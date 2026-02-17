Tes WorldSBK Philip Island 2026: Hasil Akhir Hari Kedua

Hasil akhir dari hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Phillip Island 2026 pada pukul 15:40 waktu setempat.

Nicolo Bulega, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Rangkaian tes pra-musim World Superbike untuk musim 2026 berakhir di Phillip Island, Australia, pada Selasa (17/2) sore.

Setelah memimpin kedua sesi hari Senin, Nicolo Bulega menegaskan statusnya sebagai unggulan gelar dengan mencatat laptime 1m28s pada sesi FP3 Selasa pagi saat Jake Dixon mengalami cedera dan dipastikan absen dari putaran pembuka di Australia.

Axel Bassani dari Bimota kemudian mengungguli Bulega di sebagian besar sesi FP4.

Namun, pembalap Aruba.it Ducati itu merespons dengan serangkaian lap terbaik dalam tes di akhir sesi, ditutup dengan 1m28.630s, unggul 0,666 detik.

Posisi kedua diraih Sam Lowes, mengungguli sesama pembalap satelit Ducati, Lorenzo Baldassarri di posisi ketiga.

Time-attack akhir sesi membuat Bassani tergeser ke posisi keempat.

Selanjutnya para pembalap akan berada di lintasan untuk sesi latihan pembuka Jumat pagi di pembuka musim Phillip Island.

Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Hasil Akhir Hari Kedua (FP4 - 15:40)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:28.630s
2Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.666s
3Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.698s
4Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.852s
5Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.945s
6Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+1.030s
7Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+1.238s
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+1.275s
9Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.327s
10Garrett GerloffUSAKawasaki Team+1.456s
11Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+1.550s
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.566s
13Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+1.639s
14Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.762s
15Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.798s
16Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.814s
17Ryan VickersGBRHonda HRC+1.816s
18Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.883s
19Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.999s
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+2.496s
21Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.342s

Semua pembalap, kecuali Jake Dixon yang cedera, mencatat waktu tercepatnya pada hari kedua tes.

Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Kombinasi Hari Kedua (FP3 - FP4)

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:28.630s
2Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.666s
3Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.698s
4Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+0.721s
5Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.743s
6Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.945s
7Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+1.046s
8Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+1.139s
9Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.182s
10Garrett GerloffUSAKawasaki Team+1.193s
11Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+1.231s
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.276s
13Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.327s
14Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.339s
15Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.480s
16Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.575s
17Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+1.639s
18Ryan VickersGBRHonda HRC+1.816s
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.883s
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+2.110s
21Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.342s
22Jake DixonGBRHonda HRCNo Time

Lap tercepat Hari 1:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 29.345s.

Laptime tercepat FP3:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.880s.

Rekor lap World Superbike Phillip Island:
Best lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Fastest race lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)

Laptime tercepat dari kualifikasi WorldSBK Australia 2025 - Per Pabrikan:
Ducati: Nicolo Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
Yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29.859s.
Honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30.768s.

Axel Bassani, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Jam pertama sesi terakhir tes WorldSBK di Phillip Island melihat Axel Bassani jadi yang terakhir keluar dari pit, namun langsung melesat ke puncak daftar catatan waktu.

Pembalap Bimota itu memulai jam terakhir dengan keunggulan 0,249 detik atas Nicolo Bulega, meskipun catatan waktu bintang Ducati di FP3 tetap yang terbaik sejauh ini...

Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP4 - 14:40)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team1:29.482s
2Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati+0.249s
3Sam S. LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.290s
4Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+0.340s
5Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+0.386s
6Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.478s
7Garrett GerloffUSAKawasaki Team+0.604s
8Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.905s
9Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+0.935s
10Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+0.946s
11Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+0.962s
12Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.054s
13Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+1.122s
14Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.256s
15Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+1.555s
16Ryan VickersGBRHonda HRC+1.569s
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+1.644s
18Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.882s
19Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+2.163s
20Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+2.327s
21Mattia RatoITAMotoxracing Team+2.650s

==== Akhir FP3 ====

Nicolo Bulega, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Sesi FP3 berakhir dengan Nicolo Bulega kembali memimpin dengan catatan waktu tercepat minggu ini, unggul hampir setengah detik dari Yari Montella dan Axel Bassani yang berada di posisi kedua.

Rookie Honda HRC, Jake Dixon, mengalami patah pergelangan tangan dalam kecelakaan di awal sesi dan akan absen pada balapan pembuka musim akhir pekan ini. 

Sementara itu Stefano Manzi - yang juga menyebabkan bendera merah di pagi terakhir - telah dinyatakan fit untuk melanjutkan sesi...

Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP3 - 11:10)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:28.880s
2Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+0.471s
3Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.493s
4Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.532s
5Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.533s
6Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+0.796s
7Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+0.889s
8Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+0.932s
9Garrett GerloffUSAKawasaki Team+0.943s
10Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.946s
11Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+0.981s
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.026s
13Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.089s
14Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.230s
15Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.325s
16Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.597s
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+1.860s
18Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+1.932s
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.964s
20Ryan VickersGBRHonda HRC+2.363s
21Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.827s
22Jake DixonGBRHonda HRCNo Time

Hari kedua dimulai dengan Axel Bassani menempatkan Bimota di posisi teratas hingga Bulega mencatatkan lap terbaik dalam tes sejauh ini dengan waktu 1 menit 29,086 detik. 

Jake Dixon adalah satu-satunya pembalap tanpa catatan waktu setelah mengalami kecelakaan di awal sesi...

Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP3 - 10:10)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:29.086s
2Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.287s
3Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.326s
4Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.327s
5Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.740s
6Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+0.834s
7Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+0.905s
8Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+0.905s
9Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.024s
10Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.045s
11Garrett GerloffUSAKawasaki Team+1.223s
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.321s
13Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+1.492s
14Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.554s
15Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.566s
16Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.693s
17Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+1.887s
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+2.422s
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+2.548s
20Ryan VickersGBRHonda HRC+2.620s
21Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.659s
22Jake DixonGBRHonda HRCNo Time
Tes WorldSBK Philip Island 2026: Hasil Akhir Hari Kedua
