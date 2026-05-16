Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 Putaran Ceko
Berikut ini klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 di putaran Ceko di Autodrom Most.
Nicolo Bulega terus memimpin klasemen WorldSBK setelah Race 1 di Most, keunggulannya atas Iker Lecuona telah bertambah menjadi 87 poin setelah keduanya kembali posisi 1-2 untuk balapan ke-10 berturut-turut.
Sam Lowes mempertahankan posisi ketiga di klasemen meskigagal finis (DNF) akibat ulah Alberto Surra pada Race 1 di Most. Yari Montella kini hanya tertinggal satu poin.
Miguel Oliveira turun ke posisi ketujuh di klasemen karena absen di Putaran Ceko, yang berarti peningkatan posisi tidak hanya untuk Montella tetapi juga Alex Lowes dan Lorenzo Baldassarri.
Klasemen WorldSBK 2026 - Putaran 5, Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|273
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|186
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|99
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|98
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|91
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|88
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|85
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|81
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|78
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|61
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|53
|12
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|50
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|48
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|46
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|41
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|24
|17
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|21
|18
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|11
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|7
|20
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|4
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|4
|22
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|2
|23
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|2
|24
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|25
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1
|26
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|0
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|0