Alex Lowes Menikmati Performa WorldSBK Terbaiknya di Usia 35

Pembalap Bimota WorldSBK, Alex Lowes, merasa tampil lebih baik dari sebelumnya setelah lebih dari 10 tahun berkiprah di Kejuaraan Dunia.

Lowes bergabung dengan World Superbike pada tahun 2014 bersama Suzuki setelah meraih gelar BSB 2013. Kariernya membawanya ke Yamaha dan kemudian Kawasaki, sebelum akhirnya bergabung dengan Bimota.

Sebagian besar waktunya di WorldSBK diwarnai kesalahan krusial, tetapi hal ini sebagian besar teratasi pada tahun 2024 ketika ia memenangkan dua balapan, finis keempat di klasemen, dan naik podium sebanyak 12 kali.

Tren tersebut berlanjut hingga transisi ke Bimota pada tahun 2025, ketika Lowes hanya dua kali finis di luar enam besar setelah kecelakaan di Race 1 saat memimpin di Donington.

Berbicara kepada Crash.net di Motorcycle Live November lalu, Lowes mengatakan bahwa peningkatan performanya di akhir karier seharusnya tidak mengejutkan mengingat ia memulai karier profesionalnya di usia yang relatif terlambat.

“Saya merasa saat ini orang-orang sudah siap beraksi sejak usia 16 tahun,” katanya.

“Saya sendiri lebih tradisional: saya bersekolah, bekerja dengan ayah saya, dan ketika mendapat kesempatan, saya cukup cepat untuk mencoba terjun ke dunia balap sepeda.

“Tapi saya bekerja sampai usia 21 tahun.

“Jadi, saya memiliki latar belakang yang berbeda dari banyak pembalap yang saya ajak berlomba, jadi wajar jika saya mungkin akan mencapai performa terbaik saya sedikit lebih lambat.

“Saya rasa itu tentu saja membantu; saya masih merasa cukup segar secara mental, saya tidak merasa kelelahan.”

Lowes menambahkan bahwa seiring bertambahnya pengalamannya, ia mampu mengatasi kecenderungan yang dimilikinya di awal kariernya untuk melampaui batas dan membuat kesalahan.

“Namun, di sisi lain, saya rasa mentalitas saya – dan sedikit juga mentalitas saudara saya [Sam Lowes] – selalu ingin cepat dan berusaha keras, tetapi mungkin salah satu kesalahan saya adalah berusaha terlalu keras dan menginginkannya terlalu banyak,” katanya.

“Saya merasa, seiring bertambahnya usia, saya telah menggunakan pengalaman saya dengan baik, selalu berusaha memiliki sikap yang baik untuk meningkatkan kemampuan di atas motor maupun di luar motor.

“Dengan pengalaman, mungkin karena memiliki anak, dan kehidupan saya sekarang berbeda – bukan berarti saya menginginkannya lebih sedikit, itu bukan kata yang tepat, tetapi menjadi lebih sedikit… [balap] bukan seluruh hidup saya.”

“Ini bagian besar dari hidupku, aku ingin berprestasi, tapi aku juga punya kehidupan sendiri.

“Tekanan pada diriku sedikit berkurang, dan aku merasa aku sedang berkuda dengan performa terbaik dan aku merasa masih terus berkembang.”