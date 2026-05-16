Danilo Petrucci Dinyatakan Tidak Fit usai Insiden Race 1 Ceko

Pembalap ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, Danilo Petrucci, akan melewatkan sisa putaran Ceko di Most setelah mengalami patah tulang ekor.

Ini merupakan cedera tambahan selain cedera yang telah dikonfirmasi sebelumnya hari ini, yang meliputi memar di punggung bawah, pinggul kiri, dan panggul kiri akibat kecelakaan yang dialaminya di Race 1 WorldSBK Ceko.

Mantan pemenang balapan MotoGP itu juga mengalami memar di jari telunjuk, jari manis, dan jari kelingkingnya dari kecelakaan tersebut.

Kejadian itu juga mengakibatkan pengibaran bendera merah seketika, saat Petrucci ditandu sebelum dibawa ke Medical Center di Sirkuit.

Danilo Petrucci, Czech WorldSBK 2026. © Gold & Goose

Petrucci kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang dikonfirmasi oleh BMW. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, pembalap Italia itu dipastikan absen dari sisa putaran Ceko.

Tayangan ulang kecelakaan itu menunjukkan Petrucci terlempar dari motor M 1000 RR-nya saat memasuki tikungan 13, yang merupakan salah satu tikungan tercepat di sirkuit Autodrom Most.

Petrucci tampak terguncang akibat kecelakaan itu, meskipun ia terlihat bergerak di tanah sebelum petugas lintasan membawanya pergi dengan tandu.

Petrucci adalah pembalap kedua yang mengundurkan diri dari akhir pekan Most, setelah juara WorldSBK dua kali Alvaro Bautista yang terjatuh di Tikungan 20 selama FP3.