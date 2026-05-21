Tes WorldSBK Misano: Hasil Akhir Hari Rabu (Sesi 1 & Sesi 2)

Nicolo Bulega memperbaiki catatan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 32,063 detik untuk tetap berada di puncak timesheets hari pertama tes WorldSBK Misano, Rabu (21/5).

Masih belum terkalahkan dari lima putaran pembuka musim ini, Bulega unggul 0,249 detik dari rekan setimnya di Aruba.it, Iker Lecuona.

Yari Montella dan Sam Lowes juga meningkatkan catatan waktu mereka di sore hari untuk mempertahankan posisi ketiga dan keempat.

Garrett Gerloff dari Kawasaki adalah satu-satunya pembalap non-Panigale di enam besar, diikuti oleh Tarran Mackenzie.

Axel Bassani dari Bimota merebut posisi ketujuh di depan rekan senegaranya, Lorenzo Baldassarri.

Xavi Vierge dan Remy Gardner melengkapi sepuluh besar untuk Yamaha.

Michael van der Mark berada di urutan ke-12 untuk tim BMW yang dilanda badai cedera.

Jake Dixon's Honda. © Gold & Goose

Jake Dixon melakukan dorongan terakhir untuk finis sebagai pembalap Honda tercepat pada hari pertamanya di lintasan sejak mengalami cedera saat uji coba pramusim di Phillip Island.

Pembalap Inggris itu naik dari posisi ke-20 di sesi pagi menjadi ke-17 di sesi sore, tepat di depan pembalap uji coba HRC Jonathan Rea dan rekan setimnya Somkiat Chantra.

Tes Misano akan berlanjut pada hari Kamis.

Tes WorldSBK Misano - Rabu - Hasil Sesi 2 Pos Pembalap Motor Laptime Lap 1 Nicolo Bulega Ducati 1m32.063s 40 2 Iker Lecuona Ducati 1m32.312s 34 3 Yari Montella Ducati 1m32.444s 37 4 Sam Lowes Ducati 1m32.455s 38 5 Garrett Gerloff Kawasaki 1m32.457s 43 6 Tarran Mackenzie Ducati 1m32.765s 42 7 Axel Bassani bimota 1m32.776s 40 8 Lorenzo Baldassarri Ducati 1m33.176s 49 9 Xavi Vierge Yamaha 1m33.182s 42 10 Remy Gardner Yamaha 1m33.303s 47 11 Alex Lowes bimota 1m33.329s 39 12 Michael van der Mark BMW 1m33.407s 42 13 Alberto Surra Ducati 1m33.437s 41 14 Stefano Manzi Yamaha 1m33.476s 58 15 Andrea Locatelli Yamaha 1m33.487s 33 16 Thomas Bridewell Ducati 1m33.543s 34 17 Jake Dixon Honda 1m33.941s 25 18 Jonathan Rea Honda 1m33.962s 37 19 Somkiat Chantra Honda 1m34.028s 69 20 Hannes Soomer BMW 1m34.118s 42 21 Alessandro Delbianco Yamaha 1m34.699s 45 22 Philipp Oettl Ducati 1m37.392s 37 23 Alessandro Zaccone Ducati 1m37.563s 41 24 Riccardo Rossi Ducati 1m39.350s 27

Rekor lap tercepat WorldSBK Misano:

Toprak Razgatlioglu, BMW, 1m 32.687s (2024).

Sesi 1

Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati © Gold & Goose

Bulega menyelesaikan sesi pagi dengan laptime 1 menit 32,128 detik, unggul 0,258s dari Lecuona.

Yari Montella dan Sam Lowes melengkapi empat besar yang semuanya menggunakan Panigale, diikuti oleh Kawasaki milik Garrett Gerloff.

Alex Lowes menjadi pembalap Bimota terdepan di posisi kedelapan, Remy Gardner menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesebelas, dengan pembalap pengganti BMW, Michael van der Mark, mencatatkan waktu tercepat kedua belas.

Jake Dixon kembali

Dixon menyelesaikan putaran WorldSBK pertamanya sejak cedera pergelangan tangan serius yang dialaminya pada tes pramusim Phillip Island.

Mantan penantang gelar Moto2 itu berada di urutan ke-20 dalam catatan waktu setelah 25 putaran, beberapa persepuluh detik di belakang pembalap Honda terdepan, Rea, yang merupakan pembalap uji coba HRC.

Pengujian di Misano berlanjut siang ini dan berakhir pada Kamis malam.

Putaran WorldSBK selanjutnya akan diadakan di Aragon akhir bulan ini, sebelum kembali ke Misano untuk putaran Emilia Romagna pada tanggal 12-14 Juni.

Iker Lecuona, Aruba.it Ducati. © Gold & Goose