era baru tersebut - dengan KTM mengumumkan susunan tim pabrikan baru yang terdiri dari Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio - dan malah diperkirakan akan bergabung dengan BMW di WorldSBK.

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“Saya akan lebih memahami situasinya saat liburan musim panas,” kata Binder tentang masa depannya.

Liburan musim panas berakhir dengan MotoGP Inggris akhir pekan ini di Silverstone, di mana Binder akan memulai balapan dari posisi ke-13 di klasemen kejuaraan dunia.