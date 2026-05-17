WorldSBK Ceko 2026: Bulega Melengkapi Hattricknya di Most

Hasil lengkap dari Race 2 WorldSBK Ceko di Autodrom Most, balapan terakhir dari putaran kelima musim 2026.

Nicolo Bulega meraih kemenangan WorldSBK lainnya di Most, kali ini dengan keunggulan 0,594 detik atas Iker Lecuona di posisi kedua.

Kedua pembalap pabrikan Ducati itu unggul 15 detik dari Yari Montella di posisi ketiga pada akhir balapan, itu adalah hattrick podium pertama untuk pembalap Barni itu di WorldSBK.

Lorenzo Baldassarri berada di urutan keempat, kemudian Garrett Gerloff melengkapi lima besar setelah mengalahkan Alberto Surra.

Surra berada di urutan keenam, di depan Alex Lowes dan Axel Bassani, sementara Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 22 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 0.594 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 15.529 4 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 16.783 5 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 22.947 6 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 23.177 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 23.643 8 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 23.869 9 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 26.991 10 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 27.740 11 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 29.908 12 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 29.928 13 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 32.808 14 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 34.188 15 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 39.887 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 43.897 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 56.551 18 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 57.480 19 Yuki Kunii JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:09.585 DNF Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R DNF

Superpole Race

Hasil dari Superpole Race WorldSBK Ceko 2026 di Autodrom Most.

Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race di Most dengan selisih dua detik atas Iker Lecuona.

Bulega turun ke posisi ketiga di awal balapan karena melebar di tikungan pertama, tetapi dengan cepat memulihkan posisinya dan memimpin di lap ketiga.

Rekan setimnya, Lecuona, awalnya mampu mengimbangi kecepatan Bulega, tetapi catatan waktu konsisten 1 menit 29 detik dari pembalap Italia itu membuatnya unggul setelah pertengahan balapan dan mencatatkan kemenangan ke-18 berturut-turut.

Lecuona finis di posisi kedua dengan selisih lima detik di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga, Lorenzo Baldassarri berada di posisi keempat dan Alberto Surra mengungguli Garrett Gerloff untuk melengkapi lima besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati.

Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keenam, di depan dua pembalap Ducati lainnya, yaitu Tarran Mackenzie di posisi ketujuh dan Tommy Bridewell di posisi kedelapan. Alex Lowes meraih poin terakhir di posisi kesembilan, dan Michael van der Mark melengkapi sepuluh besar dengan satu-satunya pembalap BMW.