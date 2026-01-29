Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Rabu (18:00)

Berikut adalah catatan waktu putaran dari hari pertama tes WorldSBK Portimao di Autodromo Internacional do Algarve pada pukul 18:00, di mana Garrett Gerloff memimpin catatan waktu pada hari yang sulit di Portimao.

Hari dimulai dalam kondisi basah, hanya enam motor yang mencatatkan waktu sebelum pukul 13:00.

Pada sore hari, lebih banyak pembalap turun ke lintasan, tetapi catatan waktu tidak pernah mendekati kecepatan yang representatif. Gerloff memimpin hari dengan laptime 1 menit 46,262 detik. Tetapi itu masih jauh dari rekor lap 1 menit 39,441 detik milik Toprak Razgatlioglu.

Gerloff mengendarai dua motor di Portimao, mencoba membandingkan Kawasaki lama dengan motor 2026 yang telah diperbarui, terutama untuk mencoba memahami lebih baik dampak dari fairing baru tersebut. Philipp Oettl dengan Ducati Supersport-nya dan Alberto Surra dengan Motocorsa Panigale V4 R adalah satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1:50.

Beberapa pembalap tes juga berada di lintasan, termasuk Jonathan Rea untuk Honda dan Xavi Fores untuk Bimota.

Terdapat juga sejumlah pembalap non-WorldSBK yang hadir, termasuk pembalap British Supersport Luke Stapleford yang turun dengan Ducati Panigale V2, Tim BMW EWC, pembalap road-racing Paul Jordan dengan Ducati Panigale V2 dari Jackson Racing; juara MotoAmerica Cameron Beaubier dengan Ducati Warhorse; dan Tommy Bridewell dengan Ducati Superbike Advocates.

Hasil lengkap dari hari pertama tes World Superbike di Portimao ada di bawah ini.

Tes WorldSBK Portimao 2026 - Laptime Hari Pertama (18:00) Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:46.262 2 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:47.246 3 Philipp Oettl GER Feel Racing Ducati Ducati Panigale V2 1:48.735 4 Garrett Gerloff 2 USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:49.235 5 Lorenzo Baldassarri 2 ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:50.317 6 Jonathan Rea GBR HRC Test Team Honda CBR1000RR-R 1:52.514 7 Luke Stapleford GBR Scars Racing Ducati Panigale V2 1:53.565 8 Cameron Beaubier USA Warhorse Ducati Panigale V4 R 1:55.493 9 Xavi Fores 2 ESP Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:55.547 10 Team ERC Team ERC BMW M1000 RR 1:55.960 11 Tetsuta Nagashima 2 JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:56.954 12 Aruba Ducati Test Team Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:57.042 13 Paul Jordan GBR Jackson Racing Ducati Panigale V2 1:58.028 14 Xavi Fores ESP Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 2:01.746 15 Tetsuta Nagashima JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R 2:04.802 16 Tommy Bridewell GBR Superbike Advicates Racing Ducati Panigale V4 R 2:08.341 17 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 2:16.027 18 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R No Time Set 19 Sam Lowes 2 GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R No Time Set

