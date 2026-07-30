Dua Pembalap Memperebutkan Kursi Ducati WorldSBK Milik Bulega

Pemenang balapan MotoGP Franco Morbidelli dan penantang gelar Moto2 Manu Gonzalez muncul sebagai favorit untuk menggantikan Nicolo Bulega di tim World Superbike Ducati.

Bulega menikmati musim 2026 yang dominan, di mana ia memenangi semua kecuali satu balapan saat ia semakin dekat menuju gelar World Superbike pertamanya.

Dan di saat bersamaan, Bulega - yang juga telah menguji motor MotoGP 850cc Ducati - juga diproyeksikan untuk pindah ke kelas premier Grand Prix dengan tim VR46 di musim 2027.

Dengan Iker Lecuona yang sudah memperbarui kontraknya dengan Ducati di WorldSBK, hanya satu kursi di tim pabrikan yang kini diperebutkan.

Menurut GPOne, pilihan terakhir akan berada di antara Franco Morbidelli dan Manu Gonzalez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Morbidelli tampaknya jadi favorit

Perjalanan Morbidelli di MotoGP tampaknya akan berakhir pada akhir musim 2026.

Setelah musim 2020 yang menakjubkan bersama Petronas SRT Yamaha, di mana ia memenangkan tiga Grand Prix dan finis sebagai runner-up di klasemen, karier Morbidelli perlahan menurun.

Kepindahannya ke tim pabrikan Yamaha justru menjadi awal penurunannya, di mana ia kesulitan dengan cedera kakinya. Sementara itu, tahun pertamanya di Pramac Ducati diganggu oleh gegar otak serius sebelum musim dimulai.

Ia pindah ke VR46 tahun lalu, di mana ia meraih dua podium di awal musim. Namun performa tersebut tidak berlanjut hingga tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

GPOne mengklaim bahwa bos Aruba Ducati, Serafino Foti, tertarik pada Morbidelli, dengan paspor Italianya memberinya keuntungan dibandingkan Gonzalez.

Morbidelli sering mengendarai Panigale V4 saat berlatih bersama Akademi VR46, sehingga motor tersebut sudah familiar baginya, meskipun bukan dalam konfigurasi WorldSBK.

Yang terpenting, peralihan WorldSBK ke ban Michelin adalah sesuatu yang dapat sangat menguntungkan Morbidelli dalam adaptasinya terhadap seri ini.

Hal ini juga dapat memungkinkan Ducati untuk mendahului para pesaingnya dalam mempercepat pemahaman mereka tentang ban baru tersebut.

Manu Gonzalez, Intact GP, 2026 Hungary Moto2 © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Gonzales mencari kursi pabrikan WorldSBK

Saat bursa transfer pembalap MotoGP 2027 mendekati akhir, pemimpin klasemen Moto2 saat ini, Gonzales, tampaknya menjadi satu pembalap yang paling dirugikan.

Terlepas dari performa kuatnya di Moto2, di mana ia memimpin dengan selisih 51,5 poin, harapan Gonzalez untuk naik ke MotoGP tampaknya semakin kecil.

Baru-baru ini dikaitkan dengan tim Tech3, tampaknya rekan setimnya di Moto2, Senna Agius, yang dipilih untuk membalap di tim milik Guenther Steiner.

Ia mempertimbangkan WorldSBK jika ada tawaran dari tim pabrikan; jika tidak, kemungkinan besar ia akan melanjutkan di Moto2 setidaknya untuk satu musim lagi.

Gonzalez meniti karier di paddock World Superbike sebelum pindah ke ajang Grand Prix, setelah memenangkan gelar World Supersport 300 pada tahun 2019, dan kemudian finis ketiga di World Supersport pada tahun 2021.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun dapat dimengerti bahwa Gonzalez tidak ingin tetap berada di Moto2 untuk musim keenam, bertahan di Moto2 mungkin bukan langkah yang buruk.

Tanpa pengetahuan tentang ban Michelin, hal itu dapat menghambat adaptasinya di WorldSBK. Meskipun sebagian besar pembalap akan berada dalam situasi yang sama, setidaknya mereka memiliki pengalaman dengan motor tersebut.

Selain itu, pembalap seperti Miguel Oliveira dan Brad Binder, yang dikabarkan akan bergabung dengan pembalap Portugal itu di BMW musim depan, memiliki pengalaman dengan ban Michelin.

Meskipun semua opsi tim pabrikan sudah terjamin, akan ada peluang bagi Gonzalez pada tahun 2028 jika ia terus menunjukkan performa bagus di Moto2.

Sebagai contoh, Toprak Razgatlioglu hanya terikat kontrak dengan Yamaha di Pramac hingga akhir tahun 2027, begitu pula Johann Zarco di LCR Honda.

Article continues below ADVERTISEMENT