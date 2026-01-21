Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Hari Pertama (18:00)

Hasil akhir hari pertama tes WorldSBK Jerez di Circuito de Jerez-Angel Nieto.

Danilo Petrucci, January 2026 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
Danilo Petrucci, January 2026 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Danilo Petrucci jadi yang tercepat pada hari pertama tes WorldSBK Jerez saat paddock World Superbike kembali hidup jelang musim 2026.

Petrucci, pembalap yang baru direkrut BMW musim ini, mencatatkan laptime 1 menit 52,976, unggul dari mantan rekan setimnya di Barni Ducati, Yari Montella, yang tertinggal 1.2 detik di posisi kedua.

Rekan satu tim Petrucci di BMW, Miguel Oliveira, tercepat ketiga, 1,3 detik lebih lambat dari Petrucci pada kesempatan pertamanya dengan ban basah Pirelli. Oliveira melakukan lebih banyak lap dari pembalap manapun hari ini, 31 lap.

Stefano Manzi dan Iker Lecuona melengkapi lima besar pada hari pertama, sementara Xavi Fores berada di urutan keenam.

Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Jake Dixon, dan pembalap WorldSSP Jeremy Alcoba melengkapi sepuluh besar.

Para peserta juga termasuk tim EWC yang dikendarai oleh David Checa, Kenny Foray, dan Marcel Schrotter. Mereka berada di urutan ke-18 tercepat di akhir hari.

Tes WorldSBK Jerez 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil hari Rabu (18:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:52.976
2Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:54.194
3Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:54.260
4Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:55.044
5Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:55.605
6Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:55.917
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:55.935
8Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:56.770
9Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:57.109
10Jeremy AlcobaESPKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:57.205
11Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:57.672
12Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:57.784
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:57.830
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:57.916
15Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:58.634
16Philipp OettlGERAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:58.887
17Lennox LehmannGERTeam AprecoYamaha R91:59.575
18Dominique AegerterSUIKawasaki WorldSSP TeamKawasaki ZX-6R 6361:59.986
19Team ERC Team ERCBMW M1000 RR2:00.330
20Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR2:01.143
21Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R92:02.135
22Matteo FerrariITAWRP DucatiDucati Panigale V22:04.119
23Philipp OettlGERFeel Racing DucatiDucati Panigale V22:04.770
24Dirk GeigerGERTeam AprecoYamaha R92:10.389
25Borja JimenezESPWRP DucatiDucati Panigale V22:12.354
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Hari Pertama (18:00)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.