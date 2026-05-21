Tes WorldSBK Misano: Hasil Akhir Hari Rabu (Sesi 1 & Sesi 2)
Hasil akhir dari hari pertama tes WorldSBK Misano.
Nicolo Bulega memperbaiki catatan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 32,063 detik untuk tetap berada di puncak timesheets hari pertama tes WorldSBK Misano, Rabu (21/5).
Masih belum terkalahkan dari lima putaran pembuka musim ini, Bulega unggul 0,249 detik dari rekan setimnya di Aruba.it, Iker Lecuona.
Yari Montella dan Sam Lowes juga meningkatkan catatan waktu mereka di sore hari untuk mempertahankan posisi ketiga dan keempat.
Garrett Gerloff dari Kawasaki adalah satu-satunya pembalap non-Panigale di enam besar, diikuti oleh Tarran Mackenzie.
Axel Bassani dari Bimota merebut posisi ketujuh di depan rekan senegaranya, Lorenzo Baldassarri.
Xavi Vierge dan Remy Gardner melengkapi sepuluh besar untuk Yamaha.
Michael van der Mark berada di urutan ke-12 untuk tim BMW yang dilanda badai cedera.
Jake Dixon melakukan dorongan terakhir untuk finis sebagai pembalap Honda tercepat pada hari pertamanya di lintasan sejak mengalami cedera saat uji coba pramusim di Phillip Island.
Pembalap Inggris itu naik dari posisi ke-20 di sesi pagi menjadi ke-17 di sesi sore, tepat di depan pembalap uji coba HRC Jonathan Rea dan rekan setimnya Somkiat Chantra.
Tes Misano akan berlanjut pada hari Kamis.
Tes WorldSBK Misano - Rabu - Hasil Sesi 2
|Pos
|Pembalap
|Motor
|Laptime
|Lap
|1
|Nicolo Bulega
|Ducati
|1m32.063s
|40
|2
|Iker Lecuona
|Ducati
|1m32.312s
|34
|3
|Yari Montella
|Ducati
|1m32.444s
|37
|4
|Sam Lowes
|Ducati
|1m32.455s
|38
|5
|Garrett Gerloff
|Kawasaki
|1m32.457s
|43
|6
|Tarran Mackenzie
|Ducati
|1m32.765s
|42
|7
|Axel Bassani
|bimota
|1m32.776s
|40
|8
|Lorenzo Baldassarri
|Ducati
|1m33.176s
|49
|9
|Xavi Vierge
|Yamaha
|1m33.182s
|42
|10
|Remy Gardner
|Yamaha
|1m33.303s
|47
|11
|Alex Lowes
|bimota
|1m33.329s
|39
|12
|Michael van der Mark
|BMW
|1m33.407s
|42
|13
|Alberto Surra
|Ducati
|1m33.437s
|41
|14
|Stefano Manzi
|Yamaha
|1m33.476s
|58
|15
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|1m33.487s
|33
|16
|Thomas Bridewell
|Ducati
|1m33.543s
|34
|17
|Jake Dixon
|Honda
|1m33.941s
|25
|18
|Jonathan Rea
|Honda
|1m33.962s
|37
|19
|Somkiat Chantra
|Honda
|1m34.028s
|69
|20
|Hannes Soomer
|BMW
|1m34.118s
|42
|21
|Alessandro Delbianco
|Yamaha
|1m34.699s
|45
|22
|Philipp Oettl
|Ducati
|1m37.392s
|37
|23
|Alessandro Zaccone
|Ducati
|1m37.563s
|41
|24
|Riccardo Rossi
|Ducati
|1m39.350s
|27
Rekor lap tercepat WorldSBK Misano:
- Toprak Razgatlioglu, BMW, 1m 32.687s (2024).
Sesi 1
Bulega menyelesaikan sesi pagi dengan laptime 1 menit 32,128 detik, unggul 0,258s dari Lecuona.
Yari Montella dan Sam Lowes melengkapi empat besar yang semuanya menggunakan Panigale, diikuti oleh Kawasaki milik Garrett Gerloff.
Alex Lowes menjadi pembalap Bimota terdepan di posisi kedelapan, Remy Gardner menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesebelas, dengan pembalap pengganti BMW, Michael van der Mark, mencatatkan waktu tercepat kedua belas.
Jake Dixon kembali
Dixon menyelesaikan putaran WorldSBK pertamanya sejak cedera pergelangan tangan serius yang dialaminya pada tes pramusim Phillip Island.
Mantan penantang gelar Moto2 itu berada di urutan ke-20 dalam catatan waktu setelah 25 putaran, beberapa persepuluh detik di belakang pembalap Honda terdepan, Rea, yang merupakan pembalap uji coba HRC.
Pengujian di Misano berlanjut siang ini dan berakhir pada Kamis malam.
Putaran WorldSBK selanjutnya akan diadakan di Aragon akhir bulan ini, sebelum kembali ke Misano untuk putaran Emilia Romagna pada tanggal 12-14 Juni.
Tes WorldSBK Misano - Rabu - Hasil Sesi 1
|Pos
|Pembalap
|Motor
|Laptime
|Lap
|1
|Nicolo Bulega
|Ducati
|1m32.128s
|39
|2
|Iker Lecuona
|Ducati
|1m32.386s
|38
|3
|Yari Montella
|Ducati
|1m32.712s
|48
|4
|Sam Lowes
|Ducati
|1m32.762s
|56
|5
|Garrett Gerloff
|Kawasaki
|1m33.136s
|53
|6
|Lorenzo Baldassarri
|Ducati
|1m33.142s
|56
|7
|Tarran Mackenzie
|Ducati
|1m33.259s
|45
|8
|Alex Lowes
|bimota
|1m33.355s
|47
|9
|Alberto Surra
|Ducati
|1m33.479s
|38
|10
|Axel Bassani
|bimota
|1m33.524s
|45
|11
|Remy Gardner
|Yamaha
|1m33.528s
|57
|12
|Michael van der Mark
|BMW
|1m33.615s
|58
|13
|Xavi Vierge
|Yamaha
|1m33.625s
|54
|14
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|1m33.756s
|45
|15
|Stefano Manzi
|Yamaha
|1m33.962s
|58
|16
|Jonathan Rea
|Honda
|1m34.153s
|46
|17
|Hannes Soomer
|BMW
|1m34.197s
|64
|18
|Somkiat Chantra
|Honda
|1m34.199s
|62
|19
|Thomas Bridewell
|Ducati
|1m34.271s
|33
|20
|Jake Dixon
|Honda
|1m34.473s
|25
|21
|Alessandro Delbianco
|Yamaha
|1m34.972s
|37
|22
|Philipp Oettl
|Ducati
|1m37.106s
|49
|23
|Alessandro Zaccone
|Ducati
|1m37.636s
|31
|24
|Riccardo Rossi
|Ducati
|1m39.648s
|34