Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Kedua (17:00)
Hasil akhir dari hari kedua tes WorldSBK Portimao pada pukul 17:00 waktu setempat.
Itu adalah hari yang basah lainnya untuk tes WorldSBK Portimao.
Nicolo Bulega mencatatkan waktu tercepat di sesi pagi dengan 1:59.144, unggul 0,6 detik dari Iker Lecuona. Kedua pembalap pabrikan Ducati tersebut adalah satu-satunya yang mencatatkan waktu di bawah 2:00 pada Kamis pagi.
Jake Dixon berada di urutan ketiga tercepat dengan motor utamanya dan keempat tercepat dengan motor keduanya. Pembalap rookie WorldSBK, Alberto Surra, melengkapi lima besar.
Dengan tes ini, rangkaian pra-musim Eropa untuk WorldSBK 2026 telah berakhir. Para pembalap selanjutnya akan bertolak ke Phillip Island untuk tes terakhir tanggal 16-17 Februari sebelum putaran Australia memulai musim 2026 pada 20-22 Februari.
Tes WorldSBK Portimao 2026 - Algarve - Laptime Hari Kamis (17:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega 2
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:59.144
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:59.183
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:00.111
|4
|Jake Dixon 2
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:00.184
|5
|Alberto Surra 2
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:00.757
|6
|Team ERC
|Team ERC
|BMW M1000 RR
|2:00.867
|7
|Cameron Beaubier
|USA
|Warhorse
|Ducati Panigale V4 R
|2:01.250
|8
|Lorenzo Baldassarri 2
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|2:01.610
|9
|Xavi Fores 2
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:01.807
|10
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advicates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:03.207
|11
|Tetsuta Nagashima 2
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:03.305
|12
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:04.442
|13
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:04.576
|14
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars Racing
|Ducati Panigale V2
|2:08.051
|15
|Philipp Oettl 2
|GER
|Feel Racing Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:08.736
|16
|Yari Montella 2
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:09.465
|17
|Philipp Oettl
|GER
|Feel Racing Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:17.907
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|HRC Test Team
|Honda CBR1000RR-R
|No Time Set
13:00
Tes WorldSBK Portimao 2026 - Algarve - Laptime Hari Kamis (13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega 2
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:59.144
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:59.782
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:00.111
|4
|Team ERC
|Team ERC
|BMW M1000 RR
|2:00.867
|5
|Alberto Surra 2
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:02.206
|6
|Lorenzo Baldassarri 2
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|2:02.302
|7
|Cameron Beaubier
|USA
|Warhorse
|Ducati Panigale V4 R
|2:02.427
|8
|Xavi Fores 2
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:02.536
|9
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advicates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:03.207
|10
|Tetsuta Nagashima 2
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:03.305
|11
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:04.576
|12
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars Racing
|Ducati Panigale V2
|2:08.051
|13
|Philipp Oettl
|GER
|Feel Racing Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:08.736
|14
|Yari Montella 2
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:09.465
|15
|Jonathan Rea
|GBR
|HRC Test Team
|Honda CBR1000RR-R
|No Time Set
|18
|Jake Dixon 2
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|No Time Set