Dominasi Ducati akan Sulit Dibendung oleh Regulasi WorldSBK

Musim WorldSBK 2026 telah didominasi oleh Ducati selama delapan putaran pertama, dan Garrett Gerloff pesimistis tentang kemampuan kejuaraan untuk menyetarakan performa motor lain dengan Panigale V4 R yang baru.

Ducati telah memenangkan semua 24 balapan sejauh ini di tahun 2026 – tahun pertama V4 R yang baru – dan menduduki tiga posisi teratas dalam klasemen pembalap.

Pabrikan Italia itu juga menguasai podium di setiap balapan sejak Race 2 di Balaton Park pada awal Mei, dan menyapu bersih enam besar pada Race 1 Donington.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Dominasi Ducati di WorldSBK semakin dipertegas oleh Nicolo Bulega, yang telah memenangkan 23 dari 24 balapan musim ini dan tidak pernah finis di bawah posisi kedua.

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Hal ini berarti WorldSBK berada dalam kondisi yang buruk dalam hal daya saing, dan dari perspektif pabrikan, keinginan untuk terus berkompetisi di kejuaraan hanya akan berkurang jika performa Panigale tidak terkendali hingga tahun 2027 dan seterusnya, seperti yang dikemukakan Alex Lowes.

Namun, Garrett Gerloff berpendapat bahwa akan "sulit" untuk mengurangi performa Ducati karena keunggulan motor tersebut dibandingkan yang lain bukan hanya karena kekuatan mesinnya.

Garrett Gerloff, Kawasaki, WorldSBK 2026. © Gold & Goose

“Saya tidak tahu,” kata Gerloff ketika ditanya setelah Race 2 di Donington tentang di mana dia dan Kawasaki tertinggal dibandingkan Ducati.

“Saya hanya memperhatikan mereka, dan mereka berbelok dengan luar biasa; seperti mereka berbelok dengan sangat mudah, sungguh gila.

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“Saya pikir di situlah mereka mendapatkan sebagian besar waktu mereka. Tentu, mereka juga memiliki mesin yang bagus, tetapi jujur ​​​​saja saya tidak berpikir itu berasal dari mana waktu mereka berasal, saya pikir itu berasal dari elektronik dan sasis.

“Sulit untuk memperlambat motor yang memiliki sasis dan elektronik yang bagus. Bahkan jika Anda memotong satu silinder, motor itu tetap akan cepat.

“Sulit bagi para pembuat aturan.”