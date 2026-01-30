Bulega Keluhkan Cuaca Ekstrim yang Menggangu Tes Portimao

Nicolo Bulega dari Ducati menyesalkan nasib buruk dengan cuaca selama periode uji coba pramusim WorldSBK.

World Superbike telah melakukan dua uji coba di Eropa bulan ini, dengan uji coba dua hari di Jerez pada 21–22 Januari sebelum uji coba dua hari kedua di Portimao minggu ini pada 28–29 Januari.

Kedua tes tersebut diganggu oleh hujan, dengan sebagian besar pembalap hanya turun ke trek di Jerez pada sore hari kedua saat kondisi cuaca tak menentu tetapi sebagian besar kering. Sementara di Portimao, kedua hari tersebut dipengaruhi oleh hujan.

Hal ini jelas mempengaruhi program tes dari setiap tim dan pembalap, termasuk BMW yang akhirnya memilih pindah ke Valencia.

Untuk Ducati dan Bulega, gangguan cuaca membatasi mereka untuk memiliki waktu trek yang layak dengan Panigale V4 R yang diperbarui, sehingga kesulitan untuk mengevaluasi apa saja parts baru yang akan mereka bawa ke Phillip Island untuk tes terakhir sebelum musim 2026 dimulai.

“Sayangnya, musim dingin ini kami sangat tidak beruntung dengan cuaca,” kata Bulega, berbicara kepada WorldSBK.com.

“Hari ini adalah hari terakhir dan hujan lagi, jadi kami memutuskan untuk melakukan beberapa putaran meskipun dalam kondisi basah.

“Sejujurnya, kondisinya cukup ekstrem: dingin, sangat berangin, dan sangat basah.

“Saya melakukan beberapa putaran hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum berangkat ke Australia.”

Meskipun kondisinya relatif tidak representatif, Bulega menekankan penting untuk setidaknya melakukan beberapa putaran hanya untuk mendapatkan sedikit pemahaman lebih tentang Panigale V4 R baru.

“Motor ini baru, jadi tetap penting untuk sedikit berlatih, bahkan dalam kondisi basah, tetapi kondisi ini tidak terlalu bermanfaat,” katanya.

“Ketika Anda memiliki motor baru, Anda benar-benar perlu melakukan banyak putaran untuk memahaminya, dan juga agar para mekanik di pit dapat memeriksa apakah semuanya berfungsi dengan baik.

“Sayangnya, kami tidak dapat mencoba apa pun selama musim dingin ini, jadi kami akan pergi ke Australia seperti ini dan melihat bagaimana hasilnya.

“Uji coba resmi di Phillip Island akan sangat penting. Tujuannya adalah untuk tetap berada di lintasan sebanyak mungkin dan menyelesaikan banyak putaran.”