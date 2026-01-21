Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Hari Pertama (18:00)
Hasil akhir hari pertama tes WorldSBK Jerez di Circuito de Jerez-Angel Nieto.
Danilo Petrucci jadi yang tercepat pada hari pertama tes WorldSBK Jerez saat paddock World Superbike kembali hidup jelang musim 2026.
Petrucci, pembalap yang baru direkrut BMW musim ini, mencatatkan laptime 1 menit 52,976, unggul dari mantan rekan setimnya di Barni Ducati, Yari Montella, yang tertinggal 1.2 detik di posisi kedua.
Rekan satu tim Petrucci di BMW, Miguel Oliveira, tercepat ketiga, 1,3 detik lebih lambat dari Petrucci pada kesempatan pertamanya dengan ban basah Pirelli. Oliveira melakukan lebih banyak lap dari pembalap manapun hari ini, 31 lap.
Stefano Manzi dan Iker Lecuona melengkapi lima besar pada hari pertama, sementara Xavi Fores berada di urutan keenam.
Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Jake Dixon, dan pembalap WorldSSP Jeremy Alcoba melengkapi sepuluh besar.
Para peserta juga termasuk tim EWC yang dikendarai oleh David Checa, Kenny Foray, dan Marcel Schrotter. Mereka berada di urutan ke-18 tercepat di akhir hari.
Tes WorldSBK Jerez 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil hari Rabu (18:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:52.976
|2
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:54.194
|3
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:54.260
|4
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:55.044
|5
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:55.605
|6
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:55.917
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:55.935
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:56.770
|9
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:57.109
|10
|Jeremy Alcoba
|ESP
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:57.205
|11
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:57.672
|12
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:57.784
|13
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:57.830
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:57.916
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:58.634
|16
|Philipp Oettl
|GER
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:58.887
|17
|Lennox Lehmann
|GER
|Team Apreco
|Yamaha R9
|1:59.575
|18
|Dominique Aegerter
|SUI
|Kawasaki WorldSSP Team
|Kawasaki ZX-6R 636
|1:59.986
|19
|Team ERC
|Team ERC
|BMW M1000 RR
|2:00.330
|20
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|2:01.143
|21
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R9
|2:02.135
|22
|Matteo Ferrari
|ITA
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:04.119
|23
|Philipp Oettl
|GER
|Feel Racing Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:04.770
|24
|Dirk Geiger
|GER
|Team Apreco
|Yamaha R9
|2:10.389
|25
|Borja Jimenez
|ESP
|WRP Ducati
|Ducati Panigale V2
|2:12.354