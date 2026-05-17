WorldSBK Ceko 2026: Bulega Melengkapi Hattricknya di Most

Hasil lengkap Superpole Race dan Race 2 untuk WorldSBK Ceko di Autodrom Most.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Hasil lengkap dari Race 2 WorldSBK Ceko di Autodrom Most, balapan terakhir dari putaran kelima musim 2026.

Nicolo Bulega meraih kemenangan WorldSBK lainnya di Most, kali ini dengan keunggulan 0,594 detik atas Iker Lecuona di posisi kedua.

Kedua pembalap pabrikan Ducati itu unggul 15 detik dari Yari Montella di posisi ketiga pada akhir balapan, itu adalah hattrick podium pertama untuk pembalap Barni itu di WorldSBK.

Lorenzo Baldassarri berada di urutan keempat, kemudian Garrett Gerloff melengkapi lima besar setelah mengalahkan Alberto Surra.

Surra berada di urutan keenam, di depan Alex Lowes dan Axel Bassani, sementara Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R22 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.594
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R15.529
4Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R16.783
5Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR22.947
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R23.177
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99823.643
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99823.869
9Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R126.991
10Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R27.740
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R129.908
12Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R29.928
13Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR32.808
14Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R134.188
15Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R139.887
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R143.897
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R156.551
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R57.480
19Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:09.585
DNFTarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 RDNF

Superpole Race

Hasil dari Superpole Race WorldSBK Ceko 2026 di Autodrom Most.

Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race di Most dengan selisih dua detik atas Iker Lecuona.

Bulega turun ke posisi ketiga di awal balapan karena melebar di tikungan pertama, tetapi dengan cepat memulihkan posisinya dan memimpin di lap ketiga. 

Rekan setimnya, Lecuona, awalnya mampu mengimbangi kecepatan Bulega, tetapi catatan waktu konsisten 1 menit 29 detik dari pembalap Italia itu membuatnya unggul setelah pertengahan balapan dan mencatatkan kemenangan ke-18 berturut-turut.

Lecuona finis di posisi kedua dengan selisih lima detik di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga, Lorenzo Baldassarri berada di posisi keempat dan Alberto Surra mengungguli Garrett Gerloff untuk melengkapi lima besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati.

Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keenam, di depan dua pembalap Ducati lainnya, yaitu Tarran Mackenzie di posisi ketujuh dan Tommy Bridewell di posisi kedelapan. Alex Lowes meraih poin terakhir di posisi kesembilan, dan Michael van der Mark melengkapi sepuluh besar dengan satu-satunya pembalap BMW.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.959
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R6.980
4Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R7.679
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R9.714
6Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR9.853
7Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R10.409
8Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R11.464
9Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99811.873
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR13.838
11Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R114.484
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R114.695
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99814.812
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R121.325
15Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R127.224
16Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R37.528
17Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R47.913
DNFXavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFBahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R1DNF
DNFSomkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.