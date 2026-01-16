Somkiat Chantra Mengalami Cedera Jelang Musim Debut WorldSBK

Pembalap baru Honda World Superbike, Somkiat Chantra, mendapat pukulan telak menjelang debutnya di kejuaraan setelah mengalami patah tulang lengan kanan saat latihan.

Pemenang dua kali balapan Moto2 ini mencetak sejarah tahun lalu ketika menjadi pembalap Thailand pertama yang berlomba di MotoGP, setelah dipromosikan ke kelas utama oleh LCR Honda.

Namun, Chantra kesulitan beradaptasi dengan motor MotoGP sejak awal, hanya mencetak tujuh poin sepanjang musim dan finis di posisi ke-26 klasemen.

Awalnya menandatangani kontrak dua tahun untuk balapan di MotoGP bersama LCR, Honda memilih untuk memindahkannya ke proyek World Superbike mereka.

Dengan sesi uji coba yang akan segera dimulai dan putaran pembuka musim 2026 di Australia yang tinggal kurang lebih sebulan lagi, awal tahun Chantra mengalami kemunduran yang signifikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Honda mengumumkan pada Jumat pagi bahwa ia mengalami patah tulang lengan kanan dalam insiden latihan di Sepang.

Belum ada perkiraan waktu pemulihannya.

Pernyataan dari Honda berbunyi: “Somkiat Chantra mengalami kecelakaan saat sesi latihan pribadi di Sirkuit Internasional Sepang saat mengendarai motor Honda CBR1000RR-R standar.

“Pembalap Thailand itu dibawa ke rumah sakit di Kuala Lumpur, di mana hasil rontgen menunjukkan patah tulang di lengan kanannya.

“Sekembalinya di Thailand, Chantra akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Honda HRC akan memberikan informasi terbaru dalam beberapa hari mendatang.”

Musim World Superbike 2026 dijadwalkan akan dimulai pada 20-22 Februari di Phillip Island.

Chantra akan bergabung dengan tim World Superbike Honda bersama pemenang balapan Moto2 lainnya, Jake Dixon, yang pindah dari paddock Grand Prix.

Honda belum meraih kemenangan di World Superbike sejak 2016 dan memiliki line-up pembalap yang serba baru setelah Iker Lecuona pindah ke Ducati, dan Xavi Vierge pindah ke Yamaha.

Di LCR, Honda telah mengubah kebijakan yang sebelumnya hanya memperuntukkan pembalap Asia untuk kursi kedua di tim satelit tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebagai gantinya, mereka akan menurunkan juara bertahan Moto2, Diogo Moreira, dengan RC213V yang disponsori Pro Honda bersama Johann Zarco.