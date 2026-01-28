BMW Segarkan Tampilan Livery untuk Musim WorldSBK 2026

BMW telah mengungkapkan livery WorldSBK 2026 mereka, yang kembali ke tampilan lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara historis, warna BMW selalu putih, biru, dan merah, tetapi baru-baru ini mereka beralih ke tampilan serba hitam untuk tim pabrikan mereka, baik di World Superbike maupun Kejuaraan Dunia Ketahanan.

Tahun ini menandai kembalinya corak putih, sementara ROKiT tetap menjadi sponsor utama di WorldSBK.

Selain livery baru, BMW juga mengganti line-up pembalapnya. Skuat Bavaria merekrut Danilo Petrucci dan Miguel Oliveira untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu dan Michael van der Mark yang pergi.

Khusus untuk Oliveira, ini akan menjadi musim debutnya di paddock World Superbike setelah 14 musim di paddock MotoGP.

“Tentu saja saya bersemangat,” kata Oliveira. “Saya tidak tahu pasti apa yang harus saya harapkan. Saya tahu ini akan menjadi lingkungan yang sulit dan kompetitif di seluruh grid.

“Jadi tujuan saya adalah untuk menghadapi tantangan itu dan siap sebaik mungkin untuk memperebutkan posisi teratas dan melakukan adaptasi secepat mungkin, terutama untuk bersenang-senang dan membuat tim menikmati balapan.”

Bagi Petrucci, perubahannya tidak banyak, tetapi setelah karier balap di ajang produksi motor hanya dengan mesin Ducati, kepindahan ke BMW tetap merupakan langkah penting untuk musim keempatnya di World Superbike.

“Saya sangat senang dan bangga bergabung dengan Tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK,” kata Petrucci.

“Ini adalah tim yang telah memenangkan kejuaraan terakhir dan saya sangat bangga menjadi bagian darinya.

“Saya tidak sabar untuk balapan dengan motor ini. Kami telah melakukan beberapa uji coba, dan dalam kondisi hujan situasinya sangat bagus.

“Kami perlu menghabiskan lebih banyak waktu di kondisi kering karena kami belum memiliki banyak waktu dalam kondisi seperti itu.

“Tentu saja ada banyak ekspektasi, tetapi yang terpenting saya ingin menikmatinya. Saya tidak memiliki target hasil tertentu. Saya hanya ingin secepat mungkin dan meningkatkan hasil musim sebelumnya.”

BMW seharusnya melakukan acara peluncuran musim secara langsung di Portimao hari ini (27 Januari), tetapi dibatalkan karena cuaca buruk di Portugal yang juga menyebabkan tes yang direncanakan pada 28-29 Januari dibatalkan oleh BMW dan Ducati. BMW malah menuju Valencia, seperti yang dilaporkan oleh GPOne.

