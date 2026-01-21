Update Kondisi Cedera Somkiat Chantra Jelang Debut WorldSBK

Rookie Honda World Superbike Somkiat Chantra tampaknya tidak mungkin berada di Phillip Island untuk putaran pembuka 2026, karena cedera latihan telah terbukti lebih buruk dari yang diharapkan.

Pemenang dua kali Grand Prix Moto2 akan pindah ke seri berbasis produksi dengan skuad pabrik Honda tahun ini, setelah satu musim dengan merek di MotoGP.

Chantra berlatih minggu lalu di Sirkuit Internasional Sepang dengan motor jalan raya CBR1000RR, saat dia meningkatkan persiapannya untuk musim mendatang.

Tetapi pembalap Thailand itu jatuh selama sesi pelatihan dan awalnya didiagnosis dengan patah tulang di lengan kanannya setelah rontgen di rumah sakit di Kuala Lumpur.

Namun, evaluasi medis lebih lanjut di rumah di Thailand telah mengungkapkan bahwa dia juga melukai lengan kirinya.

Dalam sebuah pernyataan, Honda mengatakan Chantra menjalani operasi di kedua lengannya, dengan lengan kanannya sekarang dalam gips saat dia mulai pulih.

"Setelah pemeriksaan medis lebih lanjut setelah kembali ke Thailand, Somkiat Chantra berhasil menjalani operasi pada kedua lengannya pada hari Sabtu 17 Januari di Rumah Sakit Bangkok," kata Honda.

“Lengan kanannya telah dimasukkan ke dalam gips, sementara lengan kirinya tidak memerlukannya.

"Pembaruan lebih lanjut tentang timeline pemulihan Chantra akan diberikan pada waktunya."

Dengan pengujian pra-musim dimulai lagi minggu ini, menjelang putaran pembukaan kampanye di Australia pada 20-22 Februari, Chantra tidak mungkin pulih tepat waktu untuk pembuka musim.

Juara Superbike Dunia enam kali Jonathan Rea telah bergabung dengan Honda sebagai pembalap uji coba resmi tahun ini, meskipun tidak jelas apakah dia akan dipanggil untuk menggantikan Chantra.

Honda dapat melihat ke kumpulan pembalap uji coba MotoGP-nya, dengan Takaaki Nakagami memiliki pengalaman sebelumnya dengan mesin Superbike merek di Suzuka 8 Hours.

Chantra dikontrak oleh LCR untuk melangkah ke MotoGP tahun lalu, awalnya memegang kontrak dua tahun.

Tetapi pembalap Thailand itu mengalami kampanye yang sangat sulit, hanya mencetak tujuh poin dalam perjalanannya ke urutan ke-26 di klasemen.

Itu empat tempat di belakang pembalap penuh waktu berikutnya, yaitu Jorge Martin, yang hanya berkompetisi dalam tujuh acara karena cedera.

Chantra telah digantikan oleh juara bertahan Moto2 Diogo Moreira di LCR untuk musim 2026.