Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 Putaran Ceko

Pembaruan klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 putaran Ceko.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Berikut ini klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 di putaran Ceko di Autodrom Most.

Nicolo Bulega terus memimpin klasemen WorldSBK setelah Race 1 di Most, keunggulannya atas Iker Lecuona telah bertambah menjadi 87 poin setelah keduanya kembali posisi 1-2 untuk balapan ke-10 berturut-turut.

Sam Lowes mempertahankan posisi ketiga di klasemen meskigagal finis (DNF) akibat ulah Alberto Surra pada Race 1 di Most. Yari Montella kini hanya tertinggal satu poin.

Miguel Oliveira turun ke posisi ketujuh di klasemen karena absen di Putaran Ceko, yang berarti peningkatan posisi tidak hanya untuk Montella tetapi juga Alex Lowes dan Lorenzo Baldassarri.

Klasemen WorldSBK 2026 - Putaran 5, Race 1

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R273
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R186
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R99
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R98
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99891
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R88
7Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR85
8Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R81
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99878
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R161
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR53
12Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R50
13Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R148
14Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR46
15Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R41
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R124
17Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R121
18Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R11
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R7
20Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R4
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R14
22Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR2
23Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R12
24Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R2
25Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1
26Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R10
27Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R0

In this article

Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 Putaran Ceko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.