Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Ceko

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 pada Putaran Ceko 2026 di Autodrom Most.

Nicolo Bulega terus memimpin klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 di Most dan masih belum terkalahkan musim ini. 

Bulega kini unggul 95 poin dari Iker Lecuona, yang pada gilirannya unggul 94 poin dari Yari Montella yang naik ke posisi ketiga.

Sam Lowes memasuki akhir pekan di posisi ketiga klasemen, tetapi dua kali gagal finis dan satu kali finis ke-12 membuatnya turun ke posisi kelima dan tertinggal 18 poin dari Montella. 

Lorenzo Baldassarri juga telah menyalip Lowes dan berada di posisi keempat, tertinggal 14 poin dari Montella.

WorldSBK Ceko 2026 - Update Klasemen - Race 2 Ceko

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R310
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R215
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R121
4Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R107
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R103
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998101
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99886
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR85
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R81
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR68
11Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R168
12Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R56
13Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R53
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R153
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR46
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R126
17Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R122
18Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R19
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R7
20Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR5
21Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R4
22Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R14
23Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R12
24Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R2
25Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1
26Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R10
27Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R0

