Petrucci Akui Baru Membuka Separuh Potensi Superbike BMW

Masih ada lebih dari 50 persen performa yang bisa digali dari M1000 RR, menurut pembalap baru BMW World Superbike, Danilo Petrucci.

Petrucci menyelesaikan hari terakhir tes WorldSBK Phillip Island di posisi ke-12, terpaut hampir 0,3 detik di belakang rekan setim barunya Miguel Oliveira.

Tes ini menjadi kesempatan pertama Petrucci mengendarai M1000 RR dalam kondisi yang sepenuhnya kering sejak November 2025 setelah tes Jerez dan Portimao bulan lalu diganggu hujan.

“Akhirnya, sangat menyenangkan bisa kembali ke lintasan dengan cuaca yang bagus,” kata Danilo Petrucci kepada WorldSBK.com setelah hari kedua di Australia.

“Bisa dibilang ini perjalanan yang panjang karena motor ini sangat bagus tetapi sangat berbeda dengan yang biasa saya gunakan.

"Jadi, di awal saya sedikit kesulitan, tetapi kemudian selangkah demi selangkah kami semakin maju dan saya harus mengatakan kami tidak jauh dari lima besar.

“Ini bagus, saya pikir kami bisa masuk ke sepuluh besar selama balapan.

“Saya masih belum terbiasa dengan sepeda ini, jadi saya butuh sedikit waktu. Karena ukuran dan berat badan saya, saya selalu membutuhkan sesuatu yang berbeda dan mungkin satu atau dua hari lagi, terutama untuk memperbaiki geometri sepeda. Tapi saya yakin.

“Kami menggunakan balapan ini sebagai uji coba. Saya senang, meskipun belum puas karena kami bahkan belum mencapai setengah dari potensi kami, tetapi tidak apa-apa.

Petrucci kini mampu memahami beberapa karakteristik M1000 RR, dan ia berpikir motor ini sangat kuat dalam pengereman keras, tetapi kurang unggul di tikungan panjang.

“Motor ini sangat stabil dan sangat bagus, terutama dalam pengereman,” jelasnya. “Penyaluran tenaga sangat membantu.

"Dari luar, saya sedikit takut di masa lalu karena saya selalu mendengar suara motor yang sangat keras seperti Formula 1, tetapi kemudian ketika saya menaikinya, penyaluran tenaganya sangat halus dan lembut, dan ini membantu Anda untuk mengerem keras.

“Motor ini dibuat untuk mengerem keras, berbelok, dan berakselerasi – motor ini sangat bagus dalam hal itu.

"Sayangnya, di Phillip Island kita tidak memiliki banyak tempat, hanya dua tikungan, di mana Anda harus mengerem sangat keras; tikungan lainnya panjang dan cukup cepat. Tapi harus saya akui bahwa saya menikmatinya.

“Tentu saja saya ingin melihat diri saya di lima besar, tetapi saya pikir kita akan segera sampai di sana.”

Tidak bisa menikmati tikungan panjang

Petrucci ingin meningkatkan kemampuan menikungnya setelah kesulitan untuk menikmati banyak tikungan panjang dan cepat di Phillip Island selama uji coba.

“Saat ini, saya tidak merasakan motor berbelok seperti yang saya inginkan, terutama di tikungan panjang, jadi tikungan kedua, keenam, kesembilan, tikungan terakhir – semuanya di sisi kiri tetapi terutama tikungan panjang dan selalu datang dari belakang, jadi Anda membutuhkan banyak tenaga untuk berbelok dan saat ini saya tidak bisa benar-benar menikmati jenis tikungan ini,” kata Petrucci.

“Tapi katakanlah saya perlu memahami bagaimana mendekatinya dan saya pikir kita bisa cepat.

“Tentu saja, kami tidak menargetkan podium atau apa pun karena target kami adalah untuk aman, untuk mencetak poin sebanyak mungkin, dan kemudian kami memiliki uji coba lain di Portimao dan balapan di Portimao, jadi dari sana kami dapat mulai lebih kompetitif.”