Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Rabu (18:00)
Laptime hari pertama untuk Tes WorldSBK Portimao sampai pukul 18:00.
Berikut adalah catatan waktu putaran dari hari pertama tes WorldSBK Portimao di Autodromo Internacional do Algarve pada pukul 18:00, di mana Garrett Gerloff memimpin catatan waktu pada hari yang sulit di Portimao.
Hari dimulai dalam kondisi basah, hanya enam motor yang mencatatkan waktu sebelum pukul 13:00.
Pada sore hari, lebih banyak pembalap turun ke lintasan, tetapi catatan waktu tidak pernah mendekati kecepatan yang representatif. Gerloff memimpin hari dengan laptime 1 menit 46,262 detik. Tetapi itu masih jauh dari rekor lap 1 menit 39,441 detik milik Toprak Razgatlioglu.
Gerloff mengendarai dua motor di Portimao, mencoba membandingkan Kawasaki lama dengan motor 2026 yang telah diperbarui, terutama untuk mencoba memahami lebih baik dampak dari fairing baru tersebut. Philipp Oettl dengan Ducati Supersport-nya dan Alberto Surra dengan Motocorsa Panigale V4 R adalah satu-satunya pembalap lain yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1:50.
Beberapa pembalap tes juga berada di lintasan, termasuk Jonathan Rea untuk Honda dan Xavi Fores untuk Bimota.
Terdapat juga sejumlah pembalap non-WorldSBK yang hadir, termasuk pembalap British Supersport Luke Stapleford yang turun dengan Ducati Panigale V2, Tim BMW EWC, pembalap road-racing Paul Jordan dengan Ducati Panigale V2 dari Jackson Racing; juara MotoAmerica Cameron Beaubier dengan Ducati Warhorse; dan Tommy Bridewell dengan Ducati Superbike Advocates.
Hasil lengkap dari hari pertama tes World Superbike di Portimao ada di bawah ini.
Tes WorldSBK Portimao 2026 - Laptime Hari Pertama (18:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:46.262
|2
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.246
|3
|Philipp Oettl
|GER
|Feel Racing Ducati
|Ducati Panigale V2
|1:48.735
|4
|Garrett Gerloff 2
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:49.235
|5
|Lorenzo Baldassarri 2
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:50.317
|6
|Jonathan Rea
|GBR
|HRC Test Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:52.514
|7
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars Racing
|Ducati Panigale V2
|1:53.565
|8
|Cameron Beaubier
|USA
|Warhorse
|Ducati Panigale V4 R
|1:55.493
|9
|Xavi Fores 2
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:55.547
|10
|Team ERC
|Team ERC
|BMW M1000 RR
|1:55.960
|11
|Tetsuta Nagashima 2
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:56.954
|12
|Aruba Ducati Test Team
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:57.042
|13
|Paul Jordan
|GBR
|Jackson Racing
|Ducati Panigale V2
|1:58.028
|14
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:01.746
|15
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:04.802
|16
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advicates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|2:08.341
|17
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|2:16.027
|18
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|No Time Set
|19
|Sam Lowes 2
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|No Time Set
13:00
Tes WorldSBK Portimao 2026 - Laptime Hari Pertama (13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Xavi Fores 2
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:58.267
|2
|Jonathan Rea
|GBR
|HRC Test Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:58.984
|3
|Team ERC
|Team ERC
|BMW M1000 RR
|2:01.043
|4
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:01.746
|5
|Luke Stapleford
|GBR
|Scars Racing
|Ducati Panigale V2
|2:02.121
|6
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2:05.900