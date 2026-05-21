Tes WorldSBK Misano: Hasil Akhir Hari Rabu (Sesi 1 & Sesi 2)

Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Misano.

Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Nicolo Bulega memperbaiki catatan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 32,063 detik untuk tetap berada di puncak timesheets hari pertama tes WorldSBK Misano, Rabu (21/5).

Masih belum terkalahkan dari lima putaran pembuka musim ini, Bulega unggul 0,249 detik dari rekan setimnya di Aruba.it, Iker Lecuona.

Yari Montella dan Sam Lowes juga meningkatkan catatan waktu mereka di sore hari untuk mempertahankan posisi ketiga dan keempat.

Garrett Gerloff dari Kawasaki adalah satu-satunya pembalap non-Panigale di enam besar, diikuti oleh Tarran Mackenzie.

Axel Bassani dari Bimota merebut posisi ketujuh di depan rekan senegaranya, Lorenzo Baldassarri.

Xavi Vierge dan Remy Gardner melengkapi sepuluh besar untuk Yamaha.

Michael van der Mark berada di urutan ke-12 untuk tim BMW yang dilanda badai cedera.

Jake Dixon's Honda.
Jake Dixon's Honda.
© Gold & Goose

Jake Dixon melakukan dorongan terakhir untuk finis sebagai pembalap Honda tercepat pada hari pertamanya di lintasan sejak mengalami cedera saat uji coba pramusim di Phillip Island.

Pembalap Inggris itu naik dari posisi ke-20 di sesi pagi menjadi ke-17 di sesi sore, tepat di depan pembalap uji coba HRC Jonathan Rea dan rekan setimnya Somkiat Chantra.

Tes Misano akan berlanjut pada hari Kamis.

Tes WorldSBK Misano - Rabu - Hasil Sesi 2

PosPembalapMotorLaptimeLap
1Nicolo BulegaDucati1m32.063s40
2Iker LecuonaDucati1m32.312s34
3Yari MontellaDucati1m32.444s37
4Sam LowesDucati1m32.455s38
5Garrett GerloffKawasaki1m32.457s43
6Tarran MackenzieDucati1m32.765s42
7Axel Bassanibimota1m32.776s40
8Lorenzo BaldassarriDucati1m33.176s49
9Xavi ViergeYamaha1m33.182s42
10Remy GardnerYamaha1m33.303s47
11Alex Lowesbimota1m33.329s39
12Michael van der MarkBMW1m33.407s42
13Alberto SurraDucati1m33.437s41
14Stefano ManziYamaha1m33.476s58
15Andrea LocatelliYamaha1m33.487s33
16Thomas BridewellDucati1m33.543s34
17Jake DixonHonda1m33.941s25
18Jonathan ReaHonda1m33.962s37
19Somkiat ChantraHonda1m34.028s69
20Hannes SoomerBMW1m34.118s42
21Alessandro DelbiancoYamaha1m34.699s45
22Philipp OettlDucati1m37.392s37
23Alessandro ZacconeDucati1m37.563s41
24Riccardo RossiDucati1m39.350s27

Rekor lap tercepat WorldSBK Misano:

  • Toprak Razgatlioglu, BMW, 1m 32.687s (2024).

Sesi 1

Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati
Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati
© Gold & Goose

Bulega menyelesaikan sesi pagi dengan laptime 1 menit 32,128 detik, unggul 0,258s dari Lecuona.

Yari Montella dan Sam Lowes melengkapi empat besar yang semuanya menggunakan Panigale, diikuti oleh Kawasaki milik Garrett Gerloff.

Alex Lowes menjadi pembalap Bimota terdepan di posisi kedelapan, Remy Gardner menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesebelas, dengan pembalap pengganti BMW, Michael van der Mark, mencatatkan waktu tercepat kedua belas.

Jake Dixon kembali

Dixon menyelesaikan putaran WorldSBK pertamanya sejak cedera pergelangan tangan serius yang dialaminya pada tes pramusim Phillip Island.

Mantan penantang gelar Moto2 itu berada di urutan ke-20 dalam catatan waktu setelah 25 putaran, beberapa persepuluh detik di belakang pembalap Honda terdepan, Rea, yang merupakan pembalap uji coba HRC.

Pengujian di Misano berlanjut siang ini dan berakhir pada Kamis malam.

Putaran WorldSBK selanjutnya akan diadakan di Aragon akhir bulan ini, sebelum kembali ke Misano untuk putaran Emilia Romagna pada tanggal 12-14 Juni.

Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
© Gold & Goose

Tes WorldSBK Misano - Rabu - Hasil Sesi 1

PosPembalapMotorLaptimeLap
1Nicolo BulegaDucati1m32.128s39
2Iker LecuonaDucati1m32.386s38
3Yari MontellaDucati1m32.712s48
4Sam LowesDucati1m32.762s56
5Garrett GerloffKawasaki1m33.136s53
6Lorenzo BaldassarriDucati1m33.142s56
7Tarran MackenzieDucati1m33.259s45
8Alex Lowesbimota1m33.355s47
9Alberto SurraDucati1m33.479s38
10Axel Bassanibimota1m33.524s45
11Remy GardnerYamaha1m33.528s57
12Michael van der MarkBMW1m33.615s58
13Xavi ViergeYamaha1m33.625s54
14Andrea LocatelliYamaha1m33.756s45
15Stefano ManziYamaha1m33.962s58
16Jonathan ReaHonda1m34.153s46
17Hannes SoomerBMW1m34.197s64
18Somkiat ChantraHonda1m34.199s62
19Thomas BridewellDucati1m34.271s33
20Jake DixonHonda1m34.473s25
21Alessandro DelbiancoYamaha1m34.972s37
22Philipp OettlDucati1m37.106s49
23Alessandro ZacconeDucati1m37.636s31
24Riccardo RossiDucati1m39.648s34
Tes WorldSBK Misano: Hasil Akhir Hari Rabu (Sesi 1 & Sesi 2)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

World Superbikes Results
Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Belanda
20/04/26
Nicolo Bulega celebrates after winning 2026 Dutch WorldSBK Superpole Race. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes Results
Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 Putaran Belanda
18/04/26
Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes, 2026 Dutch WorldSBK round at Assen.
World Superbikes Results
WorldSBK Belanda 2026: Hasil Race 1 dari Sirkuit Assen
18/04/26
Nicolo Bulega, 2026 Dutch WorldSBK round at Assen.
World Superbikes Results
WorldSBK Belanda 2026: Hasil Kualifikasi Superpole di Sirkuit Assen
18/04/26
Nicolo Bulega, 2026 Dutch WorldSBK round at Assen.
World Superbikes News
Jonathan Rea akan Kembali Menggantikan Dixon di WorldSBK Belanda
03/04/26
Jonathan Rea, 2026 Portuguese WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Bulega Mencapai Tonggak Baru di WorldSBK usai Hattrick Phillip Island
23/02/26
Nicolo Bulega, 2026 Australian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.