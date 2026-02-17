Tes WorldSBK Philip Island 2026: Hasil Akhir Hari Kedua
Hasil akhir dari hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Phillip Island 2026 pada pukul 15:40 waktu setempat.
Rangkaian tes pra-musim World Superbike untuk musim 2026 berakhir di Phillip Island, Australia, pada Selasa (17/2) sore.
Setelah memimpin kedua sesi hari Senin, Nicolo Bulega menegaskan statusnya sebagai unggulan gelar dengan mencatat laptime 1m28s pada sesi FP3 Selasa pagi saat Jake Dixon mengalami cedera dan dipastikan absen dari putaran pembuka di Australia.
Axel Bassani dari Bimota kemudian mengungguli Bulega di sebagian besar sesi FP4.
Namun, pembalap Aruba.it Ducati itu merespons dengan serangkaian lap terbaik dalam tes di akhir sesi, ditutup dengan 1m28.630s, unggul 0,666 detik.
Posisi kedua diraih Sam Lowes, mengungguli sesama pembalap satelit Ducati, Lorenzo Baldassarri di posisi ketiga.
Time-attack akhir sesi membuat Bassani tergeser ke posisi keempat.
Selanjutnya para pembalap akan berada di lintasan untuk sesi latihan pembuka Jumat pagi di pembuka musim Phillip Island.
Cetak tebal = Pembalap mencatat laptime terbaiknya di FP4
Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Hasil Akhir Hari Kedua (FP4 - 15:40)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:28.630s
|2
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.666s
|3
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.698s
|4
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.852s
|5
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.945s
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+1.030s
|7
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+1.238s
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.275s
|9
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.327s
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+1.456s
|11
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+1.550s
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.566s
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.639s
|14
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.762s
|15
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.798s
|16
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.814s
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+1.816s
|18
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.883s
|19
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.999s
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+2.496s
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.342s
Semua pembalap, kecuali Jake Dixon yang cedera, mencatat waktu tercepatnya pada hari kedua tes.
Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Kombinasi Hari Kedua (FP3 - FP4)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:28.630s
|2
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.666s
|3
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.698s
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.721s
|5
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.743s
|6
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.945s
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.046s
|8
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+1.139s
|9
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.182s
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+1.193s
|11
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+1.231s
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.276s
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.327s
|14
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.339s
|15
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.480s
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.575s
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.639s
|18
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+1.816s
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.883s
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+2.110s
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.342s
|22
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|No Time
Lap tercepat Hari 1:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 29.345s.
Laptime tercepat FP3:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.880s.
Rekor lap World Superbike Phillip Island:
Best lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Fastest race lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Laptime tercepat dari kualifikasi WorldSBK Australia 2025 - Per Pabrikan:
Ducati: Nicolo Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
Yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29.859s.
Honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30.768s.
Jam pertama sesi terakhir tes WorldSBK di Phillip Island melihat Axel Bassani jadi yang terakhir keluar dari pit, namun langsung melesat ke puncak daftar catatan waktu.
Pembalap Bimota itu memulai jam terakhir dengan keunggulan 0,249 detik atas Nicolo Bulega, meskipun catatan waktu bintang Ducati di FP3 tetap yang terbaik sejauh ini...
Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP4 - 14:40)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|1:29.482s
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|+0.249s
|3
|Sam S. Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.290s
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.340s
|5
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+0.386s
|6
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.478s
|7
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+0.604s
|8
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.905s
|9
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+0.935s
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+0.946s
|11
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+0.962s
|12
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.054s
|13
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+1.122s
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.256s
|15
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.555s
|16
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+1.569s
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+1.644s
|18
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.882s
|19
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+2.163s
|20
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+2.327s
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+2.650s
==== Akhir FP3 ====
Sesi FP3 berakhir dengan Nicolo Bulega kembali memimpin dengan catatan waktu tercepat minggu ini, unggul hampir setengah detik dari Yari Montella dan Axel Bassani yang berada di posisi kedua.
Rookie Honda HRC, Jake Dixon, mengalami patah pergelangan tangan dalam kecelakaan di awal sesi dan akan absen pada balapan pembuka musim akhir pekan ini.
Sementara itu Stefano Manzi - yang juga menyebabkan bendera merah di pagi terakhir - telah dinyatakan fit untuk melanjutkan sesi...
Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP3 - 11:10)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:28.880s
|2
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.471s
|3
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.493s
|4
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.532s
|5
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.533s
|6
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+0.796s
|7
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+0.889s
|8
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+0.932s
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+0.943s
|10
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.946s
|11
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+0.981s
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.026s
|13
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.089s
|14
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.230s
|15
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.325s
|16
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.597s
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+1.860s
|18
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.932s
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.964s
|20
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+2.363s
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.827s
|22
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|No Time
Hari kedua dimulai dengan Axel Bassani menempatkan Bimota di posisi teratas hingga Bulega mencatatkan lap terbaik dalam tes sejauh ini dengan waktu 1 menit 29,086 detik.
Jake Dixon adalah satu-satunya pembalap tanpa catatan waktu setelah mengalami kecelakaan di awal sesi...
Tes WorldSBK Phillip Island 2026 - Laptime Hari Kedua (FP3 - 10:10)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:29.086s
|2
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.287s
|3
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.326s
|4
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.327s
|5
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.740s
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.834s
|7
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+0.905s
|8
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+0.905s
|9
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.024s
|10
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.045s
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+1.223s
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.321s
|13
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.492s
|14
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.554s
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.566s
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.693s
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.887s
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+2.422s
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+2.548s
|20
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+2.620s
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.659s
|22
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|No Time