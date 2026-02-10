Andrea Iannone Tidak Masuk Entry List WorldSBK Australia 2026

Andrea Iannone tidak akan berada di starting grid World Superbike 2026 - setidaknya untuk acara Phillip Island yang akan datang.

Setelah berpisah dari GoEleven, mantan pemenang balapan Ducati di MotoGP dan WorldSBK mengambil keputusan berani dengan membuat entri sendiri, Cainam Racing, untuk musim 2026.

Cainam pada dasarnya adalah ejaan terbalik dari ‘Maniac’ julukan Iannone.

Proyek baru ini dikabarkan menjalankan mesin Ducati dengan bantuan Gelete Nieto, putra Angel Neito dan saudara laki-laki manajer tim VR46 MotoGP Pablo.

Namun, Cainam telah melewatkan pengujian pra-musim dan sekarang juga dikonfirmasi absen untuk pembuka musim Phillip Island dari 20-22 Februari, satu-satunya acara WorldSBK di luar Eropa.

Kesempatan berikutnya bagi Iannone dan Cainam untuk bergabung dengan seri akan berada di Portimao pada tanggal 27-29 Maret.

Lorenzo Baldassarri akan berlomba untuk GoEleven musim ini.

Daftar lengkap tim demi tim Phillip Island dapat dilihat di bawah ini:

7 Iker Lecuona ESP (Panigale V4R) Aruba.It Racing - Ducati

11 Nicolo Bulega ITA (Panigale V4R) Aruba.It Racing - Ducati

9 Danilo Petrucci ITA (M 1000 RR) ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

88 Miguel Oliveira POR (M 1000 RR) ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

55 Andrea Locatelli ITA (YZF R1) Pata Maxus Yamaha

97 Xavi Vierge ESP (YZF R1) Pata Maxus Yamaha

5 Yari Montella ITA (Panigale V4R) Barni Spark Racing Team

19 Alvaro Bautista ESP (Panigale V4R) Barni Spark Racing Team

22 Alex Lowes GBR (KB998) Rimini bimota by Kawasaki Racing Team

47 Axel Bassani ITA (KB998) Rimini bimota by Kawasaki Racing Team

45 Tetsuta Nagashima* JPN (CBR1000RR-R SP) Honda HRC

96 Jake Dixon GBR (CBR1000RR-R SP) Honda HRC

62 Stefano Manzi ITA (YZF R1) GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87 Remy Gardner AUS (YZF R1) GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

14 Sam Lowes GBR (Panigale V4R) ELF Marc VDS Racing Team

34 Lorenzo Baldassarri ITA (Panigale V4R) Team Goeleven

95 Tarran Mackenzie GBR (Panigale V4R) MGM Optical Express Racing

31 Garrett Gerloff USA (ZX-10RR) Kawasaki WorldSBK Team

67 Alberto Surra ITA (Panigale V4R) Motocorsa Racing

13 Mattia Rato ITA (YZF R1) Motoxracing WorldSBK Team

54 Bahattin Sofuoglu TUR (YZF R1) Motoxracing WorldSBK Team

17 Ryan Vickers GBR (CBR1000RR-R SP) Honda HRC

*Menggantikan Somkiat Chantra yang cedera.