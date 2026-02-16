Miguel Oliveira Realistis dengan Targetnya di Debut WorldSBK

Mantan pembalap MotoGP Miguel Oliveira mengaku dia tidak bisa menargetkan lebih dari pertarungan 10 besar pada debutnya di World Superbike.

Oliveira pindah ke WorldSBK setelah enam tahun di MotoGP, di mana ia meraih lima kemenangan dengan KTM. Kepindahan pembalap Portugal itu ke kejuaraan dunia berbasis produksi diharapkan bisa mengembalikan kariernya setelah tiga musim tanpa kemenangan di kelas premier Grand Prix.

Namun, ekspektasi tersebut tampaknya akan sulit tercapai setelah hanya berada di posisi ke-11, terpaut 1,2 detik di belakang Nicolo Bulega, pada hari pertama tes Phillip Island hari Senin (16/2).

Oliveira mengatakan posisinya pada hari pertama tes adalah ekspektasinya saat ini, khususnya setelah cuaca buruk sangat membatasi waktu trek di tes pra-musim Januari.

Bahkan tim BMW, harus berpindah dari Portimao ke Valencia untuk mengganti waktu tes tersebut dengan sesi trackday.

“Maksud saya, apa yang bisa saya harapkan tanpa pramusim?” ujar Oliveira secara retoris ketika ditanya oleh WorldSBK.com apakah posisi ke-11 dan terpaut 1,2 detik dari waktu tercepat sesuai dengan harapannya pada tahap pramusim ini.

“Saya butuh lebih banyak pengalaman, tentu saja, dan saya butuh lebih banyak putaran – itu benar.

“Jalannya menanjak, itu sudah pasti. Selama kita terus melangkah dan merasakan apa yang terjadi di bawah saya, itu yang terpenting.

“Saat ini, kami merasa sedang melakukan hal itu, jadi saya kira itulah harapan kami dan saat ini kami sedang memenuhi persyaratan untuk siap sebaik mungkin untuk akhir pekan balapan.”

Secara umum, Oliveira – yang finis di depan rekan setimnya Danilo Petrucci pada hari Senin – merasa senang dengan hari latihan penuh pertamanya di lintasan kering dengan motor World Superbike sejak November.

“Ini hari yang baik,” katanya. “Kami memiliki dua sesi panjang untuk lebih mengenal motor dan benar-benar, saya akan mengatakan, memulai pramusim kami dengan cara yang tepat.

“Kami tidak memiliki pramusim yang sebenarnya, jadi ini jelas sangat membantu saya untuk kembali mengendarai motor dan mendapatkan kembali perasaan yang sedikit saya rasakan pada bulan November ketika saya pertama kali mencoba motor ini.

“Kami terutama mencoba menyesuaikan gaya berkendara, melakukan beberapa perubahan pengaturan hanya untuk membuat saya nyaman di atas motor; hanya itu saja, itulah yang bisa kami lakukan dalam sehari, melakukan penyesuaian ini dan melanjutkan adaptasi.”