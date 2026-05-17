Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Ceko

Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 pada Putaran Ceko 2026 di Autodrom Most.
Nicolo Bulega terus memimpin klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 di Most dan masih belum terkalahkan musim ini.
Bulega kini unggul 95 poin dari Iker Lecuona, yang pada gilirannya unggul 94 poin dari Yari Montella yang naik ke posisi ketiga.
Sam Lowes memasuki akhir pekan di posisi ketiga klasemen, tetapi dua kali gagal finis dan satu kali finis ke-12 membuatnya turun ke posisi kelima dan tertinggal 18 poin dari Montella.
Lorenzo Baldassarri juga telah menyalip Lowes dan berada di posisi keempat, tertinggal 14 poin dari Montella.
WorldSBK Ceko 2026 - Update Klasemen - Race 2 Ceko
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|310
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|215
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|121
|4
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|107
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|103
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|101
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|86
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|85
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|81
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|68
|11
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|68
|12
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|56
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|53
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|53
|15
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|46
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|26
|17
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|22
|18
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|19
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|7
|20
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|5
|21
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|4
|22
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|4
|23
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|2
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|25
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1
|26
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|0
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|0