Tes WorldSBK Phillip Island 2026: Hasil Akhir Hari Pertama

Hasil akhir pada hari pertama tes WorldSBK Phillip Island 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Tes pra-musim terakhir jelang musim World Superbike 2026 dimulai di Phillip Island, Australia, pada Senin (16/2) pagi.

Selain WorldSBK, Supersport juga melakukan pengujiannya di Phillip Island, dengan dua sesi bergantian di antara kedua kategori.

Jadwal tes WorldSBK Phillip Island:
11:10-13:10 - WorldSBK Free Practice 1
15:40-17:40 - WorldSBK Free Practice 2

----- Akhir FP2 ----

Nicolo Bulega, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Runner-up musim 2025 Nicolo Bulega mengonfirmasi statusnya sebagai favorit untuk musim 2026 dengan memimpin kedua sesi tes Senin di Phillip Island.

Bulega mencatatkan lap terbaiknya hari itu pada lap ke-33 dan terakhirnya di sesi sore, dengan Axel Bassani dari Bimota menjadi yang terbaik di antara yang lain, terpaut 0,291 detik.

Namun, Bulega mencatatkan sebelas lap yang lebih cepat daripada lap terbaik Bassani. Keduanya, bersama dengan Sam Lowes dan Yari Montella (FP1), berhasil mencatat laptime 1 menit 29 detik pada hari pertama.

Alvaro Bautista terjatuh di Tikungan 5, kemudian Sam Lowes, Bahattin Sofuoglu, dan Mattia Rato di Tikungan 4. Ryan Vickers menjadi pembalap terakhir yang terjatuh di sesi ini, di Tikungan 10.

(Huruf dicetak tebal = Laptime lebih cepat dari FP1)

Tes WorldSBK 2026 Phillip Island - Laptime Hari Pertama (FP2 - 17:40)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:29.345s
2Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.291s
3Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.562s
4Garrett GerloffUSAKawasaki Team+0.670s
5Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.914s
6Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.935s
7Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+0.952s
8Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+1.143s
9Jake DixonGBRHonda HRC+1.147s
10Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.178s
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+1.218s
12Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+1.241s
13Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.278s
14Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.303s
15Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.757s
16Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.814s
17Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.830s
18Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.833s
19Ryan VickersGBRHonda HRC+1.910s
20Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+2.005s
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+2.606s
22Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.215s

Tes WorldSBK 2026 Phillip Island - Laptime Gabungan Hari Pertama (FP1 - FP2)

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it - Ducati1:29.345s
2Axel BassaniITAbimota by Kawasaki Racing Team+0.291s
3Sam LowesGBRELF Marc VDS Racing Team+0.562s
4Yari MontellaITABarni Spark Racing Team+0.576s
5Garrett GerloffUSAKawasaki Team+0.670s
6Alex LowesGBRbimota by Kawasaki Racing Team+0.914s
7Lorenzo BaldassarriITATeam Goeleven+0.930s
8Alvaro BautistaSPABarni Spark Racing Team+0.952s
9Xavi ViergeSPAPata Maxus Yamaha+1.075s
10Jake DixonGBRHonda HRC+1.147s
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW Motorrad Team+1.218s
12Iker LecuonaSPAAruba.it - Ducati+1.241s
13Stefano ManziITAGYTR GRT Yamaha Team+1.278s
14Danilo PetrucciITAROKiT BMW Motorrad Team+1.303s
15Alberto SurraITAMotocorsa Ducati+1.686s
16Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express Racing+1.747s
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing Team+1.771s
18Andrea LocatelliITAPata Maxus Yamaha+1.814s
19Tetsuta NagashimaJPNHonda HRC+1.830s
20Ryan VickersGBRHonda HRC+1.910s
21Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha Team+2.005s
22Mattia RatoITAMotoxracing Team+3.215s

Lap tercepat Free Practice 1 Time:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 29.415s.

Rekor resmi WorldSBK Phillip Island:
Best lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Fastest race lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)

Laptime tercepat WorldSBK Australia 2025 - berdasarkan pabrikan:
Ducati: Nicolo Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
Yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29.859s.
Honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30.768s.

Di pertengahan FP2, Nicolo Bulega kembali memimpin, unggul jauh 0,682 detik dari Axel Bassani, setelah mencetak lap terbaik hari ini sejauh ini...

----- Akhir FP1 ----- 

Nicolo Bulega, 2026 Phillip Island WorldSBK Test (Gold&Goose).
Berikut hasil akhir sesi FP1, di mana Nicolo Bulega memperbaiki catatan waktu terbaiknya di penghujung sesi, unggul hampir setengah detik dari Yari Montella.

Bulega, yang memenangkan ketiga balapan di Phillip Island musim lalu, langsung memimpin catatan waktu setelah 15 menit dan tak pernah tergeser.

Dalam hal insiden, pembalap rookie Honda, Jake Dixon, keluar jalur di tikungan 2, Stefan Manzi kemudian mengalami kecelakaan di tikungan 6, di mana Ryan Vickers juga keluar jalur tepat sebelum pertengahan sesi.

Terjadi beberapa kali pengibaran bendera merah karena burung di lintasan dan masalah teknis pada Sam Lowes, sebelum kecelakaan di tikungan 10 yang dialami Tarran Mackenzie di penghujung FP1.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.