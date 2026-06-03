Dixon Kembali Absen di WorldSBK Misano, Honda Tunjuk Pengganti

Musim debut Jake Dixon di World Superbike kembali terinterupsi setelah pembalap Inggris itu akan absen di putaran Misano yang akan datang.

Setelah cedera pergelangan tangan yang serius pada tes pra-musim memaksanya absen di lima putaran pertama musim, Dixon akhirnya melakukan debut WorldSBK-nya akhir pekan lalu di Aragon.

Namun, comeback tersebut hanya berlangsung satu balapann sebelum ia dinyatakan tidak fit setelah warm-up hari Minggu karena kondisi pergelangan tangan, yang belum pulih benar, memburuk.

Dixon, Chantra, 2026 Aragon WorldSBK. © Gold and Goose

"Sayangnya, saya tidak bisa balapan hari ini karena sangat lelah setelah kembali dari cedera pergelangan tangan," Jake Dixon menjelaskan pada saat itu.

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“Saya mencoba dalam pemanasan, tetapi saya tidak merasa bahwa saya memiliki kekuatan untuk melanjutkan.

“Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah pulang ke rumah, pulih, dan mencoba menjadi lebih kuat untuk Misano dan mengambil langkah lain.

“Tapi saya senang dengan bagaimana akhir pekan berlalu dan ingin mengucapkan terima kasih kepada tim.

"Saya juga minta maaf karena jelas saya ingin berada di luar sana berlomba untuk mereka, tetapi saya pikir pilihan teraman adalah tetap fokus pada pemulihan saya dan mencoba untuk kembali lebih kuat di Misano."

Pernyataan HRC pada akhir akhir pekan juga menambahkan bahwa Dixon "diharapkan akan kembali beraksi bersama Somkiat Chantra" untuk Misano pada 12-14 Juni.

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Namun, itu tidak akan terjadi, tim melaporkan bahwa "meskipun ada kemajuan yang menggembirakan, [Dixon] perlu memaksimalkan fase berikutnya dari program rehabilitasi fungsionalnya selama empat minggu sebelum Donington Park.

"Oleh karena itu Jake tidak akan mengambil bagian dalam putaran Pirelli Emilia Romagna WorldSBK yang akan datang pada 12-14 Juni."

Ryan Vickers, Honda. © Gold and Goose

Jonathan Rea dan kemudian Yuki Kunii menggantikan Dixon sebelumnya dalam kampanye, tetapi tim akan memiliki pembalap baru lainnya di Misano dalam bentuk Ryan Vickers.

"Pengendara Honda BSB Ryan Vickers, yang berkompetisi sebagai wildcard di babak pembukaan Kejuaraan SBK Dunia 2026 di Australia, akan menggantikan Dixon di Misano dan mitra Somkiat Chantra di garasi tim Honda HRC," HRC mengonfirmasi.

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Vickers membalap musim penuh WorldSBK 2025 dengan Motocorsa Racing Ducati, mengklaim hasil terbaik ketujuh di Hongaria. Dia mencetak satu poin untuk ke-15 di Phillip Island tahun ini sebagai wildcard Honda.