BMW Masih Menanti Kabar Oliveira setelah Kecelakaan Superpole Hungaria

Tim WorldSBK BMW masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kondisi Miguel Oliveira setelah kecelakaan yang dialaminya di Superpole Race di Balaton Park.

Oliveira memulai Superpole dengan baik pada Minggu pagi dan sedang bertarung dengan Andrea Locatelli untuk posisi ketiga di tikungan kelima. Keduanya melebar dan saat Locatelli mencoba menyalip Oliveira dari bawah, ia bertabrakan dengan Sam Lowes, terjatuh, dan motornya menabrak Oliveira.

Pembalap Portugal itu mengalami cedera bahu dan gegar otak dan dibawa ke rumah sakit.

Bos BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, mengatakan setelah itu bahwa BMW telah menerima kabar "positif" tentang Oliveira, tetapi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

“Ini adalah akhir pekan di mana kami harus merasakan setiap emosi,” kata bos BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Perayaan besar pada hari Sabtu: Miguel [Oliveira] kembali naik podium! Kami juga dapat melihat bahwa kami telah meningkat lebih jauh dalam hal kecepatan.

"Kami lebih cepat dari tahun lalu dan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, finis podium di ketiga balapan pasti akan mungkin terjadi.

“Namun hari Minggu berubah menjadi hari kelam bagi kami. Pertama, ada kecelakaan hebat yang menimpa Miguel, ketika ia tanpa sengaja terlibat dalam tabrakan di Balapan Superpole.

“Itu merupakan kejutan besar, bersamaan dengan ketidakpastian awal. Untungnya, ada beberapa kabar positif di awal, meskipun masih hati-hati.

“Namun sekarang kita harus terus menunggu dan melihat apa yang akan diungkapkan oleh pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekan setim Oliveira, Danilo Petrucci, dinyatakan tidak fit untuk Race 2 setelah insiden yang dialaminya sendiri di Superpole Race yang menyebabkannya mengalami memar di pinggul.

“Saat start ulang, Danilo [Petrucci] juga ditabrak dengan sangat keras oleh pembalap lain sehingga ia juga cedera. Meskipun ia masih mampu menyelesaikan balapan, berdasarkan pemeriksaan di pusat medis setelahnya, diputuskan bahwa ia tidak akan diizinkan untuk memulai balapan kedua.

“Kami berharap kedua pembalap kami cepat pulih dan akan mendukung mereka semaksimal mungkin selama proses pemulihan mereka.”

Dua pembalap BMW memiliki waktu dua minggu untuk memulihkan diri agar siap untuk putaran berikutnya di Most pada 15-17 Mei.

Selain itu, ada dua putaran lagi dalam empat minggu setelah Most, yaitu Aragon pada 29-31 Mei dan Misano yang dijadwalkan pada 12-14 Juni.

Article continues below ADVERTISEMENT