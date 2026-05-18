"Kami Bekerja Keras, itu Terbayar" - Bulega Catat 19 Kemenangan Beruntun

Sapu bersih kemenangan Nicolo Bulega di WorldSBK Ceko membuatnya kini telah memenangkan 19 balapan terakhir secara beruntun.

Bulega melampaui rekor 13 kemenangan beruntun milik Toprak Razgatlioglu di Race 1 Balaton Park dua minggu lalu (1–3 Mei) dan kini telah menambah lima kemenangan balapan lagi sejak saat itu.

Pembalap Italia itu melanjutkan dominasinya di Republik Ceko, meskipun Iker Lecuona semakin meningkatkan ancamannya dengan memimpin beberapa lap di Race 1.

Yang lebih mengesankan, hattrick terbaru Bulega dilakukan di Most, satu trek yang bukan termasuk favoritnya.

“Saya sangat senang,” kata Nicolo Bulega, berbicara kepada WorldSBK.com setelah Race 2 di Republik Ceko.

“Mengingat bahwa mungkin Balaton dan di sini bukanlah salah satu trek terbaik saya, jadi saya sangat senang mendapatkan hattrick lagi, hattrick kelima saya tahun ini, 19 balapan berturut-turut menang, jadi saya sangat senang dan saya berharap untuk terus seperti ini. Kami bekerja sangat keras dan itu membuahkan hasil.”

Bulega menjelaskan bahwa ia telah melakukan perubahan pada motornya untuk Race 2 yang membuat performanya menurun dengan ban bekas.

“Jujur saja, kami mengubah sesuatu pada motor dan performanya sangat bagus di beberapa lap pertama dengan ban baru, tetapi kemudian dari pertengahan balapan saya mulai sedikit kesulitan dibanding kemarin,” katanya.

“Jadi, mungkin kita harus mempelajari dan menganalisis untuk balapan berikutnya, mungkin kita perlu kompromi antara kemarin dan hari ini, tetapi yang penting adalah 25 poin lebih banyak.”

Bulega masih belum terkalahkan dari lima putaran - atau 15 balapan - musim 2026, dan sudah memegang keunggulan 95 poin atas Lecuona di posisi kedua.

“Seperti yang saya katakan, kami bekerja sangat keras,” jelasnya. “Ducati sekarang adalah motor terbaik, tentu saja; saya sendiri, saya banyak berlatih di rumah untuk menjadi pembalap terbaik, jadi kami adalah paket yang bagus saat ini.

“Kami hanya bekerja keras dan mencoba untuk meningkatkan diri; bahkan jika kami menang, kami ingin meningkatkan diri untuk balapan berikutnya.”

Bulega tidak bisa bersantai, karena selanjutnya ia akan menjalani tes dua hari di Misano pada 20-21 Mei.

“Ini ujian penting karena setelah itu akan ada [putaran Misano pada 12-14 Juni], itu balapan kandang saya, jadi saya akan melakukan segala cara untuk menang,” tegas pembalap Italia itu.