Danilo Petrucci Jelaskan Feeling Pertamanya dengan BMW

Danilo Petrucci telah berbicara untuk pertama kalinya sebagai pembalap pabrikan BMW WorldSBK setelah uji coba pertamanya dengan merek tersebut November lalu.

Petrucci dapat berbicara secara terbuka tentang BMW setelah kontraknya dengan Barni Ducati berakhir dan secara resmi memulai waktunya sebagai pembalap pabrikan merek Bavaria tersebut dengan transisi dari tahun 2025 ke 2026.

Pembalap Italia itu menyatakan bahwa uji coba pada bulan November merupakan momen "penting" untuk mencoba memahami motor dan bagaimana perbedaannya dengan Ducati yang telah ia kendarai di World Superbike sejak 2023, dan bagaimana ia perlu beradaptasi.

“Bisa dibilang, sangat penting untuk menguji motor di bulan November agar kami memiliki sedikit jarak tempuh sebelum Januari dan dimulainya musim baru,” kata Petrucci kepada WorldSBK.com.

“Sangat bagus untuk berbagi umpan balik dengan kru, berbagi informasi, dan – bisa dibilang – mengenal motor, mencoba memahami poin-poin positifnya dan di mana saya bisa lebih cepat.

“Ini jelas merupakan uji coba yang sangat positif.”

Menjelang musim ini, Petrucci bersikap mengelak mengenai tujuannya untuk tahun 2026.

“Saya selalu mengatakan selama karier saya, ketika [saya ditanya] ‘Apa harapan Anda,’ saya selalu menjawab: ‘Saya ingin meningkatkan performa saya’,” katanya.

“Tahun lalu, pada tahun 2025, saya berjuang untuk posisi ketiga di kejuaraan hingga saya cedera sebelum Estoril.

“Saya berada di posisi ketiga di kejuaraan tetapi saya kehilangannya, jadi mungkin target untuk tahun depan adalah berada di podium di akhir musim. Itu akan sangat hebat. Itu tidak terjadi tahun lalu, pada tahun 2025; saya ingin mewujudkannya pada tahun 2026.”

Petrucci kembali ke lintasan di Portimao, bersama rekan satu timbarunya Miguel Oliveira, pada 6 Januari, dengan versi produksi M1000 RR.

Keduanya akan bergabung dengan pembalap WorldSBK lainnya di Jerez pada 21–22 Januari untuk tes pramusim resmi pertama, sebelum kembali ke Portimao pada 28–29 Januari untuk tes resmi Eropa kedua dan terakhir sebelum menuju ke Australia untuk tes terakhir dan putaran pertama di Phillip Island.