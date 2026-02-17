Tercepat di Tes Phillip Island, Bulega Tidak Sepenuhnya Puas

Nicolo Bulega masih mencari peningkatan lebih jauh setelah hari terakhir tes pra-musim World Superbike 2026, meski unggul 0,6 detik di timesheets.

Bulega jadi satu-satunya pembalap dengan catatan waktu 1m28s pada tes WorldSBK Phillip Island dua hari, mencatatkan 1m28.630s pada hari kedua yang membuatnya unggul 0,666 detik dari Sam Lowes di posisi kedua.

Lorenzo Baldassarri dari Go Eleven melengkapi Ducati 1-2-3 di timesheets. Namun tidak ada benar-benar mendekati Bulega, meski ia mengakui kesalahan setup dengan Panigale V4R barunya di sesi sore.

“Jujur, tidak terlalu buruk,” kata Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com di akhir hari kedua tes Phillip Island. “Saya merasa nyaman dengan motor ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami mencoba sesuatu yang berbeda selama sesi kedua, tetapi kemudian kami kembali karena ketika Anda memiliki perasaan yang baik, ketika Anda berkendara dengan baik dan Anda dapat mendorong dengan baik dengan motor Anda, dengan paket Anda, dengan pengaturan ini, maka ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, itu tidak selalu bagus.

“Jadi, pada suatu saat kami memutuskan untuk kembali dan mempertahankan feeling saya pagi ini, dan kemudian semuanya berjalan dengan baik.”

Alasan perubahan yang pada akhirnya tidak berhasil bagi Bulega pada sesi FP4 adalah untuk memperbaiki beberapa hal yang tidak ia sukai dari Panigale V4 R saat ini.

Ini adalah sesuatu yang ia harapkan untuk terus dikerjakan pada hari Jumat setelah akhir pekan balapan dimulai.

“Hanya melanjutkan seperti ini,” kata Bulega ketika ditanya apa yang ingin ia kerjakan selama akhir pekan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mencoba untuk meningkatkan karena ada beberapa hal yang tidak begitu saya sukai dari motor ini.

“Jadi, saya pikir jika kita bisa meningkatkan beberapa persepuluh detik, itu bisa bagus.”

Pada akhirnya, Bulega mengakhiri uji coba kering pertama yang sesungguhnya dengan Panigale V4 R baru, yang tampak sangat dominan seperti yang diharapkan sestelah musim 2025 yang kuat.

Pembalap Italia itu pada akhirnya tidak dapat menyangkal bahwa ini merupakan awal yang baik untuk dirinya dan Ducati.

“Yang terpenting adalah saya memiliki perasaan yang baik dengan motor ini dan kami menemukan beberapa area baru dengan motor baru ini,” katanya. “Jadi, kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama musim ini, tetapi kami telah memulai dengan baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT