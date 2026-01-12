Barni Ducati Luncurkan Livery 2026 dengan Alvaro Bautista

Barni Ducati melakukan peluncuran musim WorldSBK 2026 mereka dalam sebuah acara di Italia, menampilkan bintang baru mereka, Alvaro Bautista, yang menjadi ujung tombak tim musim ini.

Setelah bertahun-tahun memakai corak yang didominasi hitam dengan aksen merah, kini Ducati Panigale V4 R milik Barni akan lebih banyak didominasi merah, dengan penampilan yang jauh lebih cerah di bagian depan.

Bautista pindah ke Barni tahun ini setelah empat musim di tim pabrikan Ducati, setelah dua musim terakhir harus mengakui keunggulan Nicolo Bulega. Ia akan mendampingi Yari Montella, saat pembalap musim kedua itu berharap tahun 2026 yang lebih konsisten.

Tanpa kemenangan sejak Superpole Race Assen 2024, Bautista berharap dapat mengakhiri paceklik kemenangannya tahun ini dan, dalam beberapa hal, ia dapat dilihat sebagai salah satu pembalap yang dapat menantang Bulega untuk gelar juara tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebagian besar hal itu akan bergantung pada apakah Bautista dapat menemukan feeling pada motornya, yang sebagian besar telah hilang sejak diperkenalkannya bobot minimum gabungan pembalap dan motor pada tahun 2024.

Di sisi lain, Bautista juga akan memiliki motor baru untuk dipelajari setelah Ducati memperkenalkan homologasi baru Panigale V4 R yang mencakup pembaruan mesin dan sasis, paket aero baru, dan swing-arm dua sisi.

Berbeda dari pembalap pabrikan Ducati yang sudah menguji motor barunya pada tes Jerez Oktober tahun lalu, Bautista dan pembalap satelit lain belum mencoba motor tersebut sejak musim 2025 berakhir.

Setidaknya, Bautista sudah menjajal motor 2026 pada tes Aragon pertengahan tahun lalu, dan Montella juga sudah mencoba motor tersebut pada tes tahun lalu.