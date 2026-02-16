Tes WorldSBK Phillip Island 2026: Hasil Akhir Hari Pertama
Hasil akhir pada hari pertama tes WorldSBK Phillip Island 2026.
Tes pra-musim terakhir jelang musim World Superbike 2026 dimulai di Phillip Island, Australia, pada Senin (16/2) pagi.
Selain WorldSBK, Supersport juga melakukan pengujiannya di Phillip Island, dengan dua sesi bergantian di antara kedua kategori.
Jadwal tes WorldSBK Phillip Island:
11:10-13:10 - WorldSBK Free Practice 1
15:40-17:40 - WorldSBK Free Practice 2
----- Akhir FP2 ----
Runner-up musim 2025 Nicolo Bulega mengonfirmasi statusnya sebagai favorit untuk musim 2026 dengan memimpin kedua sesi tes Senin di Phillip Island.
Bulega mencatatkan lap terbaiknya hari itu pada lap ke-33 dan terakhirnya di sesi sore, dengan Axel Bassani dari Bimota menjadi yang terbaik di antara yang lain, terpaut 0,291 detik.
Namun, Bulega mencatatkan sebelas lap yang lebih cepat daripada lap terbaik Bassani. Keduanya, bersama dengan Sam Lowes dan Yari Montella (FP1), berhasil mencatat laptime 1 menit 29 detik pada hari pertama.
Alvaro Bautista terjatuh di Tikungan 5, kemudian Sam Lowes, Bahattin Sofuoglu, dan Mattia Rato di Tikungan 4. Ryan Vickers menjadi pembalap terakhir yang terjatuh di sesi ini, di Tikungan 10.
(Huruf dicetak tebal = Laptime lebih cepat dari FP1)
Tes WorldSBK 2026 Phillip Island - Laptime Hari Pertama (FP2 - 17:40)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:29.345s
|2
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.291s
|3
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.562s
|4
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+0.670s
|5
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.914s
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.935s
|7
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+0.952s
|8
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+1.143s
|9
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|+1.147s
|10
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.178s
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.218s
|12
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+1.241s
|13
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.278s
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.303s
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.757s
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.814s
|17
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.830s
|18
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.833s
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+1.910s
|20
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+2.005s
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+2.606s
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.215s
Tes WorldSBK 2026 Phillip Island - Laptime Gabungan Hari Pertama (FP1 - FP2)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it - Ducati
|1:29.345s
|2
|Axel Bassani
|ITA
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.291s
|3
|Sam Lowes
|GBR
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.562s
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.576s
|5
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki Team
|+0.670s
|6
|Alex Lowes
|GBR
|bimota by Kawasaki Racing Team
|+0.914s
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Goeleven
|+0.930s
|8
|Alvaro Bautista
|SPA
|Barni Spark Racing Team
|+0.952s
|9
|Xavi Vierge
|SPA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.075s
|10
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|+1.147s
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.218s
|12
|Iker Lecuona
|SPA
|Aruba.it - Ducati
|+1.241s
|13
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha Team
|+1.278s
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad Team
|+1.303s
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+1.686s
|16
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|+1.747s
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Team
|+1.771s
|18
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|+1.814s
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|+1.830s
|20
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|+1.910s
|21
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha Team
|+2.005s
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Team
|+3.215s
Lap tercepat Free Practice 1 Time:
Nicolo Bulega, Ducati, 1m 29.415s.
Rekor resmi WorldSBK Phillip Island:
Best lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Fastest race lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Laptime tercepat WorldSBK Australia 2025 - berdasarkan pabrikan:
Ducati: Nicolo Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
Yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29.859s.
Honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30.768s.
Di pertengahan FP2, Nicolo Bulega kembali memimpin, unggul jauh 0,682 detik dari Axel Bassani, setelah mencetak lap terbaik hari ini sejauh ini...
----- Akhir FP1 -----
Berikut hasil akhir sesi FP1, di mana Nicolo Bulega memperbaiki catatan waktu terbaiknya di penghujung sesi, unggul hampir setengah detik dari Yari Montella.
Bulega, yang memenangkan ketiga balapan di Phillip Island musim lalu, langsung memimpin catatan waktu setelah 15 menit dan tak pernah tergeser.
Dalam hal insiden, pembalap rookie Honda, Jake Dixon, keluar jalur di tikungan 2, Stefan Manzi kemudian mengalami kecelakaan di tikungan 6, di mana Ryan Vickers juga keluar jalur tepat sebelum pertengahan sesi.
Terjadi beberapa kali pengibaran bendera merah karena burung di lintasan dan masalah teknis pada Sam Lowes, sebelum kecelakaan di tikungan 10 yang dialami Tarran Mackenzie di penghujung FP1.
Official Phillip Island WorldSBK Records:
Best lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 27.916 (2024)
Fastest race lap: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 28.564 (2024)
Fastest 2025 WorldSBK Superpole Qualifying laps - by manufacturer:
Ducati: Nicolo Bulega, 1m 28.824s.
BMW: Toprak Razgatlioglu, 1m 28.918s.
Yamaha: Andrea Locatelli, 1m 29.783s.
Bimota: Alex Lowes, 1m 29.859s.
Honda: Xavi Vierge, 1m 29.924s.
Kawasaki: Garrett Gerloff, 1m 30.768s.
