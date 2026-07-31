Seorang Pembalap Meninggal pada Ajang No Limits Trackdays di Mugello

Seorang pembalap meninggal dunia secara tragis setelah insiden serius di Mugello, seperti diumumkan oleh penyelenggara No Limits Trackdays.

Sebagai salah satu perusahaan trackday terbesar di Inggris, No Limits Trackdays menyelenggarakan acara di seluruh Inggris Raya dan di seluruh Eropa.

Mereka menyelenggarakan acara trackday di sirkuit Mugello, tempat penyelenggaraan Grand Prix MotoGP Italia, ketika insiden serius itu terjadi.

Mugello circuit, Italy © Gold and Goose

Menurut pernyataan dari No Limits Trackdays, insiden tersebut terjadi setelah pembalap lain mengalami masalah mekanis, yang membuat oli tumpah di sirkuit dan menyeret beberapa pembalap.

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Managing Director No Limits Trackdays, Mark Neate, menegaskan bahwa perusahaan "sepenuhnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang terkait" saat mereka melakukan penyelidikan.

Dia juga mengatakan bahwa meninggalnya pembalap tersebut, yang namanya dirahasiakan untuk menghormati keluarganya, "adalah duka yang akan kami tanggung untuk waktu yang lama".

Pernyataan lengkapnya berbunyi: “Dengan kesedihan mendalam kami mengkonfirmasi kehilangan seorang pembalap menyusul insiden di Sirkuit Mugello selama acara track day Eropa kami, yang diadakan bekerja sama dengan DG Events.

“Selama sesi tersebut, satu motor mengalami kerusakan mekanis yang mengakibatkan oli tumpah di sirkuit.

“Sejumlah pembalap berikutnya terkena tumpahan tersebut dan terjatuh dari motor mereka.

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“Sesi tersebut langsung dihentikan sementara, dan seluruh tim medis sirkuit dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Meskipun tim medis sirkuit bertindak cepat dan profesional, kami sangat sedih untuk mengkonfirmasi bahwa seorang pembalap meninggal dunia akibat cedera yang dialaminya di sirkuit.

“Atas nama seluruh jajaran No Limits Trackdays dan DG Events, saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam dan paling tulus kami kepada keluarga dan teman-teman pembalap kami.

“Kita telah kehilangan seorang anggota komunitas kita, dan tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan kesedihan yang kita rasakan bersama mereka yang mencintainya.

“Kami sepenuhnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang terkait saat mereka menyelidiki keadaan insiden ini, dan kami akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap prosedur kami sendiri dalam kemitraan dengan sirkuit dan mitra acara kami.

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Mugello circuit, Italy © Gold and Goose

“Prioritas utama kami adalah kesejahteraan keluarga, para pengendara yang terlibat, dan semua orang yang terkena dampak berita buruk ini.

“Kami memberikan dukungan kepada semua orang yang membutuhkannya, dan kami akan terus memberikannya dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

“No Limits Trackdays telah menyambut para pembalap ke sirkuit selama lebih dari 30 tahun, dan keselamatan setiap pembalap yang bergabung dengan kami selalu menjadi, dan akan tetap menjadi, landasan dari semua yang kami lakukan.

"Kehilangan seorang pembalap dalam keadaan seperti ini adalah duka yang akan kami tanggung untuk waktu yang lama.

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“Kepada keluarga dan teman-teman pembalap kami: kami sangat berduka atas kehilangan Anda. Ketahuilah bahwa Anda ada dalam pikiran kami, dan komunitas ini bersama Anda.”