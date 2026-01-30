Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Kedua (17:00)

Hasil akhir dari hari kedua tes WorldSBK Portimao pada pukul 17:00 waktu setempat.

Iker Lecuona, January 2026 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
Itu adalah hari yang basah lainnya untuk tes WorldSBK Portimao.

Nicolo Bulega mencatatkan waktu tercepat di sesi pagi dengan 1:59.144, unggul 0,6 detik dari Iker Lecuona. Kedua pembalap pabrikan Ducati tersebut adalah satu-satunya yang mencatatkan waktu di bawah 2:00 pada Kamis pagi.

Jake Dixon berada di urutan ketiga tercepat dengan motor utamanya dan keempat tercepat dengan motor keduanya. Pembalap rookie WorldSBK, Alberto Surra, melengkapi lima besar.

Dengan tes ini, rangkaian pra-musim Eropa untuk WorldSBK 2026 telah berakhir. Para pembalap selanjutnya akan bertolak ke Phillip Island untuk tes terakhir tanggal 16-17 Februari sebelum putaran Australia memulai musim 2026 pada 20-22 Februari.

Tes WorldSBK Portimao 2026 - Algarve - Laptime Hari Kamis (17:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo Bulega 2ITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:59.144
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:59.183
3Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:00.111
4Jake Dixon 2GBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:00.184
5Alberto Surra 2ITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R2:00.757
6Team ERC Team ERCBMW M1000 RR2:00.867
7Cameron BeaubierUSAWarhorseDucati Panigale V4 R2:01.250
8Lorenzo Baldassarri 2ITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R2:01.610
9Xavi Fores 2ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:01.807
10Tommy BridewellGBRSuperbike Advicates RacingDucati Panigale V4 R2:03.207
11Tetsuta Nagashima 2JPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:03.305
12Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R2:04.442
13Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:04.576
14Luke StaplefordGBRScars RacingDucati Panigale V22:08.051
15Philipp Oettl 2GERFeel Racing DucatiDucati Panigale V22:08.736
16Yari Montella 2ITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R2:09.465
17Philipp OettlGERFeel Racing DucatiDucati Panigale V22:17.907
18Jonathan ReaGBRHRC Test TeamHonda CBR1000RR-RNo Time Set

13:00

Tes WorldSBK Portimao 2026 - Algarve - Laptime Hari Kamis (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo Bulega 2ITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:59.144
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:59.782
3Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:00.111
4Team ERC Team ERCBMW M1000 RR2:00.867
5Alberto Surra 2ITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R2:02.206
6Lorenzo Baldassarri 2ITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R2:02.302
7Cameron BeaubierUSAWarhorseDucati Panigale V4 R2:02.427
8Xavi Fores 2ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:02.536
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advicates RacingDucati Panigale V4 R2:03.207
10Tetsuta Nagashima 2JPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:03.305
11Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:04.576
12Luke StaplefordGBRScars RacingDucati Panigale V22:08.051
13Philipp OettlGERFeel Racing DucatiDucati Panigale V22:08.736
14Yari Montella 2ITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R2:09.465
15Jonathan ReaGBRHRC Test TeamHonda CBR1000RR-RNo Time Set
18Jake Dixon 2GBRHonda HRCHonda CBR1000RR-RNo Time Set

