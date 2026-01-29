Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Rabu (18:00)

Laptime hari pertama untuk Tes WorldSBK Portimao sampai pukul 18:00.

Garrett Gerloff, January 2026 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
Garrett Gerloff, January 2026 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Berikut adalah catatan waktu putaran dari hari pertama tes WorldSBK Portimao di Autodromo Internacional do Algarve pada pukul 18:00, di mana Garrett Gerloff  memimpin catatan waktu pada hari yang sulit di Portimao.

Hari dimulai dalam kondisi basah, hanya enam motor yang mencatatkan waktu sebelum pukul 13:00. 

Pada sore hari, lebih banyak pembalap turun ke lintasan, tetapi catatan waktu tidak pernah mendekati kecepatan yang representatif. Gerloff memimpin hari dengan laptime 1 menit 46,262 detik. Tetapi itu masih jauh dari rekor lap 1 menit 39,441 detik milik Toprak Razgatlioglu.

Gerloff mengendarai dua motor di Portimao, mencoba membandingkan Kawasaki lama dengan motor 2026 yang telah diperbarui, terutama untuk mencoba memahami lebih baik dampak dari fairing baru tersebut. Philipp Oettl dengan Ducati Supersport-nya dan Alberto Surra dengan Motocorsa Panigale V4 R adalah satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1:50.

Beberapa pembalap tes juga berada di lintasan, termasuk Jonathan Rea untuk Honda dan Xavi Fores untuk Bimota.

Terdapat juga sejumlah pembalap non-WorldSBK yang hadir, termasuk pembalap British Supersport Luke Stapleford yang turun dengan Ducati Panigale V2, Tim BMW EWC, pembalap road-racing Paul Jordan dengan Ducati Panigale V2 dari Jackson Racing; juara MotoAmerica Cameron Beaubier dengan Ducati Warhorse; dan Tommy Bridewell dengan Ducati Superbike Advocates.

Hasil lengkap dari hari pertama tes World Superbike di Portimao ada di bawah ini.

Tes WorldSBK Portimao 2026 - Laptime Hari Pertama (18:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:46.262
2Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:47.246
3Philipp OettlGERFeel Racing DucatiDucati Panigale V21:48.735
4Garrett Gerloff 2USAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:49.235
5Lorenzo Baldassarri 2ITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:50.317
6Jonathan ReaGBRHRC Test TeamHonda CBR1000RR-R1:52.514
7Luke StaplefordGBRScars RacingDucati Panigale V21:53.565
8Cameron BeaubierUSAWarhorseDucati Panigale V4 R1:55.493
9Xavi Fores 2ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:55.547
10Team ERC Team ERCBMW M1000 RR1:55.960
11Tetsuta Nagashima 2JPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:56.954
12Aruba Ducati Test Team Aruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:57.042
13Paul JordanGBRJackson RacingDucati Panigale V21:58.028
14Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:01.746
15Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:04.802
16Tommy BridewellGBRSuperbike Advicates RacingDucati Panigale V4 R2:08.341
17Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R2:16.027
18Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RNo Time Set
19Sam Lowes 2GBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RNo Time Set

13:00

Tes WorldSBK Portimao 2026 - Laptime Hari Pertama (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Xavi Fores 2ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:58.267
2Jonathan ReaGBRHRC Test TeamHonda CBR1000RR-R1:58.984
3Team ERC Team ERCBMW M1000 RR2:01.043
4Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:01.746
5Luke StaplefordGBRScars RacingDucati Panigale V22:02.121
6Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R2:05.900

In this article

Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Rabu (18:00)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.